В плену химических иллюзий

По данным минздрава Башкирии, с начала года в республике выявили еще 2059 наркозависимых. Наиболее тревожная ситуация складывается в Туймазинском районе, где уровень пораженности наркоманией и токсикоманией в 2025 году составил 388,2 на 100 тысяч человек.

В этом вся соль…

По словам заведующего наркологическим отделением Туймазинской ЦРБ Филюса Зайнуллина, тренд сегодняшнего дня — так называемые «соли», то есть синтетические наркотики. Внешне они напоминают кристаллы морской соли, отсюда и название. На учете в Туймазинской ЦРБ сейчас состоят 280 таких больных. Но это лишь видимая часть айсберга — из-за невысокой стоимости вещества и его относительной доступности зависимых гораздо больше. Причем если контингент пациентов отделения с опийной и алкогольной зависимостью достаточно взрослый, то солевые наркоманы — это молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет. Последствия приема солей непредсказуемы: человек может часами биться головой о стену, бегать в парке вокруг скамейки, пытаться закопаться в землю из-за мнимой опасности… В свое время интернет-пространство потряс видеоролик, где два товарища после употребления «синтетики» убили третьего и играли в футбол частями его тела.

— Тем не менее такие люди не считают себя больными, — говорит Филюс Гайнельянович. — В первую очередь потому, что, в отличие от «традиционных» наркоманов, при прекращении употребления у них не бывает ярко выраженной ломки. То есть они могут принимать наркотик несколько дней подряд, а когда закончатся деньги — вести относительно нормальный образ жизни. А потому многие из них уверены, что у них «все под контролем» и помощь им не нужна. Вот только, как и при героиновой зависимости, устойчивая тяга к «солям» возникает практически после первого применения. Независимо от образования и социального статуса. И избавиться от нее крайне сложно: даже после длительного лечения риск рецидива остается очень высоким. Потому что «соли» затрагивают абсолютно все рецепторы, которые находятся в мозге. Так что синтетические наркотики — самое большое зло, которое сейчас есть. Человек, который их употребляет, живет недолго. Чаще всего солевые наркоманы умирают от передозировки, других сопутствующих заболеваний — ВИЧ, гепатита, туберкулеза.

Непростая арифметика

В Башкирии стараются бороться с этим злом. Как сообщил министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин на оперативном совещании в правительстве, специализированная помощь пациентам наркологического профиля осуществляется в 63 кабинетах участковых психиатров-наркологов в районных и городских больницах, семи диспансерно-поликлинических отделениях минздрава РБ; в 22 медицинских организациях республики развернуто 584 койки круглосуточного пребывания (в том числе 73 койки медицинской реабилитации).

Результаты, пусть и не очень заметные, есть. За первое полугодие текущего года уровень наркологической заболеваемости снизился на 4,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 855,8 на 100 тысяч человек населения. И даже несмотря на тот факт, что с января количество наркобольных в республике выросло еще на две с небольшим тысячи человек, на фоне других субъектов Приволжского федерального округа Башкортостан выглядит достаточно неплохо — в остальных регионах статданные еще хуже.

В школах, ссузах и вузах, продолжил Айрат Рахматуллин, проводятся профилактические медицинские осмотры учащихся, при положительных результатах проверок они либо их законные представители получают приглашение на прием к врачу психиатру-наркологу. Специалисты наркологической службы активно работают и в детских оздоровительных лагерях, где проводят антинаркотические мероприятия. В частности, в прошлом году медики провели 199 профилактических лекций, на которых 16 тысяч слушателей узнали о пагубном влиянии наркотиков. Наконец, химико-токсикологическая лаборатория минздрава РБ ежегодно проводит более миллиона химико-токсикологических исследований на содержание наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, алкоголя и его суррогатов для всех медицинских организаций городов и районов республики. Работа ведется масштабная и всесторонняя. Но более 34,5 тысячи больных наркоманией на четырехмиллионную республику — это все-таки очень много. А значит, борьба с этой бедой только начинается.