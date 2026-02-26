Живи, малыш!

В стране и республике в последние годы немало делается для повышения рождаемости, и заглавная роль здесь отводится качественной медицинской помощи.

Не менее важна и психологическая поддержка на всех этапах планирования беременности и родов. Как выстраивается вся эта работа в Башкирии, чтобы каждая женщина смогла благополучно выносить и родить здорового ребенка, рассказала главный врач Республиканского клинического перинатального центра Лиана Савина.

Доставят даже вертолётом

В Республиканском клиническом перинатальном центре (РКПЦ) действует уникальная система мониторинга беременных всей республики, занимается этим консультативно-диагностический центр. Как только женщина, проживающая в любом городе или селе Башкирии, встает на учет по беременности в своей женской консультации, для нее устанавливается группа риска в зависимости от имеющихся патологий и хронических заболеваний. Риск бывает низкий, средний и высокий.

Женщины с низким и средним риском наблюдаются и рожают в районных и межрайонных перинатальных центрах и роддомах. Остальных немедленно берет под свое крыло РКПЦ.

— Такие пациентки проходят очную консультацию в консультационно-диагностическом центре, а дальше наши врачи отслеживают течение их беременности через единую информационную систему, — рассказала Лиана Савина. — Мы даем рекомендации и отслеживаем их выполнение, при необходимости проводим телемедицинские консультации и с районами, и с федеральными центрами. Сегодня у нас на контроле около 3,5 тысячи женщин из группы высокого риска.

В 35-36 недель беременности данные пациенток передаются в акушерское дистанционно-консультативное отделение, где для каждой определяют место и срок родоразрешения. Беременных из группы высокого риска, а также с резус-иммунизацией, диагностированными врожденными пороками развития плода, сердечно-сосудистыми патологиями направляют в РКПЦ.

— Это плановая работа, — пояснила главврач. — В экстренных случаях, при угрожающих беременности состояниях, специалисты РКПЦ в течение 15 минут решают вопрос транспортировки пациентки к нам. Можем сразу же отправить за ней бригаду врачей и автомобиль скорой помощи, оснащенный оборудованием по полной программе. А в самых тяжелых случаях отправляем даже вертолет, его нам выделяет санитарная авиация РКБ. В течение прошлого года у нас было 100 таких выездов. В РКПЦ проходит 90 процентов всех преждевременных родов в республике.

Беременность от и до

Сегодня РКПЦ — крупнейший перинатальный центр в России, в нем работает 1521 специалист. В его структуре есть амбулаторное звено, дневной стационар, круглосуточный стационар. Амбулаторное звено представлено двумя большими женскими консультациями на улицах Батырской и Заки Валиди. В них есть кабинеты невынашивания беременности, где занимаются проблемой бесплодия.

Стационары располагаются в двух корпусах, один из которых — бывший уфимский роддом № 4. Здесь есть отделения патологии беременности, где лежат на сохранении; отделение гинекологии, где делают высокотехнологические операции по излечению бесплодия; отделения для новорожденных и патологии новорожденных, диагностики и физиотерапии, а также родовые и послеродовые. В послеродовых отделениях работают специалисты по грудному вскармливанию и по лечебной физкультуре для молодых мам. В обоих корпусах есть взрослая и детская реанимация.

— В рамках федеральной программы «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья» в 2025 году республика получила 114 медицинских изделий, а РКПЦ — почти 70, — отметила Лиана Савина. — Мы получили аппараты ИВЛ, аппараты для проведения управляемой гипотермии для лечения гипоксии головного мозга, кувезы и инкубаторы для недоношенных, аппараты УЗИ экспертного класса и реанимационные столики для детей, почти полностью оснастили детские реанимации. В этом году нац­проект продолжается, и теперь мы планируем оснастить оборудованием взрослые реанимации и родовые отделения.

В перинатальном центре также есть эпидемиологический отдел и отделение внутреннего контроля качества.

— В январе мы проходили сертификацию по линии Росздравнадзора, к нам приезжали эксперты из Москвы, ждем результатов, — рассказала главный врач. — Кроме того, мы как «якорное» учреждение оказываем методологическую помощь всем учреждениям республики.

А с мужем спокойнее

Бытует мнение, что сложная беременность непременно должна заканчиваться кесаревым сечением. Лиана Савина объяснила: сейчас это уже не так. В РКПЦ действительно около 40 процентов детей появляется на свет в результате КС, но этот процент удается понемногу снижать.

— Раньше первое КС в анамнезе уже само по себе было показанием к последующим операциям. Но сейчас у нас большой процент женщин рожают с рубцом на матке. Таким женщинам, конечно, нужна подготовка, в том числе психологическая.

Кроме того, мы делаем акушерские повороты при тазовом предлежании, снимая тем самым показания к кесаревому сечению, — рассказала она.

В РКПЦ активно практикуются партнерские роды, то есть роды в присутствии мужа. Единственное ограничение — эпидемиологическое, в период распространения гриппа и ОРВИ. Мужья сегодня могут присутствовать даже при КС. Конечно, они находятся не в операционной, а в специальной палате, и наблюдают за появлением ребенка на свет через окошко.

— В партнерских родах одни плюсы, — уверена Лиана Савина. — Женщина получает поддержку близкого человека, она спокойна и меньше нервничает. Муж видит и осознает, как появляется на свет его ребенок, это ценный опыт, сближающий семью. Почти все потом говорят: «Мы еще придем к вам рожать, и обязательно вместе». Кроме того, это дисциплинирует персонал. Хотя бывает, конечно, что присутствующие на родах мужчины падают в обморок. Но у нас в родовых есть комната для пап, где они могут отдохнуть, выпить чаю. Мужья у нас даже пуповину пересекают сами. И пока мы осматриваем женщину после родов, ребенка может взять на руки отец.

В прошлом году Республиканскому клиническому перинатальному центру благодаря проведенной работе — мониторингу беременных из группы высокого риска, своевременной их маршрутизации — удалось снизить не только процент КС, но и многие другие негативные показатели — младенческой смертности, неонатальной смертности, мертворождений. А благодаря работе кабинета невынашивания уменьшилось количество выкидышей и преждевременных родов. Именно подготовка к беременности и правильное ведение беременных на амбулаторном звене — это 80 процентов успеха, считает главный врач РКПЦ.

Каждая мама — на вес золота

— Средний возраст женщины, рожающей первого ребенка, на данный момент достиг уже 30 лет. Но в то же время, как мы наблюдаем, стало немного расти количество женщин, рожающих третьего и последующих детей. На мой взгляд, этому способствуют меры поддержки, принимаемые в России и в Башкирии, — сообщила Лиана Савина. — Для нас, медицинских работников, сегодня каждая беременная на вес золота. И очень важно, чтобы все, кто хочет, смогли забеременеть, а каждая беременная выносила здорового малыша, для этого у нас есть все ресурсы.

Сегодня в республике пары, вступившие в брак, получают сертификат молодоженов, по которому они могут обследовать свое репродуктивное здоровье в поликлинике. В республике внедряется прегравидарная подготовка — комплекс диагностических и лечебно-профилактических мероприятий для подготовки пары к зачатию, нормальному течению беременности и рождению здорового ребенка.

При Республиканском клиническом перинатальном центре действует Центр медико-психологической помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: это матери-одиночки, несовершеннолетние беременные, а также те, кто перенес потерю малыша или растит ребенка с ограниченными возможностями здоровья. С ними работают медицинские психологи, юристы, соцработники. При Центре также действует школа «Мы — родители», для беременных женщин, молодых мам и пап проводят лекции акушеры-гинекологи, анестезиологи, неонатологи, педиатры, специалисты по грудному вскармливанию.

— Особое внимание женщинам, чьи мужья находятся в зоне проведения специальной военной операции, причем не только тем, кто рожает у нас, — подчеркнула главврач РКПЦ. — К примеру, организуем им быструю выписку справки о рождении ребенка, чтобы они могли сразу же отправить ее в воинскую часть и муж приехал увидеть малыша. Если супруг находится в отпуске, то мы устраиваем им встречи, приглашаем на роды. У нас выстроена работа с фондом «Защитники Отечества».

Важная задача медицинских работников — создавать в роддомах такие условия, чтобы женщина захотела вернуться туда еще, считает Лиана Венеровна. Для этого в РКПЦ функционирует «Служба заботы». Это команда специалистов, которая ежедневно анкетирует пациенток Центра, выясняя, какие у них есть проблемы и предложения. Кроме того, здесь выстроена система связи с главным врачом. В каждой палате доступны куар-коды, через которые можно связаться с администрацией медучреждения, задать им в чате любые вопросы и быстро получить обратную связь.

— В Башкирии 2026-й объявлен Годом большой и дружной семьи. Поэтому я призываю каждую семейную пару уже сейчас задуматься о продолжении рода независимо от карьеры и прочих жизненных планов, — обратилась к жителям республики главный врач РКПЦ. — Не оставляйте первые роды на потом, планируйте беременность, проходите подготовку. И не бойтесь рожать третьего, четвертого, потому что сейчас у нас очень сильная медицина и эффективные меры социальной поддержки.

Телефон горячей линии Республиканского клинического перинатального центра 215-14-14.

Номер круглосуточный, можно звонить со всей республики по любым вопросам, связанным с беременностью и родами.