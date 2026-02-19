0 °С
19 Февраля , 13:15

Пылесос для молодой семьи

Одним из победителей нашей лотереи среди подписчиков стал Ильгиз Азнаев — бизнес-шериф, заместитель главы Стерлитамакского района по экономике, предпринимательству и инвестициям. Он выиграл пылесос.

Александр ДАНИЛОВ
Фото: Александр ДАНИЛОВ

— В конце января в рамках III Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России» наш район посетила делегация руководителей муниципальных образований страны. Мы поделились опытом общения с жителями, рассказали о регулярных встречах с людьми, благоустройстве территорий, о том, как подводим итоги проделанной работы, чтобы все было прозрачно, — говорит он.

Одним из важных факторов открытости власти и коммуникации с населением является подписка на республиканские и районные газеты. Ильгиз Ишкалиевич регулярно выписывает пять печатных изданий.

В этот раз он подписал на главную газету республики свою маму — Нурию Азнаеву, живущую в селе Аючево, и выиграл пылесос «Galaxy line», который стал подарком молодой семье дочери.

Мама призера когда-то давно после десяти лет работы зоотехником кардинально поменяла профессию и следующие четверть века заведовала интернатом при Аючевской средней школе. Сегодня Нурия Сагарьяровна ходит на занятия клуба «Ак иней», где изучает арабский язык. Вместе с другими волонтерами вяжет для наших бойцов носки, плетет маскировочные сети, пакетирует чаи из лекарственных трав, нарезает лапшу, готовит чак-чак и многое другое для гуманитарных грузов. А еще она пишет стихи на башкирском языке, посвящая их односельчанам.

— Из-за болезни почтальона я пока не получила все номера, но уже успела в очередной раз убедиться, что «Республика Башкортостан» — солидная, серьезная газета. Хотелось бы найти в ней и статьи о творчестве наших поэтов. Спасибо редакции за такой замечательный приз! — от души поблагодарила журналистов наша читательница.

Автор: Зинаида СОКОЛОВА
