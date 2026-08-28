Добро возвращается добром

Например, в 2019 году стала призером регионального этапа российского конкурса «Дефектолог России». В награду — счастливые улыбки родителей, чьи особенные дети смогли адаптироваться в социуме.

Поменять преподавание русского языка и литературы в школе на должность логопеда в детском саду выпускница БГПИ Лариса Рафиловна решила в 1997 году, сразу после декретного отпуска, и не пожалела об этом. Новая работа была сложной и интересной. Нужное направление в ней задала заведующая кафедрой коррекционной педагогики института развития образования (ИРО), кандидат психологических наук Эльза Насибулловна Абуталипова. Наставница помогла учителю-логопеду добиться больших успехов в новой для нее профессии.

Более тридцати лет Лариса Рафиловна занимается с воспитанниками Центра развития ребенка — детского сада № 1 села Бураево, хорошо знают хорошего специалиста и другие родители.

С «Республикой Башкортостан» наша читательница знакома с детства. Ее отец, заслуженный экономист РБ Рафил Лутфуллович Насибуллин читал ее регулярно.

— Сама я выписываю газету более 20 лет и могу сказать, что она стала более обращенной к людям. Люблю читать о героях, учителях, врачах, артистах и других профессионалах. О трудовых династиях, открытии новых школ, детских садов, ФАПов, обо всем, что связано с сельскими тружениками. Мне интересны новости медицины, цифровизации, статьи о воспитании детей. Отдельная тема — СВО, благотворительность и волонтерство, — говорит призер.

Лариса Рафиловна многое делает на общественных началах. В 2021 году вместе с единомышленницей Еленой Шумских открыла Центр развития детей «Солнечный лучик», активную помощь в работе которого оказали глава Бураевского района Рушан Гараев и начальник отдела образования Ильдус Мустафин. В 2024-м разработала проект сообщества «Наш особый мир», который в следующем году получил поддержку фонда президентских грантов. Свой проект она реализует в центре социальной адаптации и абилитации детей с инвалидностью, который был открыт в «Солнечном лучике». Открыла чаты в нескольких мессенджерах. Трудно переоценить значение этого проекта для родителей и детей с ОВЗ, живущих в районе, ведь Лариса Рафиловна стала связующим звеном между ними и уфимскими дефектологами, нейропсихологами и клиниками. Изучала способы адаптации детей с аутизмом в детском коллективе, зная, что каждый случай индивидуален. В 2021 году она стала победителем конкурса методических пособий по работе с детьми с РАС в номинации «Коммуникация», в 2025 году — с детьми с синдромом Дауна.

Педагог хорошо помнит слова своей бабушки, которая говорила, что важнее всего в жизни — собирать человеческие благодарности. «Они — главное богатство, которое ведет нас по жизни и открывает двери рая», — говорила она. Ларисе Рафиловне благодарность людей возвращается добром. Доказательство тому — приз нашей газеты.