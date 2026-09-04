«Витрина имущества банкротов» — покупки с выгодой

Уже почти год в республике работает единый онлайн-маркетплейс по продаже имущества обанкротившихся компаний и граждан. Для чего нужна эта площадка, как она устроена, кто может стать покупателем и почему это выгодно, рассказала заместитель руководителя УФНС России по РБ Гузель ВАХИТОВА.

— Платформа «Витрина имущества банкротов» оказалась эффективным инструментом возвращения активов в экономический оборот и снижения задолженности банкротов. Менее чем за год работы в регионе реализовано имущества на 317 млн рублей. С начала нынешнего года продано имущества банкротов-юрлиц почти на 189 млн рублей. Наиболее востребованы при этом объекты недвижимости и земельные участки.

— В чем главная идея проекта?

— Основная цель — максимально открыто и понятно для всех желающих организовать реализацию активов должников. Раньше информация была разрозненной, а процесс казался сложным. Теперь мы собрали все в одном месте. Пилотный проект был запущен компанией «КоммерсантЪ Картотека» совместно с ФНС. Наш регион подключился к нему 1 октября 2025 года. Сейчас к системе присоединились все субъекты ПФО, в планах — масштабировать его на всю страну.

— Чем выгоден маркетплейс?

— Для нас это не просто торговая площадка, а важнейший экономический инструмент. Благодаря быстрой продаже активов закрываются долги перед бюджетом, активы возвращаются в оборот, происходит оздоровление бизнес-климата.

Экономика республики тоже получает пользу. Во-первых, это пополнение бюджета — и республиканского, и местных. Во-вторых, активы — заводы, станки, земля и транспорт — не стоят, не ржавеют, а снова начинают работать. В-третьих, мы поддерживаем честную конкуренцию, потому что торги проходят максимально открыто. И наконец, сам процесс банкротства ускоряется, что благотворно сказывается на деловом климате.

— Что можно купить на этой площадке?

— Ассортимент очень широк. На данный момент по всей стране выставлено 16 тысяч объектов. Это земельные участки, квартиры, гаражи, офисы, производственные цеха. Также продается транспорт, оборудование, станки, оргтехника, ценные бумаги и интеллектуальная собственность.

В Башкирии представлено почти 700 объектов — от бытовой техники до крупных производств. Можно найти даже экзотические объекты — вертолет, гидроцикл, крановое судно или рентген-аппарат. В отношении каждого объекта приводятся подробные характеристики, информация о месте нахождения, есть фотографии.

— Как покупателю сориентироваться в таком разнообразии?

— Для этого есть удобные фильтры. Можно искать по региону, району, типу торгов, цене, статусу имущества. Если интересует машина, задаете марку, год выпуска, пробег и кузов. Сегодня в республике продается 132 единицы транспорта, из них 28 легковых автомобилей. Самый дорогой вариант стоит 5,7 млн рублей, самый бюджетный — 40 тысяч рублей.

— Кто назначает цены и как проверяется достоверность информации?

— Лоты выставляют арбитражные управляющие строго в соответствии с законом о банкротстве. Сначала проводится инвентаризация, затем оценка, согласование с кредиторами начальной цены. Важно, что «Витрина» автоматически сверяет данные с Росреестром, ГИБДД и Единым федеральным реестром сведений о банкротстве, так что риски ошибок минимальны.

— Кто может воспользоваться площадкой и нужно ли за это платить?

— Это могут быть граждане, индивидуальные предприниматели, юрлица. Доступ бесплатный, просматривать объявления можно без регистрации.

— Если нашелся подходящий лот, что делать дальше?

— В каждом объявлении есть подробная инструкция, как приобрести имущество самостоятельно, и кнопка «Связаться» для прямого общения с представителем должника. Затем вы переходите на торговую площадку, где проходят торги. Чтобы в них участвовать, понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).

— Где получить такую подпись?

— Руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям — в налоговой инспекции или через удостоверяющий центр ФНС России. Физлицам и сотрудникам по доверенности — в любом аккредитованном удостоверяющем центре, их список есть на сайте минцифры.

— А если покупатель не разбирается в электронных торгах?

— Понимаю ваши опасения, но закон о банкротстве требует проведения торгов. В этом есть свой плюс: цена может постепенно снижаться. Для тех, кто не хочет вникать в процедуру, на «Витрине» есть услуга профессионального агента. Он сопровождает сделку на всем протяжении — от участия в торгах до оформления прав собственности. Достаточно нажать кнопку «Помощь агента», и система предложит варианты. Стоимость услуг устанавливается индивидуально, обычно это процент от сделки.

— В чем главные плюсы такой процедуры?

— Первый — это цена: на торгах можно купить имущество дешевле рыночной стоимости. Например, легковой автомобиль Mercedes-Benz 2011 года выпуска был реализован по цене на 10 процентов ниже первоначальной, Lada Largus 2016 года выпуска — на 25 процентов, земельные участки в Благовещенске — на 30 процентов.

Второй плюс — полная прозрачность: все этапы проходят онлайн, история торгов и документы в открытом доступе, никаких сговоров. Третий — юридическая чистота: каждый лот тщательно проверяется, новому владельцу передаются все бумаги для регистрации. Четвертый — удобство: все находится в одном месте с понятным поиском. Пятый плюс — для бизнеса это шанс найти производственные площади, оборудование, недвижимость.

— Есть ли планы развивать этот проект дальше?

— Мы будем информировать жителей и предпринимателей о возможностях площадки. Важно, чтобы каждый знал об этом инструменте. Также продолжим работу с арбитражными управляющими, чтобы они активнее использовали «Витрину». Но уже сейчас можно сказать, что интерес к сервису растет с каждым днем.

— Что бы вы посоветовали тем, кто только присматривается к «Витрине»?

— Относитесь к ней как к уникальному шансу. Изучайте каталог — там можно найти интересные лоты по привлекательным ценам. Следите за обновлениями, не стесняйтесь задавать вопросы организаторам. И помните: ваша покупка — это не только ваша выгода, но и вклад в экономику республики, пополнение бюджета.