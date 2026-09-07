Конституция начинается с семьи

1 сентября в Год большой и дружной семьи в Башкортостане стартовал конкурс детского рисунка «Моя семья и Конституция Республики Башкортостан». О том, почему эта тема так важна сегодня и что могут рассказать дети об Основном законе нашей республики через свои рисунки, мы беседуем с председателем Конституционного совета Республики Башкортостан Хайдаром ВАЛЕЕВЫМ.

— Хайдар Арсланович, название конкурса «Моя семья и Конституция Республики Башкортостан» звучит необычно. Как возникла идея объединить в одной теме такие, казалось бы, разные понятия?

— На первый взгляд может показаться, что Конституция — это сложный юридический документ, далекий от повседневной жизни, а тем более от детского восприятия. Но на самом деле Основной закон республики напрямую касается каждой семьи. В Конституции Республики Башкортостан закреплено, что семья, материнство, отцовство, детство находятся под защитой государства. И мы хотим, чтобы дети через свое творчество осознали: их семья, их права, их будущее защищены законом. Рисунок для ребенка — самый понятный язык, и через него мы можем говорить с ним о серьезных вещах.

— Как возникла идея проведения такого конкурса?

— На самом деле это достаточно последовательное решение. Конституционный совет в соответствии со своим полномочием по пропаганде конституционных ценностей ведет системную работу по повышению общей правовой культуры и правовому просвещению населения. Для каждой возрастной группы в этом направлении мы выбираем свой формат. Это встречи с гражданами в рамках выездных мероприятий, лекции и конкурсы исследовательских работ для студентов, интеллектуальные игры и беседы для старшеклассников, а вот для школьников младшего и среднего звена мы выбрали формат творческого осмысления конституционных положений.

— Почему, на ваш взгляд, важно проводить такие конкурсы для детей?

— Конституция — это фундамент стабильного будущего. И закладывать понимание значимости и роли этого фундамента нужно с детства. Когда ребенок рисует свою семью и одновременно задумывается о том, что его права и благополучие близких защищены Основным законом республики, это формирует уважение к закону, чувства сопричастности к жизни своего региона, любви к Родине и патриотизма. Тем более что в контексте текущей геополитической напряженности патриотическое воспитание перестало быть просто педагогической задачей и превратилось в важнейший элемент стратегии национальной безопасности. И это наша общая задача.

И, конечно, 2026 год в республике объявлен главой Республики Башкортостан Годом большой и дружной семьи, и этот конкурс, который мы позиционируем именно как семейный проект, — еще один способ напомнить всем нам о важности семейных ценностей.

— Почему этот проект заявлен как семейный? Взрослые тоже могут принять в нем участие?

— Участниками конкурса могут стать учащиеся с 1 по 9 класс. Взрослые же члены семьи могут помочь ребенку с выбором статьи Конституции Республики Башкортостан, которой будет посвящен рисунок, разъяснить ее содержание, продумать вместе идею рисунка. Ведь именно семья является первой и наиболее важной инстанцией в правовом воспитании ребенка. А свое художественное мастерство участник конкурса должен постараться проявить самостоятельно.

— Хайдар Арсланович, а где наши юные художники, желающие участвовать в конкурсе, могут найти информацию о его условиях?

— Информацию о конкурсе «Моя семья и Конституция Республики Башкортостан» можно получить на официальном сайте Конституционного совета Республики Башкортостан. Кроме того, наш проект реализуется на республиканском уровне и проводится при поддержке республиканских парламента, министерства образования, министерства культуры, министерства семьи, труда и социальной защиты населения, министерства молодежной политики, агентства по печати и СМИ, уполномоченного по правам ребенка, государственного комитета по делам юстиции. На официальных сайтах данных организаций тоже будет размещаться актуальная информация о конкурсе. Если же у участников останутся вопросы, пожалуйста, звоните, мы обязательно ответим.

— Что вы ожидаете от участников конкурса?

— Мы ждем искренности. Дети видят мир иначе, чем взрослые. Для них Конституция — это не сухие статьи, а то, что их окружает: мама и папа, бабушки и дедушки, их дом, их республика. Детские рисунки могут рассказать нам о том, как они понимают справедливость, защищенность, любовь к своей земле. Конституция Башкортостана закрепляет принципы демократического правового государства, права и свободы человека и гражданина. И я уверен, что в рисунках детей мы увидим эти принципы живыми и настоящими.

— Как вы считаете, какое место занимает Конституция в жизни обычной семьи?

— Конституция — это не просто документ. Она гарантирует, что каждый человек в нашей республике имеет право на достойную жизнь, поддержку семьи, защиту своих прав. Обсуждение проекта Основного закона в свое время шло активно, и каждая норма была выверена путем тщательного осмысления всех мнений. Сегодня мы видим, как эти нормы работают на благо каждой семьи. И конкурс «Моя семья и Конституция Республики Башкортостан» — это возможность для детей показать, как они чувствуют эту связь.

— Хайдар Арсланович, что бы вы пожелали участникам конкурса?

— Желаю всем юным художникам вдохновения! Пусть ваши рисунки будут наполнены теплом, любовью к своей семье и гордостью за свою республику. Помните, что ваше творчество — это важный вклад в общее дело воспитания уважения к закону и сохранения традиционных ценностей нашего народа. Всех учащихся я поздравляю с Днем знаний! Желаю вам интересного учебного года, успехов в приобретении новых знаний, навыков, опыта. А педагогам, родителям, дедушкам и бабушкам учеников от всей души желаю здоровья и благополучия.