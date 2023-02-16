Упругой и гладкой кожу сделает обычный крахмал

Маска из крахмала поможет подтянуть кожу, добавить упругости, улучшить внешний вид.

Это недорогое, совершенно безопасное, а главное, натуральное средство обладает отличным омолаживающим эффектом. Оно по праву считается антивозрастным, поскольку уменьшает мимические морщины, ускоряет регенерацию, нормализует работу сальных желез, сужает поры, повышает эластичность кожи за счет стимуляции выработки коллагена и эластина, возвращает гладкость лицу, уменьшает пигментацию.

Лечебная маска

Существует большое количество масок на основе крахмала, состоящих из самых разных веществ. Учитывать следует одно: на 1 чайную ложку крахмала берется 50 мл жидкости. Но если требуется более густая смесь, количество крахмала увеличивается.

В теплую воду постепенно засыпаем крахмал так, чтобы не образовалось комочков. Массу доводим до однородности. Постоянно помешивая, подогреваем на водяной бане до загустения. В охлажденную основу вводим остальные компоненты: мед, сметану, яичный белок или желток, лимонный или морковный сок, сливки, различные эфирные масла — маски с ними можно чередовать, ведь все эти ингредиенты в сочетании с крахмалом обязательно окажут свое лечебное воздействие.

Чтобы усилить действие маски, наносить ее следует только на очищенную и распаренную кожу. Благодаря такой подготовке поглощение питательных веществ усиливается — они впитываются очень быстро и с максимальным эффектом.