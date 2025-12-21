В выигрыше все

— С помощью карты скидок всегда можно найти что-то интересное для себя. Для этого достаточно зайти на Семейный портал, выбрать вкладку «Акции, скидки» и затем свой город или район. На экране появятся организации, которые предлагают скидки для семей с детьми. Это может быть пять процентов на одежду и обувь или бесплатное посещение бассейна в какие-то определенные часы, — отметила Ленара Иванова.

Сейчас в проекте участвуют 967 организаций, но их должно быть намного больше, считает руководитель ведомства. Ведь это выгодно не только семьям, но и бизнесу.

Допустим, в то же кафе многодетная семья бы не пошла, а если для них будет скидка, они придут с радостью. И бизнес здесь не проиграет, поскольку количество клиентов увеличится.

Пока, к сожалению, скидки вводят в основном государственные и муниципальные организации — ФОКи, музеи, студии и кружки учреждений дополнительного образования.

Но есть хорошие примеры и среди коммерческих предприятий — это обувной магазин «Котофей», кофейня CoffeeCup, торговая сеть«Ашан» и другие.

— Мы надеемся, что предприниматели присоединятся к этой программе. Мы бы очень хотели, чтобы они в ней тоже участвовали, — подчеркнула Ленара Иванова.

Впереди нас ждут новогодние каникулы, и жители непременно отправятся в путешествия. Здесь им очень пригодится удостоверение многодетной семьи.

— Получить электронное удостоверение многодетной семьи родители могут через портал Госуслуг. Предъявив его, можно бесплатно посещать государственные и муниципальные парки, музеи и выставки. Удостоверение — единого образца для всей страны, неважно, в Самару вы поехали, в Москву или на Камчатку. Ту же Третьяковскую галерею, например, многодетные семьи могут посетить бесплатно, — пояснила руководитель ведомства.

Говоря о новых мерах поддержки, Ленара Иванова напомнила, что с прошлого учебного года в республике действует такая льгота, как 50-процентная скидка на обучение в колледже, компенсация составляет до 30 тысяч рублей. Это и бесплатный проезд для школьников, что тоже очень востребовано — в прошлом году этой возможностью воспользовались 20 тысяч человек.

— Важно в целом отношение к многодетным в обществе и на работе. Я как руководитель всегда замечала, что многодетные мамы очень организованные. И это понятно: чтобы справиться как минимум с тремя детьми, нужно быть суперменеджером. Это умение может пригодиться и в рабочих процессах. Ну и, конечно, бизнес должен быть на одной стороне с государством в отношении демографии, ведь дети — это будущие сотрудники. Мы сегодня говорим о корпоративной демографической политике и просим работодателей внимательно посмотреть, что они делают с точки зрения социальных гарантий, — подчеркнула Ленара Иванова.

В министерстве всегда проводят День отца, День матери, а в этом году обязательно отметят День многодетной семьи. Отдать дань уважения многодетным родителям могут и другие работодатели, потому что это действительно огромный труд, отметила министр.

— По данным переписи 2021 года, в республике было 59 тысяч многодетных семей. А сейчас их уже 73 тысячи, то есть их количество растет. Это крепкие, хорошие, дружные семьи, и наши последние конкурсы это подтверждают, — подытожила Ленара Иванова.

КСТАТИ

Новый праздник — День многодетной семьи — учредили в октябре нынешнего года депутаты Госсобрания — Курултая РБ.

По решению парламентариев он будет отмечаться 21 декабря. В нынешнем году жители республики впервые отметят этот праздник.