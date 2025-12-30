Состоялась презентация уникального издания — книги «Башкортостан. Герои специальной военной операции». Это первое в стране издание, целиком посвященное биографиям уроженцев и жителей региона, удостоенных высшего звания за участие в СВО. Авторы — руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества в республике Рамиль Рахимов и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина.

Как отметили составители сборника в своем обращении к читателям, это книга о Героях Российской Федерации, чья жизнь так или иначе связана с Башкортостаном. «К сожалению, многим из них это высокое звание дано посмертно. Но «быть воином — жить вечно», ведь человек живет до тех пор, пока его помнят. Для нас святая обязанность — сохранить память о наших героях, живых и павших, на века», — говорится в предисловии. Авторы подчеркивают, что это первый опыт историко-литературного повествования в жанре военной биографии, посвященного Героям РФ СВО из Башкирии.

На презентации книги Гульнур Кульсарина рассказала о работе над материалом:

— В течение года мы собирали информационный материал, общались с родными, близкими участников СВО. Здесь собраны воспоминания о погибших Героях России, интервью с живыми героями. Книга рассказывает не только об их подвигах, но и о самой спецоперации, причинах ее проведения, а также о всесторонней поддержке воинов из республики. Я думаю, что это важно для патриотического воспитания подрастающего поколения и для того, чтобы наших героев знали и в других регионах. У книги будет продолжение. После окончания СВО появятся и Книги памяти о наших погибших воинах.

Как рассказала Гульнур Кульсарина, у составителей был опыт создания Книги памяти после первой чеченской кампании:

— Мы с группой авторов собирали информацию о погибших. Тогда не все члены семей были готовы ее давать, но когда вышла первая книга, люди увидели результат и принесли материалы. Таким образом мы издали две книги памяти уроженцев республики, погибших в чеченских войнах, и этот опыт мы использовали сейчас.

Рамиль Рахимов, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, руководитель авторского коллектива книги, отмечает:

— Подвиги некоторых ребят, о которых мы пишем в книге, — на уровне Суворова. Они проявили настоящий талант военачальников. К сожалению, некоторые из них погибли.

Рамиль Рахимов — руководитель авторского коллектива по написанию регионального учебника по истории Башкортостана. Он сообщил, что этот учебник сейчас находится в печати. И там в разделе «Современный Башкортостан» указаны имена всех героев и рассказано об их подвигах. Как рассказал историк, участники СВО, удостоенные звания Героя России — большей частью профессиональные военные с опытом службы в Сирии, других «горячих точках», но есть среди них и добровольцы:

— Например, Ильдар Суфияров не был военным, он работал на нефтяном заводе, у него была бронь, но он не мог поступить иначе, стал душой подразделения и очень серьезным командиром.

Заместитель руководителя Агентства по печати и массовой информации Республики Башкортостан Марат Газизов связал факт выхода первого такого издания именно у нас с системной работой в республике:

— То, что это издание, первое в России, выходит именно в Башкортостане, имеет свою логику, потому что республика одной из первых начала работу по увековечиванию памяти героев. Мы одними из первых начали работу по изданию литературы о героях СВО, у нас были повести, стихи, в разных изданиях уже издано несколько десятков произведений, — сказал он, напомнив, что Башкортостан был и в числе первых регионов, принявших закон о статусе военных корреспондентов, а местный Фонд защитников Отечества является одним из лучших в стране. — Патриотическое воспитание сегодня является жизненно важным, чтобы формировать у молодежи правильные ценности, которые делают государство сильным. Думаю, что такие издания будут вносить свой вклад.

На презентации присутствовали близкие погибших героев, о которых рассказывается в книге. Алина Олеговна Серафимова, мать первого Героя России из Башкортостана, получившего это звание в ходе СВО, Максима Серафимова, поделилась своими чувствами:

— Необходимо, чтобы о наших ребятах помнили. Мой сын был офицером, он выполнял свой воинский долг перед Родиной, и такова доля военного, что куда Родина скажет, туда наши солдаты и направляются. Благодарю, что их подвиги, их самоотверженная отдача в своем служении Родине остаются не забыты... Мое сердце плачет, что сына нет рядом, но с другой стороны я понимаю, что наши внуки будут знать о тех, кто ценой своей жизни самоотверженно охранял наши границы, чтобы они росли свободными и счастливыми людьми.

Сын Ильдара Суфиярова Руслан, студент, будущий историк, подчеркнул важность сохранения памяти.

— Помнить о подвиге очень важно, потому что если мы не будем извлекать опыта из прошлого, у нас нет и будущего. Спасибо, что пишутся такие книги. Мой отец был обычным человеком. Более 20 лет работал на заводе, но когда возникла необходимость, как патриот пошел защищать свою страну. Жил героем и героем ушел. Мы обязаны стараться, чтобы о нем не забывали, — сказал он.

Книга богато иллюстрирована и рассчитана на широкий круг читателей. Часть тиража поступит в библиотеки республики, часть — в продажу.

Фото автора.