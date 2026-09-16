В Башкирии резко подешевели овощи, но подорожала гречка

За последний месяц лета резко снизились цены на овощи. Картофель подешевел на 24 процента, капуста — на 19 процентов, морковь и помидоры — на 15 процентов, свекла — на 14 процентов, лук — на 9 процентов. Также доступнее стали фрукты: виноград — на 12 процентов, лимоны — на 8 процентов, яблоки — на 6 процентов, груши — на 4 процента.

Что касается остальных продовольственных товаров из списка основных, то цены на них незначительно колебались в большую или меньшую сторону. Исключение составили чай, подешевевший на 3 процента, а также гречка, огурцы и апельсины, подорожавшие на 7 процентов.