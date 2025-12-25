В Уфе обсудили реализацию закона о языках народов Башкирии

— Президент России Владимир Путин объявил 2026-й Годом единства народов России, — сообщил первый заместитель премьер-министра правительства республики Урал Кильсенбаев. — Эта тема будет проходить красной нитью через план работы комиссии на следующий год, который мы сейчас разрабатываем.

Председатель комитета Госсобрания РБ по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Айбулат Хажин рассказал о мониторинге исполнения закона о языках в городах и районах республики.

— Мы заслушали 28 муниципалитетов, и почти в каждом районе выявляются нарушения требований родителей по открытию дошкольных групп на башкирском языке. Еще одно типичное нарушение — нормативно-правовые акты практически не публикуются на государственном башкирском языке, хотя законом это предусмотрено, — заметил он. — Хочу также отметить хорошую административную практику Альшеевского района: все выявленные нарушения в части несоблюдения закона о языках здесь размещают в соцсетях и районных СМИ, это имеет эффект.

Заместитель министра предпринимательства и туризма региона Айдар Галин доложил о том, как закон «О языках народов Республики Башкортостан» реализуется на туристических объектах.

— Согласно закону, наименования туристических объектов на дорожных указателях должны быть написаны на двух государственных языках. По данным нашего оперативного мониторинга в 21 муниципалитете региона выяснилось, что вывески на башкирском имеют только 47 процентов объектов по нашей линии. Будем решать проблему совместно с бизнес-шерифами, — пообещал он. — В этом году мы испробовали новый способ влияния на предпринимателей: обязанность размещать вывески и графики работы на двух госязыках прописали в соглашениях как обязательное условие для получения субсидии для реализации туристических проектов в республике.

Директор Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН Зугура Рахматуллина внесла предложения по повышению эффективности работы комиссии.

— Следует активизировать работу с директорами детсадов и школ, проводить встречи с детьми и рассказывать им о ценности знания государственных и родных языков, — подчеркнула она. — Необходима также системная работа, чтобы бороться с грамматическими ошибками в наименованиях объектов на башкирском языке. Для этого нужна тотальная картина по каждому району — где какие вывески. Для сбора этой информации можно привлечь волонтеров, общественников, активных школьников и пенсионеров.

Также для грамотного написания наименований необходимо создать русско-башкирские терминологические электронные словари, добавила эксперт. На днях отдел переводов Института башкирской энциклопедии АН РБ подготовил справочник по медицинским учреждениям, подобные словари следует разработать по разным отраслям.

В республике разработаны и успешно используются технологические новинки, помогающие оперативно решать вопросы, связанные с грамматическими ошибками и переводами. При помощи чат-бота «Город без ошибок. Башкортостан», запущенного в прошлом году, любой житель республики может сообщить о языковых ошибках в вывесках, дорожных указателях, названиях улиц и остановок как на русском, так и на башкирском языках. Обращения отрабатываются через систему «Инцидент-менеджмент». За 2025 год в чат-бот поступило 92 обращения, 57 из них уже успешно отработаны, сообщил руководитель федерального направления ЦУР РБ Ильяс Сагитов.

А проректор УУНиТ по цифровой трансформации Айнур Хайбуллин рассказал о работе ИАС «Башперевод», куда физические и юридические лица могут обратиться для перевода любого текста на башкирский язык. С сентября этого года количество зарегистрированных в этой системе пользователей выросло на 124 процента, а заявок на переводы стало больше на 90 процентов.

Фото автора