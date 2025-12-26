Всё, что нужно для жизни

Республика продолжает активно участвовать в реализации масштабных государственных программ, направленных на улучшение жизни людей и развитие страны.

На эти цели в текущем году выделено 50 миллиардов рублей, большая часть которых — средства федерального бюджета. Уже освоено более 90% запланированных средств.

В рамках нацпроектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь» в республике заключено более 3,8 тысячи социальных контрактов, позволяющих семьям, особенно многодетным, улучшить свое материальное положение. Республика дополняет федеральную поддержку собственными мерами. Так, более 23,5 тысячи многодетных семей получают компенсацию за коммунальные услуги, 17,7 тысячи семей обеспечены бесплатными лекарствами для малышей до 6 лет, а более 26 тысяч детей получают бесплатное питание.

В селах установлено 134 современных модульных фельдшерско-акушерских пункта, открыта поликлиника в Аскино, отремонтировано девять медицинских объектов, а на подходе — еще пять новых поликлиник. В медучреждения поступило более 5,3 тысячи единиц нового оборудования и 99 единиц спецтранспорта.

Отремонтировано 35 школьных зданий, а 711 образовательных учреждений получили новую мебель, технику и оборудование.

— Популярным стал федеральный проект «Профессионалитет». Сегодня в нем принимает участие 64 колледжа республики. Совместно с 137 предприятиями создано 19 кластеров. В этом году в проект вошли пять колледжей. Осуществляется подготовка кадров по разным востребованным на рынке рабочим профессиям, — сообщил на оперативном совещании в правительстве заместитель премьер-министра — руководитель аппарата правительства Азамат Абдрахманов.

Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» стало уютнее в городах и селах республики: 170 общественных пространств благоустроены в уходящем году. Ведутся работы по модернизации коммунальной инфраструктуры: строятся новые сети водоснабжения, реконструируются котельные. Приведено в порядок 256 километров автодорог, отремонтировано шесть мостов и еще два реконструированы. Кроме этого, досрочно завершены работы по мосту через реку Ик.

Начата программа по переселению людей из аварийного жилья: 425 человек из 23 домов получат новые квартиры.