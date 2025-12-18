-16 °С
Новогодний путь волшебного экспресса

Современный Дед Мороз сегодня предпочитает путешествовать на поезде, ведь на традиционной оленьей упряжке во все уголки нашей необъятной страны не успеть. Вот уже пятый год подряд с началом зимы поезд Деда Мороза отправляется в долгий путь, чтобы подарить праздник всем, кто его ждет и, как в детстве, верит в чудо. Передвижная резиденция главного новогоднего волшебника на днях посетила и нашу республику.

В Уфе Деда Мороза из Великого Устюга и всю его компанию встречали с размахом: на платформе, железнодорожном вокзале и привокзальной площади организовали праздничную программу с аниматорами и артистами. Те, кто приобрел билеты, поучаствовали в играх и квестах и получили сладкие подарки. Но не скучали и остальные гости: они побывали в вагоне Снежной королевы, передвижном буфете и вагоне-лавке с северными сувенирами, пообщались и сфотографировались с героями праздника, зарядившись новогодним настроением.

Гостями поезда стали и 20 детей участников СВО со всей республики, получившие приглашение от филиала фонда «Защитники Отечества».

Фото Александра ДАНИЛОВА.

Автор: Жанна МИРОНОВА
