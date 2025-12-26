Стерлитамак во весь голос

Под занавес уходящего года принято подводить итоги. Для самого молодого мэра республики — главы администрации Стерлитамака Эмиля Шаймарданова он, помимо прочего, стал первым годом работы на новой ответственной должности. О положительных изменениях в городе, вопросах, которые только предстоит решить, и немного о личном Эмиль Шаймарданов рассказал на пресс-конференции в мэрии города.

Работа продолжится

— Год поддержки участников СВО и членов их семей завершается, но работа, безусловно, будет продолжена. В августе мы открыли мемориал участникам спецоперации и «Дом СВОих», где у нас находятся комитет воинов Отечества и Ассоциация ветеранов СВО. Не реже раза в квартал выезжаем в зону СВО с большими гуманитарными конвоями, всего их отправлено семнадцать, — отметил мэр.

Помимо этого, еще 647 гуманитарных конвоев отправили предприятия и жители города.

Впереди — «Алга»

— В этом году мы дали старт строительству нового ФОКа «Алга». Его площадь — 5 тысяч квадратных метров. Строится он по концессионному соглашению: часть средств выделяет минспорт России, часть вкладывает наш инвестор. В декабре 2026-го мы получим полноценный ФОК с бассейном на шесть дорожек, — пояснил Эмиль Шаймарданов.

В городе три больших стадиона — «Каучук», «Строитель» и «Содовик». Сейчас завершается передача «Каучука» в муниципальное управление.

— После этого продолжим работать с инвестором и, надеюсь, у нас получится завершить реконструкцию объекта. По «Строителю» и «Содовику» тоже ведем диалоги с бизнесом. Уверен, что желающие найдутся и мы вдохнем в них новую жизнь, — подчеркнул глава администрации города.

Воздух станет чище

— Если говорить про экологию, проблема носит системный характер и появилась не вчера — Стерлитамак строился как город большой химии. Уже сейчас наши крупные предприятия заключили соглашения с министерством природопользования и экологии РБ, направленные на снижение выбросов в атмосферу, — пояснил мэр.

В ближайшие пять лет на каждый источник выбросов будет установлен датчик. Это позволит оперативно контролировать выбросы, что положительно повлияет на экологическую ситуацию в городе.

Новые троллейбусы

В прошлом и в этом году городские власти активно занимались вопросом обновления троллейбусного парка.

— Расчеты у нас готовы. Если нашу идею поддержит руководство республики, мы обновим не только парк троллейбусов, но и кабельную линию, контактную сеть. Также проведем модернизацию депо. Я думаю, что на следующий год этот вопрос будет вынесен на транспортный час у главы республики, и мы надеемся, что Радий Фаритович нас поддержит, — отметил Эмиль Шаймарданов.

Городские мосты

— Мост через реку Белую долгие годы находился в аварийном состоянии. В прошлом году мы получили поддержку республики, заключили контракт и начали строить новый мост. Идем с опережением графика, готовность составляет 45 процентов. Выполнена самая сложная работа — возведены все восемь опор, — пояснил глава администрации города.

Мост через реку Стерлю на улице Объездной начали строить 15 лет назад. С тех пор его опоры деградировали, да и нормативы уже изменились.

— В генплане города заложен новый мост. В ближайшие два-три года мы вернемся к этому вопросу и начнем проектирование, — отметил Эмиль Шаймарданов.

От школы до поликлиники

— Строительство школы на 1050 мест в микрорайоне Прибрежный завершится в 2026 году. Эта территория активно застраивается, и новая школа станет хорошим импульсом для ее развития, — пояснил мэр города.

В нынешнем году в пяти школах прошел капремонт. Подготовлена проектно-сметная документация еще на 13 школ и детсадов. Решение о том, какие из них попадут в программу, примет министерство просвещения России.

— Сейчас мы активно занимаемся проектированием поликлиники на улице Строителей в микрорайоне Западный. Она рассчитана на 930 посещений в смену, там будет и травмпункт, и женская консультация и, возможно, место для «скорой помощи». Если минздрав России поддержит проект, строительство поликлиники завершим в 2027 — 2028 годах, — отметил Эмиль Шаймарданов.

Чем привлечь молодёжь

— Самое главное — качественная инфраструктура: жилые дома, социальные объекты и, конечно, рабочие места. Мы наблюдаем ежегодный прирост населения в городе. Молодежь приезжает учиться в вузах, колледжах и остается здесь. Мы приняли ряд муниципальных программ: предоставляем жилье работникам образования, здравоохранения, культуры, полиции, а также выплаты молодым специалистам, — пояснил мэр.

У города большие перспективы, и делается все возможное, чтобы население города только увеличивалось, уточнил он.

Многодетных — в пример

— Ситуация по рождаемости у нас в городе примерно сопоставима с ситуацией по республике и в целом по стране. Мы видим, что еще есть над чем работать. У нас в администрации очень много молодых людей, и мы их стимулируем, чтобы они становились родителями. У нас в семье один ребенок, есть к чему стремиться, и я обязательно хочу еще детей. Надо на своем примере показывать, что это здорово, круто — иметь большую дружную семью, — подчеркнул Эмиль Шаймарданов.

На вопрос, где он будет встречать Новый год, мэр ответил коротко:

— Это семейный праздник, и я традиционно встречаю его дома со своей семьей.

У дороги есть хозяин

В Стерлитамаке нет бесхозных дорог, и решение о ремонте принимает собственник.

— Если дорога — собственность жильцов дома, им необходимо провести собрание, принять решение, собрать средства и отремонтировать ее. Если речь идет о муниципальной дороге, мы обращения фиксируем, строим планы на три-пять лет и приводим дорогу в нормативное состояние. Только в этом году мы потратили на ремонт дорог 80 млн рублей и работу эту продолжим, — заявил глава администрации.

Он также напомнил о прекрасной программе поддержки местных инициатив. В этом году по инициативе жителей отремонтировано большое количество дорог в частном секторе.

А что со снегом?

— В последние дни были обильные снегопады, но город полностью готов к зиме. Содержанием занимаются два предприятия, у них 115 единиц техники, укомплектованный штат. Мы оперативно реагируем на изменение погодных условий. Более того, создали единый телефон для приема заявок по уборке снега. Специальный сотрудник принимает их, направляет тем, в чьи обязанности входит содержание территории, и дает обратную связь, — пояснил Эмиль Шаймарданов.

Снежного коллапса в городе точно не будет, подчеркнул он.

Парки и аллеи

В этом году в городе завершили работы по благоустройству парка имени Кирова.

— Реконструкцию парка имени Кирова мы проводили в течение двух лет. Самое главное — мы сдержали все обещания, которые давали жителям. Здесь появилось около 600 новых деревьев, а вместо забора — живая изгородь из елок. Парк получился красивый, тихий, с часовней, фонтаном. Я думаю, он станет излюбленным местом отдыха горожан, — отметил Эмиль Шаймарданов.

В 2026 году планируется благоустроить аллею по улице Элеваторной и пешеходную аллею с дорогой от русского драмтеатра до парка имени Кирова. За эти объекты проголосовали жители. Впервые в городе проезжую часть хотят замостить плиткой.

Как отметят юбилей

2026 год для Стерлитамака юбилейный — городу исполнится 260 лет.

— У нас есть ряд мыслей по этому поводу. Возможно, совместим юбилейные мероприятия с нашим фестивалем «Купец 2.0», чтобы еще больше масштабировать этот прекрасный праздник. Решение по празднованию пока не принято, и дата неизвестна, — пояснил мэр.

В этом году в городе провели несколько новых фестивалей: «Халяль-фест», «Строитель-фест», «Хумай-фест», «Гусь 2.0», а также «Купец 2.0».

— Очень здорово, что все эти праздники проводятся за счет внебюджетных средств по инициативе нашего бизнеса. Бизнес и общественность у нас очень активные, а мы поддерживаем все их идеи, — подчеркнул Эмиль Шаймарданов.

В 2026 году в городе впервые пройдет конкурс «Голос Стерли» — аналог известного шоу «Голос». Автор проекта получил грант главы администрации.

— Эту программу запустим в марте. Принять участие в ней может любой житель, у которого есть талант и желание себя показать, — пояснил мэр.

Подарок от Деда Мороза

В завершение мэру Стерлитамака задали совсем личный вопрос: про подарки от Деда Мороза.

— Я скажу вам правду: с самого раннего детства я не верил в Деда Мороза. Я понимал, что его не существует, но письма ему писал, зная, что родители все равно сделают подарок. Как-то, посещая соцобъекты, я заехал в детский сад на улице Дружбы, куда сам ходил. И мне подарили альбом с новогоднего утренника, где были мы с коллегами по садику. Меня это очень тронуло, — поделился Эмиль Шаймарданов.

Фото предоставлено администрацией Стерлитамака.