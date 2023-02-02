Победили тогда, победим и сейчас!

Сталинградская битва — одно из крупнейших значимых событий в Великой Отечественной войне. Огромный вклад в эту победу внес и Башкортостан. В сражении на Волге участвовали воинские соединения, сформированные в БАССР – это 219-я, 214-я, 300-я стрелковые дивизии, 124-я стрелковая бригада, 112-я Башкирская кавалерийская дивизия и Бронедивизион №25. Более 75 тысяч воинов из Башкирии участвовали в Сталинградской битве.

– Это сражение стало переломным в ходе всей войны и изменило весь ход мировой истории. Советский народ, проявив массовый героизм, заставил повернуть вспять европейскую интернациональную военную колесницу, управляемую немецко-фашистской военщиной, – говорит Евгений Булычёв, правовед, доцент Башкирской академии государственной службы и управления при главе РБ, арбитр Арбитражного центра при Российском союзе промышленников и предпринимателей, член ученого совета и руководитель отдела исследований проблем административного права Евразийского научно-исследовательского института проблем права, лектор РОЗ. – Результаты этой победы трудно переоценить. Те, кто жаждал нашего поражения в этой битве, строя планы оторвать и себе кусочек от СССР (Турция и Япония), трусливо, поджав хвосты, отказались от своих планов, а ряд союзников (Румыния, Италия, Венгрия) стали искать возможности для выхода из войны и заключения сепаратного мира.

– Эта победа носила экзистенциональный характер, – уверен спикер. – Она ознаменовала неизбежность победы добра над злом. Она стала долгожданной материализацией фразы В.М. Молотова, произнесенной ещё в первый день войны: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»

– В наши дни история делает ещё одну временнУю петлю: нам опять противостоят объединенные силы Европы; опять на кону вопрос существования России, ее культуры, языка, веры; опять у нас спустя 80 лет новая «Сталинградская битва», – также отмечает Булычёв. – Интересная деталь, Россия и тогда в сорок третьем и перед началом СВО пыталась избежать лишних жертв и разрушений: так, 9 января 1943 г., перед началом операции «Кольцо» окруженным немцам и их союзникам (итальянцам, венграм, румынам, хорватам, словакам) был предъявлен ультиматум, который, однако, был отклонен Паулюсом, а в декабре 2021 года наша страна предлагала США проекты договора о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО, но данная инициатива тоже была проигнорирована. В 43-м 31 января была ликвидирована южная группировка (во главе с произведённым накануне в фельдмаршалы Ф. Паулюсом), а 2 февраля капитулировала и северная группировка окружённых. История повторяется. Победили тогда, победим и сейчас!

Политолог, кандидат философских наук, ведущий специалист Института этнологических исследований УФИЦ РАН Сергей Семёнов называет Сталинградскую битву «одним из важнейших событий в мировой истории». – Подчинивший почти всю Европу и поставивший себе на службу её ресурсы германский нацизм реально строил планы мирового господства, ликвидации многих государств, физического уничтожения целых народов, жесточайшей диктатуры «сверхчеловеков» над миллионами «недочеловеков». Его победа на Волге могла привести к реализации этих планов. А сильнейшие государства мира выжидали – чем закончится эта судьбоносная битва. Некоторые уже были готовы напасть на СССР, в случае победы гитлеровцев в этом сражении.достигнутая невероятными усилиями и беспримерным героизмом советских воинов победа в Сталинградской битве стала переломным моментом в войне и изменила всю международную ситуацию, стала важным шагом на пути к Великой Победе. Память о таких великих исторических событиях необходима нашему народу, каждому из нас. Особенно это важно сейчас, когда наше Отечество борется с современными нацистами и их пособниками, – подчеркнул эксперт.

– Решительно и всецело поддерживаю Президента нашей страны Владимира Путина о праздновании разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, – сказал Азат Каскинов, помощник депутата Государственной Думы Риммы Баталовой. – Всем известно, что оно имеет особое значение для достижения Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Лично я с особым чувством встречаю годовщину одного из самых ожесточенных боев Отечественной войны – Сталинградской битвы. Этот подвиг нашего народа дал толчок сопротивлению натиску врага, после которого повысился дух русского солдата. Сегодня наша задача – не забыть этот день.

– Для этого во всех образовательных учреждениях страны независимо от форм собственности должны пройти уроки мужества, классные часы, внеклассные мероприятия, направленные на формирования у обучающихсяполного понимания ситуации в стране и в мире, как в период Второй мировой войны, так и в нынешних условиях.Ученики должны уметь проводить параллели и понимать причины происходящего, – уверен спикер.

Коллаж: Дмитрий ФАЙЗУЛЛИН.