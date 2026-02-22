От «Тропы поэтов» к спасению пчелы

«Башкирская кругосветка», «Уральский барс», «Горно-заводская цивилизация» — только одни названия проектов регионального отделения РГО вызывают желание взять рюкзак и отправится в путь по республике. Неудивительно, что деятельность этой общественной организации, основными направлениями которой являются экспедиции и исследования, просвещение и охрана природы, вызывает всеобщий интерес.

Экспедиция длиною в жизнь

Радий Хабиров, под руководством которого на площадке межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ прошло заседание попечительского совета регионального отделения РГО, отметил:

— Есть вещи, которые я делаю по должности, а есть те, что для души. Особые чувства испытываю к просветительским проектам, к идеям широкого распространения знаний в обществе. Возможно, сказывается мое преподавательское прошлое.

Поэтому я с интересом поддерживаю все проекты, связанные с деятельностью Русского географического общества. РГО — одна из самых авторитетных организаций в нашей стране, старейшая — в прошлом году ей исполнилось 180 лет.

Региональное отделение Русского географического общества ведет свою историю с 1954 года. Сегодня его возглавляет ректор педуниверситета имени М. Акмуллы Салават Сагитов. Содействие развитию внутреннего и въездного туризма — одна из самых значимых задач отделения.

— В 2025 году мы продолжили нашу системную работу, и приятным итогом стало то, что региональное отделение заняло четвертое место в общероссийском рейтинге по результатам пятилетки, — говорит Салават Сагитов. — Мы не стоим на месте — расширяем географию и тематику проектов. Среди них, к примеру, — изучение и сохранение Аскынской ледяной пещеры — в прошлом году там зафиксировано максимальное количество посещений. Они проходят в специальном охранном режиме, доступ в пещеру — по записи. Мы сохраняем этот памятник природы, и в последние годы лед в пещере начал расти!

Также ведется работа по сохранению родников — какой из них благоустроить в первую очередь, решают сами жители. Успех складывается из проектов разного масштаба. География интересна всем: кто-то ходит в экспедиции, кто-то потом читает про них, и задача РГО — помогать реализовывать как большие проекты, так и, казалось бы, небольшие, но важные дела. Что коллеги из других регионов отмечают в нашей работе — это ее многоплановость, — подчеркивает Салават Сагитов.

Отделение активно участвует в грантовых конкурсах, не полагаясь исключительно на поддержку попечителей. В прошлом году, например, выиграло три гранта.

Среди знаковых событий года было отмечено одиночное путешествие Олега Чегодаева по водным артериям Урала до Северного Ледовитого океана. За 118 дней амбассадор Уральских гор прошел на каяке 4853 километра.

Еще один значимый проект — «Тропа поэтов» — шагнул далеко за пределы республики, и безымянные вершины Чегемского ущелья в Кабардино-Балкарии получили имена поэтов Кайсына Кулиева, Алима Кешокова и Мустая Карима. В прошлом году экспедиция участников из Башкирии взошла еще на один пик. Ходатайство о присвоении ему имени калмыкского поэта Давида Кугультинова уже находится на рассмотрении в федеральном правительстве. Так география служит сохранению культурной памяти.

Старинные заводы и «Урал-батыр»

Туристическая карта Башкортостана, которую составляет региональное отделение РГО, включает в себя все больше разнообразных маршрутов. Флагманский проект «Уральский барс», объединяющий восхождения на семь вершин и Большую Южно-Уральскую тропу, перешагнул отметку в 2900 участников из разных регионов страны. Только за 2025 год по маршрутам прошли почти 400 человек.

А «Башкирская кругосветка» кроме потрясающих видов привлекает путешественников еще и красивой «математикой». Точка пересечения координат 55°55’55” северной широты и 55°55’55” восточной долготы — единственная на суше среди аналогичных «зеркальных» координат, остальные три находятся в Мировом океане. В 2025 году 67 человек завершили этот маршрут, общее число участников превысило 200.

А вот новость для любителей экспедиционного туризма впереди. В этом году отделение запускает два интересных маршрута, каждый из которых откроет Башкортостан для многих с неожиданного ракурса. Первый из них — «Горно-заводская цивилизация» — путешествие во времени, в XVIII век, когда на Урале рождалась промышленная мощь России. Маршрут объединит исторические заводы, которые в последние годы обретают новую жизнь, такие как бывший Воскресенский медеплавильный завод, основанный в 1745 году, или Верхоторский в Ишимбайском районе, запущенный в 1767 году.

«Тропами Урал-батыра» — проект, появившийся в сотрудничестве со Всемирным Курултаем башкир.

— Учитывая, что 8 июня теперь официально является Днем Урал-батыра, мы хотим привлечь внимание к этому эпическому наследию, составляющему культурный код нашего народа, — поясняет Сагитов. Оба маршрута будут готовы к апрелю.

2025 год запомнился еще и тем, что международное признание наследия республики вышло на принципиально новый уровень. В Список Всемирного наследия ЮНЕСКО включена наскальная живопись пещеры Шульган-Таш, а в Глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО вошел «Торатау». В Уфимском университете науки и технологий открылась кафедра ЮНЕСКО. А в Гафурийском районе появились первые в России «золотые гвозди» — геологические маркеры, фиксирующие глобальные границы в истории Земли.

2027 год в стране будет проходить под эгидой Года географии. Одна из ключевых задач его подготовки — создание единой государственной линейки школьных учебников по географии. Не просто обновление программы, а разработка целостного образовательного стандарта.

Сергей Корлыханов, заместитель исполнительного директора РГО, подчеркнул, что это масштабный межведомственный проект:

— Поручение президента РФ о взаимодействии РГО с Российской Академией наук, вузами и научными институтами — это подготовка и создание современного тщательно проработанного целостного образовательного стандарта, который станет основой для реализации программ образования для всей страны. Чтобы изучение географии, географические знания мы использовали уже на новом уровне.

Башкортостан подходит к этой задаче с солидным заделом. С 2016 года проходят слеты учителей географии. В январе 2025-го состоялся первый республиканский конкурс «Лучший учитель географии». Ежегодно определяется лучший кабинет географии. «В республике к этой профессии очень большое внимание», — отметил Салават Сагитов.

Еще одно поручение президента касается международного трека — олимпиад по географии для школьников из государств БРИКС. Финал Всероссийской олимпиады пройдет в Уфе, место проведения олимпиады БРИКС еще не определено.

Как было отмечено, особое, и, пожалуй, главное внимание башкирское отделение РГО уделяет работе с молодежью. В 2024 году в Уфе открылся первый в России Молодежный центр РГО, а за 2025 год появилось еще 18 клубов. Сегодня это 22 объединения по всей республике. Проведены две профильные смены: международная в Киргизии для 150 школьников и смена на базе БГПУ имени М. Акмуллы для 40 ребят. С 2023 года в Уфе проходит международный чемпионат «ГеоВызов» среди студентов-геологов.

«Географический диктант» в Башкортостане пишут более 50 тысяч человек на 1039 площадках — это лучший показатель в стране. «Неурок географии», проект, который учит рассказывать о географии живым языком, в республике провели на 440 площадках.

Реликт под крылом

Новые научные проекты, выигравшие гранты в этом году, связаны с изучением и сохранением фауны региона: башкирской пчелы и зубров.

Три года назад отделение выиграло грант на исследование популяции башкирской пчелы в геопарке «Торатау». Тогда ученые обследовали четыре района. Результаты встревожили: массовый завоз пчел южных пород привел к метизации, потомство утратило способность переносить долгие уральские зимы. Эндемичная популяция оказалась под угрозой.

Доктор биологических наук Татьяна Седых рассказала о новом проекте, касающемся стратегии сохранения генофонда и биоразнообразия северо-башкирского экотипа реликтовых пчел подвида «Apis mellifera mellifera». Он поддержан Президентским фондом природы — грант впервые достался Башкортостану.

Цель проекта — не просто зафиксировать угрозу для наших пчел, а предложить научно обо­снованную стратегию их спасения.

— Ученые установили, что в трех северных районах республики — Балтачевском, Татышлинском и Аскинском — сохранились популяции, обладающие стабильным генофондом, — сообщила Седых. — Мы должны разработать научно обоснованную стратегию сохранения реликтовых пчел в северной части республики, а также организовать информационно-просветительские мероприятия среди местных жителей, потому что только ответственное отношение пчеловодов и населения остановит завоз пчел южных пород. Только это может предотвратить исчезновение популяции.

Проектов у регионального отделения РГО много, единственное, как заметил Сергей Корлыханов, в Башкирии пока нет ни одного объекта под брендом Русского географического общества, и выразил надежду, что такой скоро появится.