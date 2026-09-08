Профессия повышенной социальной ответственности

Так совпало, что автор этих строк на 30-м форуме современной журналистики «Вся Россия-2026» сидел в зале для презентаций своих публикаций рядом с Евой Меркачевой — обозревателем газеты «Московский комсомолец», членом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Ее статья «Удавка для СМИ: журналистку судят за сюжет, который она не собиралась снимать» победила в конкурсе Союза журналистов РФ на лучший аналитический материал. Ева представила анонс к своей статье, изложив предысторию рождения материала и его суть. Это и стало поводом для нашего знакомства, тем более что председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев напомнил собравшимся о приближающейся дате 8 сентября. Поэтому я решил взять интервью у Евы Меркачевой, как говорится, прямо на ходу.

— Ева, вы специализируетесь на аналитических, острых по содержанию публикациях. К этому обязывает формат газеты «Московский комсомолец»?

— Начну с того, что журналистика — профессиональная деятельность повышенной социальной ответственности. Но в современном мире она переживает настоящий кризис идентичности. По двум причинам. Первая — в информационном пространстве сегодня повестку дня задают не только профессиональные журналисты, но и блогеры, медиаактивисты, пользователи интернета, которые кардинальным образом меняют медиаландшафт и, оспаривая журналистское наследие, угрожают морально-этическим ценностям журналистики как профессии. Второе — региональные чиновники зачастую проповедуют принцип «журналист — обслуга власти» и болезненно воспринимают любые критические материалы, вплоть до требований возбудить уголовное дело.

— Замечу, в нашем регионе до этого дело не доходило. И по поводу блогеров: они — явление природы. Когда я учился в Уральском госуниверситете, из окна аудитории почти ежедневно наблюдал такую картину: у стоящих на улице газетных витрин толпился народ и громко обсуждал только что прочитанное. Одни, наговорившись, уходили, тут же вливались другие. У них была потребность выговориться. Вот из этой шумной тусовки с появлением интернета и выросли блогеры. Со временем, уверен, читатель научится разбираться в текстах и отсеивать пустышки. Вы глубоко и детально анализируете факты, явления, людей. Даже побывали в командировке во всех семи колониях для пожизненно заключенных.

Психологически не тяжело было после таких встреч?

— Ко всем заключенным отношусь с жалостью. Судьба каждого человека складывается в той среде, где он родился и рос. Плохих людей изначально не бывает.

— Что за история с журналисткой, которую вы защищаете?

— Больше года назад крымского телерепортера Анну Гажалу, снимавшую репортажи для федеральных каналов, поместили в СИЗО, обвинив в клевете. В чем выразилась «клевета»? В отправке жалоб на проблемы здравоохранения на имя президента. Девушка уверяет, что никаких жалоб, ни анонимных, ни за своей подписью, главе государства не писала. Но даже если бы писала, то это не должно быть основанием для уголовного преследования. В моей статье важно было рассказать историю журналистки, которая старалась следовать принципам профессиональной деятельности, а стала фигурантом уголовного дела. Причем в ее случае все особенно пугающе. Ведь девушку привлекли не за критический материал, а только за обсуждение информации о его возможной публикации. Материал даже не был подготовлен, Анна отказалась его готовить. Что это могло означать? Что любой журналист — потенциальный преступник? Каждый день он общается со множеством людей, которые могут предоставлять разную информацию. Использует ее журналист или нет, как будет ее верифицировать — это следующий важный момент. Но считать преступлением само получение информации, которая кому-то не понравилась, — это абсурд. Легендарный Гиляровский в процессе своих репортерских расследований добывал информацию на Хитровке у матерых бандитов и убийц. И что, это делало его соучастником их злодеяний? В своей статье про Анну я в ее лице защищала всю журналистику. К слову, выступала на суде в качестве эксперта-филолога, в числе прочего отвечала на вопросы суда о сути и принципах журналистской деятельности. Этот случай, как мне кажется, призывает сосредоточить внимание на осмыслении роли журналистики в жизни общества.