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Общество
15 Сентября , 17:15

Великих нужно знать

В Уфе перед Музеем полярников имени В. И. Альбанова состоялось торжественное открытие бюста прославленному русскому адмиралу Федору Ушакову. Церемонию приурочили к 280-летию со дня рождения адмирала и предстоящему Дню воинской славы России — годовщине победы его эскадры у мыса Тендра.

Альберт ЗАГИРОВАльберт ЗАГИРОВ
Фото:Альберт ЗАГИРОВ

Федор Ушаков — личность легендарная: за его плечами 43 морских сражения и ни одного поражения, он не потерял ни одного корабля и не допустил пленения ни одного матроса. Революционная тактика маневренного боя, разработанная адмиралом, обгоняла свое время, а его забота о подчиненных снискала любовь моряков. В 2001 году Русская православная церковь причислила адмирала к лику святых как праведного воина и небесного покровителя российского флота.

На церемонии открытия бюста присутствовали первый заместитель премьер-министра Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев, руководитель московского проекта по строительству духовно-исторического комплекса во имя адмирала Ушакова Дмитрий Шлопак, председатель регионального Морского собрания Юлай Муратов, ветераны флота и специальной военной операции, курсанты, юные нахимовцы, представители Уфимской епархии.

Урал Кильсенбаев подчеркнул, что такие проекты в первую очередь направлены на то, чтобы о подвигах наших великих полководцев и флотоводцев знало подрастающее поколение:

— Хотя в республике нет моря, но многие наши земляки связали свою жизнь с морем и служением своей стране. И для нас очень ценно, что наша молодежь имеет возможность узнать о подвигах наших флотоводцев.

Дмитрий Шлопак отметил, что Уфа стала 34-м городом России, где устанавливают бюст адмирала, а 2026 год — юбилейный, 25 лет со дня его канонизации. Завершилась церемония чином освящения бюста и возложением цветов.

Появление памятника именно у музея полярников символично: сохраняя память о выдающихся сынах Отечества — адмирале Ушакове и полярном штурмане Валериане Альбанове —, Уфа вливается в единое морское музейное пространство России.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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