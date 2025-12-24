Когда трудно — улыбнись

Отправившись субботним вечером к многодетной семье Якуповых, я, признаюсь, ожидал увидеть измотанную бытом пожилую чету. Привык слышать от знакомых, у кого растут один-два ребенка, что больше ни на что, кроме детей, сил не остается.

А у жителей шаранского села Наратасты Тимура Венеровича и Светланы Валерьевны их восемь!

Дипломат, «диктатор», непоседа…

Причем восемь мальчишек и девчонок пребывают в самом что ни на есть гиперактивном возрасте: им от двух до 18 лет. А супругам Якуповым оказалось чуть больше 70 годков. Но — на двоих! То есть по всем действующим в России законам они только-только выходят из молодежного возраста.

Но больше всего поразило даже не это — другое: они все время улыбаются. И родители, которые, казалось бы, к вечеру должны падать от усталости, и дети, поглядывающие на меня кто открыто, кто робко, кто с хитринкой в глазах. Но непременно с доброй улыбкой на лице. Говорят, так легче шагать по жизни.

Усадив меня на удобный стульчик, они располагаются на диване напротив: «Интервью, говорите? Ну давайте поговорим». Десять пар глаз смотрят на меня выжидающе, а у меня возникает чувство, что знакомы мы уже много лет.

— Самый взрослый у нас — Даниил, немногословный и очень ответственный, — начинают знакомить меня с детьми родители. — Когда папа на работе, он взваливает на себя все мужские заботы-хлопоты.

Дальше идет Арина. Как и старший брат, она учится в Туймазинском юридическом колледже. Главное в ее характере —высочайшая самодисциплина. Про таких говорят: человек со стальным стержнем. Младше нее Милана. Она, говорят мама с папой, дипломат и к каждому может найти подход. А без этого никак. Когда родителей нет дома, именно она решает, кто будет пылесосить, кто помоет пол, а кто пойдет в магазин за молоком и хлебом. Причем делает это так мудро и тактично, что дети спорят за право получить очередное задание.

Рустам и Руслан — мальчики, и этим все сказано. Да, озорные и непоседливые, но проблем не создают и работу по дому выполняют без пререканий.

Даже семилетняя Элина не остается в стороне от домашних забот. Чаще всего ей выпадает мыть посуду. Ну а Рамазан и Ралина еще совсем маленькие. Какой у них будет характер, узнаем через несколько лет.

Приносить пользу людям

Из беседы с Якуповыми складывается ощущение, что они только и думают, какую бы еще нагрузку взвалить на свои плечи. Глава семейства в свое время проходил срочную службу в ракетных войсках. В 2018 году, глядя, как десантура отмечает свой календарный праздник, задумался: а мы-то чем хуже? И создал свой интернет-клуб — ракетчиков и артиллеристов. Сегодня он признается, что не ожидал такой популярности: в чат начали добавляться служивые со всей России, в том числе из ДНР и ЛНР. Сейчас в нем насчитывается около девяти тысяч человек! Ну а костяк — это примерно 40 ребят из Шаранского, Туймазинского районов и города Октябрьский.

— Мы сразу договорились: главная наша задача — не с флагами по улицам ходить, а приносить конкретную пользу людям, — говорит Тимур Венерович. — Поэтому первым делом взяли шефство над местным социальным приютом для детей и подростков. Регулярно созваниваемся с его руководителем, узнаем, чем им можно помочь. А затем занимаемся решением проблемы.

Выведать у собеседника подробности, в чем именно заключается оказываемая ими помощь, оказалось не так-то просто. Он сначала попробовал отделаться общими фразами, но потом, уступив моей настырности, все-таки рассказал. За последние несколько лет «артиллеристы» приобрели для приюта телевизор, холодильник, уличные скамейки, благоустроили прилегающую территорию. Как правило, в орбиту очередного начинания непременно втягивается вся семья Якуповых.

И если дети — это исполнители, которые с радостным визгом носят стройматериалы и охотно пачкаются краской, то Светлана Валерьевна — движущая сила всего процесса. Она составляет план предстоящих действий, решает, во сколько именно нужно выехать на объект, делает во время работы селфи…

Между делом Якупов-старший успевает проводить уроки мужества в местных школах, встречаться с родными ребят, которые погибли на СВО, помогать в формировании гуманитарных грузов для отправки на передовую. Организовал конкурс рисунков «Служу России» — участие в нем приняла чуть ли не вся страна. По крупицам восстановил автомобиль ГАЗ М-20 «Победа» и по большим праздникам рассекает на нем по местным улицам. «Зачем мне это нужно? — переспрашивает он.

— Цель одна: сохранить историю для наших детей. Не в кино и не с помощью искусственного интеллекта, а в реале».

Что ни год — то награда

Тимур и Светлана вместе 13 лет.

— Когда мы встретились, я была в разводе, воспитывала троих детей от первого брака, — говорит хозяйка. — Познакомились благодаря общим знакомым. Сначала просто общались, а потом общение переросло в нечто большее. Тимур мне сразу понравился. Он такой — настоящий!

Вначале молодая семья приобрела небольшой домик в деревне Тархан. Затем — участок под ИЖС в Наратастах. Поставили времянку, где жили первые два года, затем за пять лет подняли просторный двухэтажный дом.

— И тут подошла наша очередь на получение жилищного сертификата. В рамках республиканской программы он позволяет многодетным семьям получить социальную выплату на улучшение жилищных условий, — рассказывают супруги. — Однако сертификат нам не дали. Чиновники сказали: «У вас уже есть дом. О каком улучшении жилищных условий может идти речь?»

А Якуповы и не ждут «милостей от природы». Глава семейства днем трудится в автосервисе, вечером вместе с супругой раскручивает свой бизнес: прямо на втором этаже дома у них не первый год действует студия цветной печати. Недавно, когда Якуповых награждали медалью ордена «Родительская слава», они сделали главе республики ответный подарок — семейный портрет Хабировых на металлическом блюде.

А вообще не проходит и года, чтобы семья не получила очередную награду. В 2022 году грудь Тимура Венеровича украсила медаль «Отцовская доблесть», в 2023 году Светлане Валерьевне вручили медаль «Материнская слава», в 2024-м старший сын Даниил был удостоен медали МЧС «За спасение» и нагрудного знака «Горячее сердце» — вместе с двумя друзьями он спас тонущего мужчину и умелыми действиями вернул его к жизни.

— Мы обычная семья, — подчеркивают Тимур и Светлана Якуповы. — Да, на первый взгляд восемь детей — это немало. Но к тому, что нас десять человек, мы уже привыкли и никакого дискомфорта от этого не ощущаем. Вместе работаем на участке в 20 соток, обеспечиваем себя овощами, выращиваем кур. Дети ходят в детский сад и школу, старшие в свободное время посещают волейбольную секцию. Сейчас мы ждем девятого ребенка, а на десятом решили остановиться. Пусть уж будет круглая цифра!