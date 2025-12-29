Искусство жить между «хочу» и «нельзя»

Финальная статья по материалам лекции нейрофизиолога и психотерапевта с мировым именем Алексея Ситникова, организованной в Уфе центром бизнес образования «Про Движение», — о самом важном: как выстроить свою жизнь так, чтобы организм сам боролся за долголетие, и как включить процессы самоисцеления.

«Оно», «Сверх-Я» и саботаж

В предыдущих публикациях мы рассказали о биохимии счастья и разрушительной силе стресса. Мы выяснили, что гормон стресса кортизол запускает механизм старения, а долголетие определяется не диетой, а внутренним настроем. А также, как утверждает Ситников, нашим подсознанием.

Опираясь на модель Фрейда, профессор описывает психику как взаимодействие трех структур, говорящих на разных языках: «Оно», «Сверх-Я» и «Эго». «Оно», или бессознательное, получает миллионы сигналов в секунду, и, когда понимает, что его возможностей организму не хватает и необходимо что-то из внешней среды, например, вода, «Оно» посылает сигнал, сенсорный образ, который ощущается человеком как жажда. По сути это наше «хочу — не хочу». Вторая структура мозга называется «Серх-я», или «Сверхсознание». Оно мыслит в других категориях. Это «социальный мозг», который говорит на языке социальных норм: «надо, должен, обязан, так принято, так морально, что скажут, что подумают».

Тонкая прослойка между этими двумя слоями — «Сознание», или «Эго» — все время находится под их прессингом: с одной стороны — «хочу», с другой — «нельзя», и ищет компромисс. Казалось бы, компромисс — дело хорошее, но если человек системно действует в разрез с истинными потребностями (идет не туда, куда хочет на самом деле, а туда, «где престижно» или «надо»), бессознательное начинает саботировать его усилия. Алексей Ситников рассказал, что происходит, когда мы идем не туда:

— Допустим, договориться с сознанием не получилось, и мы собираемся сделать то, что наше бессознательное не считает нужным. Мы думаем: «Завтра утром — важное совещание». Стоп! Для кого важное — для моего начальника или для меня лично? Если бессознательное не понимает, что я получу от этого совещания для реализации своих потребностей, оно может просто меня этим утром не разбудить, и я просплю. Допустим, я не проспал, но, спустившись к машине, я обнаружу, что забыл ключи или за рулем окажется, что забыты права, или на работе я обнаружу, что оставил дома пропуск или ключи от кабинета. Если все это единичные случаи — можно просто списать на «бывает». Но есть такое понятие, как знак — это комбинация нескольких маловероятных, случайных, однонаправленных, не связанных между собой событий. Вот когда произошло несколько таких событий подряд — это индикаторы первого уровня, говорящие о том, что то, что я делаю, не соответствует потребностям бессознательного.

Сначала это мелкие знаки: забыл, опоздал, проспал. Следующая стадия — болезни: мигрени, боли в спине (радикулит, остеохондроз), которые возникают из-за постоянного мышечного напряжения, буквально тянущего человека в другую сторону.

— Наглядная ситуация, когда ребенка ведут туда, куда он не хочет — его трудно удержать, так его тянет в другом направлении. В таком случае у человека напрягаются мышцы, происходит пережатие в шее, что ведет к головным болям. Постоянное напряжение мышц ведет к появлению протрузий. Соответственно, когда у вас начинает болеть спина, шея, голова с одной стороны, это может означать, что вы идете не туда. А если вы продолжаете это делать, поднимается кортизол и ускоряется тот самый антропоптоз — процесс самоликвидации. Вывод: человек, идущий не к своей цели, долго жить не будет, потому что бессознательное не считает, что будут удовлетворяться его потребности и не дает ему никаких ресурсов, — резюмирует ученый.

Остановите самоликвидацию

Спасение — в правильной цели и опять же в гормонах, которые выделяются не просто от желания, а от движения к конкретной цели. Ситников привел пример человека, который встретил в лесу волка:

— Пока человек, услышавший шум в кустах, не видит, кто там и, соответственно, не знает, как реагировать, его кортизол поднимается, и организм замирает в стрессе. И тут из кустов выходит волк. Сразу же миндалевидные тела мозга реагируют, и человек понимает, что бежать бесполезно, потому что волк быстрее, драться бесполезно, потому что он сильнее, но — вокруг лес, а волки не лазят по деревьям! И как только я выбрал дерево, на которое заберусь, у меня начинает вырабатываться дофамин. Я вижу цель и начинаю действовать — бегу к этому дереву и представляю, как я на него залезу и спасусь. Вырабатывающийся при этом дофамин утилизирует гормоны стресса и превращается в «гормон победителя» — норадреналин. Это уже стресс хищника, а не стресс жертвы. Он не разрушает, а мобилизует и оздоравливает. Как пример — лиса, которая охотится за зайцем: она его видит, у нее возникает не страх, а охотничий азарт.

Цель позволяет жить долго и не болеть, потому что высокий уровень дофамина и норадреналина восстанавливает иммунитет на 100 процентов и предупреждает практически все болезни, включая онкологию. Но дофамин выделяется не просто от желания, а от движения к конкретной цели, сообщил лектор.

Он привел печальные примеры великих актеров, уходивших из жизни вскоре после получения высших наград и почестей в Кремле:

— Они возвращаются домой после церемонии и понимают: все награды получены, новых ролей уже не будет. Новых целей нет и, организм не понимает, зачем тогда жить и ускоряет процесс антропоптоза, — комментирует Ситников. — Долгожителями становятся ученые, селекционеры и коллекционеры — те, кто постоянно ставит перед собой новые, долгосрочные задачи.

Дефолт — это не про деньги

Профессор рассказал об уникальном состоянии человека, в котором организм начинает чинить сам себя:

— Это уникальное состояние человека — дефолт-состояние или базовое состояние мозга, когда особая структура в мозге — ретикулярная фармация — не замечает ни одного сигнала во внешней среде, и, соответственно, организму не под что адаптировать. И вот когда в окружающей среде ничего прагматически важного, опасного и ценного нет, мозг позволяет повернуть все «камеры» внутрь и начинает наблюдать за тем, что там происходит. Только в этом состоянии можно услышать, что я на самом деле хочу. И, внимание, это единственное состояние, в котором мозг начинает фиксировать все повреждения в организме и начинает его чинить. В этом состоянии возможно самоисцеление.

Чтобы успокоить свою ретикулярную формацию и войти в дефолт-состояние, люди сейчас занимаются йогой, медитацией. Сложность здесь такая: дефолт-состояние нельзя войти раньше, чем через 25 минут после последней смс-ки, говорит Ситников. То есть мозгу нужно дать время успокоиться, понять, что ничего важного происходить не будет. Поэтому, по мнению ученого, если вы только начинаете заниматься медитациями, первые два года медитировать меньше, чем 40 минут бессмысленно, вы не успеваете даже войти нужное состояние. Люди с опытом, конечно, приходят к нему быстрее.

Однако, войти в дефолт-состояние можно не только через медитацию.

— Творчество, когда я леплю, рисую, сочиняю стихи, что-то придумываю, это тоже дефолт-состояние. Если вы пришли на симфонический концерт, отключили телефон и погрузились в музыку, то через 20 минут эти механизмы начинают включаться, как и когда вы спокойно, созерцательно ходите по залу Шишкина в музее.

То же происходит при общении с природой, когда вы гуляете по лесу без прагматического интереса. Делайте что-то не важное прагматически, и это продлит вам жизнь, и вы услышите себя! — призывает Ситников.

Коротко о главном от профессора Ситникова: «Прими, что твоя судьба полностью в твоих руках. И даже если это иногда не так, то все равно так полезно думать».

Иллюстрация: Дмитрий ФАЙЗУЛЛИН.