С любовью к своему делу

Зухра Адигамовна Хакимова — заведующая отделом писем республиканской детско-подростковой газеты «Йәншишмә», член Союза журналистов России и Республики Башкортостан, заслуженный работник печати и массовой информации РБ — для нашей школы № 5 Баймака не просто журналист с многолетним стажем, а любимый наставник и частый гость.

Это неудивительно, ведь уже более тридцати с лишним лет Зухра Адигамовна остается верна своему призванию. Ее вклад в воспитание подрастающего поколения неоценим: она обладает редким даром находить общий язык с самыми разными детьми. Наше сотрудничество с «Йәншишмә» носит постоянный характер: на страницах издания регулярно появляются материалы о достижениях учеников школы. Находя свои имена и читая об успехах сверстников, дети обретают дополнительную мотивацию к творчеству и учебе. А публикации Зухры Адигамовны всегда отличаются живым, доступным и увлекательным языком, поэтому находят искренний отклик в сердцах юных читателей.

Ярким подтверждением народного признания творчества Зухры Хакимовой стала презентация в Баймаке ее книги «Еңеү ҡайтыр атай менән» («Отцы вернутся с победой»). Зал был переполнен, а благодарность читателей, которые обратились с просьбой о продолжении книги, стала лучшим свидетельством востребованности ее труда.

Особого внимания заслуживает проект Зухры Хакимовой «Онотолмаҫ батыр исеме» («Незабываемое имя героя»), посвященный участникам специальной военной операции. «Урок мужества», проведенный Зухрой Адигамовной в третьем классе, стал для детей настоящим открытием. Встреча прошла очень тепло и трогательно: дети, чьи отцы сейчас находятся на передовой, задавали автору множество вопросов. Эта встреча стала для всех важным уроком патриотизма, после которого интерес к газете и личности автора стал еще более пристальным.

Не менее значима и акция «Өскөл хаттар» («Треугольные письма»), уже третий год объединяющая школьников Башкортостана, которые отправляют письма и рисунки для наших бойцов. Ученики нашей школы с готовностью принимают в ней участие, вкладывая в каждое послание частичку своей души.

Творческий путь Зухры Адигамовны — это пример преданности профессии и своему народу. Ее проекты воспитывают в детях чувство ответственности, любовь к Родине и гордость за свою страну. Поэтому Государственная премия имени Шагита Худайбердина станет не только заслуженной оценкой личного вклада Зухры Хакимовой в журналистику, но и важным признанием значимости детской прессы в воспитании достойных граждан России.