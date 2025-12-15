Не верь, не слушай, не звони

Отвечает врио начальника Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД по РБ подполковник полиции Ильдар ГИЗАТУЛЛИН

— Способы мошенничества видоизменяются ежедневно. Сегодня самый распространенный вид обмана — телефонный звонок от неизвестного абонента, уведомление в мессенджере или сообщение по «электронке». От имени почтовой службы, Госуслуг, поликлиники, курьерской службы, домофонной организации, сотового оператора (кого угодно) могут сообщить о «продвижении в очереди к терапевту», о «необходимости цифровизации документов», о «продлении договора на обслуживание», о «замене оборудования» и так далее.

О чем бы ни шла речь, все завершается одним — потенциальной жертве присылают набор цифр (якобы код) и просят их назвать. Этот «код» ни к чему не дает доступ, цель — человек должен запомнить, что он продиктовал «код», чтобы начать второй этап обмана.

Жертве приходит «уведомление», мол, в его личном кабинете на Гос­услугах зафиксирована активность, не характерная для данного региона. Допустим, он живет в Башкирии, а ему сообщают, что он заходил в Новосибирске или в Тюмени. И предлагают: если это были не вы, обратитесь на горячую линию Госуслуг по этому номеру телефона. А это уже третий этап.

Здесь человек оказывается в ловушке: набрав якобы номер Гос­услуг, он попадает в лапы мошенников, которые начинают его «крутить» по всем схемам.

Как проверить, взломали или нет?

Прежде всего нужно попробовать зайти в личный кабинет. Получится — значит, все в порядке. Но пароль на всякий случай лучше поменять. Если зайти не получается, надо срочно обратиться в МФЦ, чтобы заблокировать учетную запись, получить новый пароль для своего аккаунта и проверить, был ли на него несанкционированный доступ. Если был, то надо будет обязательно обратиться в правоохранительные органы.

Главное!

Никогда не нужно набирать те номера телефонов, которые вам присылают неизвестные. Все необходимые номера вы можете найти на официальных сайтах организаций и ведомств. Набирайте их сами, живьем.

Средства участников СВО — «лакомый кусок»

В последнее время часто жертвами мошенников становятся родственники военных, находящихся в зоне СВО. Злоумышленники звонят под разными предлогами: обещают помочь найти без вести пропавших бойцов, сообщают, что воин не получил орден, либо предлагают какую-то материальную помощь, которую боец якобы не получил.

Родные и близкие участников СВО находятся в эмоциональном напряжении, поскольку переживают за них, и хватаются за любую соломинку, чтобы узнать о судьбе бойца, помочь ему. А мошенники, пользуясь моментом, обрабатывают жертв по полной: похищают выплаты, сбережения, вынуждают брать кредиты.

В топ-3 вошли инвестиции

На третьем месте по сумме ущерба находятся аферы с инвестициями. Здесь включается алчность, которую мошенники используют в качестве наживки. Люди ищут сайты, где им предлагают огромные барыши, набирают в браузере первую попавшуюся ссылку на инвестиции.

Между тем на официальной платформе никто никогда не предложит баснословных заработков. Но человеческая натура так устроена: хочется за минимум усилий получить максимум дохода. И в надежде за пару дней заработать миллионы люди попадают в кредитную кабалу. Поначалу псевдоброкеры завлекают их небольшими выплатами, потом убеждают набрать кредитов, чтобы увеличить заработок. А когда человек захочет получить «свои» деньги, его блокируют.