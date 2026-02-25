Посреди посредников

А не слишком ли много развелось сегодня посредников? Которые так и норовят протиснуться в длинную цепочку между продавцом и покупателем и урвать свою долю. В результате цена на и без того недешевые товар или услугу вырастает в разы.

Агрегаторы — те еще паразиты. Они присосались к малому и среднему бизнесу, обложили данью тех, кто честно трудится, но сами при этом ничего не делают.

Конечно, на первый взгляд, с ними комфортнее. Я в свое время покупал авиабилеты на сайте-агрегаторе, где предлагаются все возможные варианты заданного маршрута: выбираешь самый удобный и вбиваешь данные карты. Но оказалось, что можно приобретать билеты и напрямую на сайтах авиакомпаний. Это дешевле, а время на оформление затрачивается такое же. Та же ситуация и с билетами на концерты и спектакли — комиссия есть везде, но у агрегаторов она выше.

Не знаю, как мы жили раньше, но теперь стало очень модно заказывать продукты или готовую еду на дом. По городу снуют коробейники на велосипедах и мопедах, спешат на помощь проголодавшимся гражданам и получают за это свою копеечку. Но в том-то и дело, что далеко не самую весомую копеечку. Потому что львиную долю оплаты услуги по доставке забирают обнаглевшие агрегаторы.

Вызвать такси теперь, минуя агрегатора, почти невозможно. Еще лет восемь назад таксисты пытались бороться против этих аллигаторов. Не помогло. И чтобы выжить, им порой приходится пахать сутками на тех условиях, что им выставили ненасытные эксплуататоры.

Сейчас вот взбунтовался гостиничный бизнес. Как сообщает «Коммерсантъ», ключевые российские отельеры заявили об отключении своих объектов от известного сервиса бронирований. Таким образом они выразили несогласие с повышением комиссии с 15 до 17 процентов.

С другой стороны, потребителю удобно, когда в одном месте собрана вся информация о той или иной услуге. И самое верное решение здесь — создание сайта-агрегатора для одной отрасли, который будет принадлежать профсоюзу данной отрасли. И это не я придумал, однако полностью согласен с автором этой идеи. Далее процитирую его мысль: «Это будет бесплатным для производителей и поставщиков услуг и будет работать по правилам и в интересах производителей и поставщиков услуг, при регулирующей роли профсоюза». Все вроде логично и понятно, вопрос в другом — согласятся ли любители даровой наживы поумерить свои аппетиты?