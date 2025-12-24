Говорить на языке доверия

Речь идет не только о культурном многообразии страны, но и сплоченности перед вызовами. И в этом контексте особенно значимой становится работа общественных платформ, объединяющих людей независимо от национальности, вероисповедания или географии. Одна из таких площадок — представительство Ассамблеи народов мира в РБ.

С момента создания в 2020 году оно стало настоящим центром «народной дипломатии»: сформирована команда из 65 экспертов, действуют шесть профильных комитетов, проведено более 200 мероприятий — от международных деловых встреч до культурного фестиваля «Фритоника» и семейного спортивного фестиваля.

— В современных геополитических реалиях Ассамблея народов мира — не просто платформа, а жизненно важный инструмент сближения. Сегодня она объединяет почти сто стран и тысячи активистов, которые сами создают проекты в культуре, образовании, молодежной политике. Мы глубоко разделяем ее миссию и готовы и дальше вносить вклад в развитие конструктивного международного и межнационального взаимодействия, опираясь на опыт, накопленный в Башкортостане, — отметил премьер-министр республики, руководитель представительства Ассамблеи народов мира в РБ Андрей Назаров.

Важную роль организации подчеркнула уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ, зампредседателя общественного совета представительства Ирина Абрамова.

— Ассамблея народов мира является уникальной платформой для обсуждения проблем предпринимателей и выступает в качестве «мягкой силы» для их решения во внесудебном порядке. Анализ и мониторинг культурных инициатив, проектов и мероприятий, которые проводит Ассамблея, помогают понять, в каком направлении будет двигаться бизнес и какие новые тренды могут появиться. В последнее время все больший интерес у предпринимателей вызывают креативные индустрии. Они могут стать новым драйвером экономики региона, — пояснила спикер.

Свое мнение по этому вопросу высказал председатель итальянской общественной ассоциации Sant’Agostino Элио Каппиелло:

— Я женился на россиянке, у нас есть дети, и Башкортостан для меня давно стал второй родиной. Несмотря на то, что мой русский пока не идеален, я чувствую здесь полное взаимопонимание. Наша итальянская община растет, участвует в фестивалях, делится своей культурой, а в ответ получает поддержку, уважение и дружбу. Это и есть настоящее единство народов — не в теории, а в жизни.

— Башкортостан занимает лидирующие позиции в России по созданию условий для развития креативных индустрий. Ассамблея народов мира превносит не только идеи, но и международный опыт, который мы трансформируем в конкретные проекты. Наши социологические исследования показывают: межкультурный диалог снижает напряженность, повышает доверие к институтам и формирует у молодежи установку на сотрудничество, а не на конфронтацию. Это капитал будущего, — подчеркнул директор Института стратегических исследований Академии наук РБ Владимир Савичев.

Инициативы Ассамблеи народов мира горячо поддерживает и бизнес-сообщество. Председатель правления Башпотребсоюза Венер Ильясов называет союз кооператоров живым объединением предпринимателей разных национальностей, культур и традиций.

— Мы вместе работаем, вместе развиваемся, вместе несем ответственность за предоставляемые услуги и реализуемую продукцию. В этом суть настоящего единства. Участвуя в проектах Ассамблеи, мы укрепляем не только экономические, но и человеческие связи, ведь доверие строится в совместном деле, — отмечает он.

Председатель Федерации профсоюзов РБ Гузель Мирошниченко тоже считает доверие друг к другу одним из главных факторов.

— Наши работники — учителя, медики, инженеры, строители — независимо от национальности с одинаковым энтузиазмом участвуют в совместных мероприятиях, которые организует Ассамблея народов мира. Это не случайно: в республике укоренилась политика, основанная на уважении и доверии, и она работает, — подчеркивает Гузель Мирошниченко.

Единство — это не абстракция, а ежедневная практика, уверены в региональном представительстве Ассамблеи народов мира. В преддверии Года единства народов России такие инициативы закладывают фундамент устойчивого, гармоничного будущего для нашей республики и страны.

Фото: Представительство народов мира в РБ.