Новогодний путь волшебного экспресса

В Уфе Деда Мороза из Великого Устюга и всю его компанию встречали с размахом: на платформе, железнодорожном вокзале и привокзальной площади организовали праздничную программу с аниматорами и артистами. Те, кто приобрел билеты, поучаствовали в играх и квестах и получили сладкие подарки. Но не скучали и остальные гости: они побывали в вагоне Снежной королевы, передвижном буфете и вагоне-лавке с северными сувенирами, пообщались и сфотографировались с героями праздника, зарядившись новогодним настроением.

Гостями поезда стали и 20 детей участников СВО со всей республики, получившие приглашение от филиала фонда «Защитники Отечества».

Фото Александра ДАНИЛОВА.