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Общество
16 Сентября , 10:47

В Башкирии резко подешевели овощи, но подорожала гречка

Информацию об изменении цен на продукты питания в августе представил Башкортостанстат.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

За последний месяц лета резко снизились цены на овощи. Картофель подешевел на 24 процента, капуста — на 19 процентов, морковь и помидоры — на 15 процентов, свекла — на 14 процентов, лук — на 9 процентов. Также доступнее стали фрукты: виноград — на 12 процентов, лимоны — на 8 процентов, яблоки — на 6 процентов, груши — на 4 процента.

Что касается остальных продовольственных товаров из списка основных, то цены на них незначительно колебались в большую или меньшую сторону. Исключение составили чай, подешевевший на 3 процента, а также гречка, огурцы и апельсины, подорожавшие на 7 процентов.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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