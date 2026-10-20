От кейса до карьеры: в Уфе презентовали новый сезон олимпиады «Я — профессионал»

Путь в профессию

Главным участником встречи стала директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал» Валерия Касамара, которая рассказала студентам о преимуществах участия в олимпиаде. Это денежные премии победителям от 100 до 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, наставничество, возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях — партнерах олимпиады: «Яндекс», Сбербанк, «Росатом», ВТБ, «Газпром», РЖД и других, а также промышленный туризм и дружное сообщество единомышленников.

А в состоявшемся чуть позже диалоге с региональными партнерами она обратила внимание на глубинные запросы молодежи, которые помогает закрывать олимпиада. Согласно результатам исследований, которые проводились Ассоциацией, есть три причины, по которым студенты после окончания обучения уезжают работать в другие регионы: непонимание, как реализоваться профессионально у себя на родине; не видение карьерного пути и отсутствие сообщества. Хотя по опросам 52% молодежи хотели бы остаться в своем регионе.

— Олимпиада закрывает все эти причины, — подчеркнула Валерия Касамара. — С одной стороны, мы даем ребятам насмотренность, с другой, повышаем ценность того, что у них есть, — рассказываем о работодателях в их родных регионах. Значит, помогаем построить понятные перспективы. А для предприятий-партнеров — фактически формируем кадровый резерв. Начинается с простого: партнер предлагает практические кейсы-задания, которые студенты будут выполнять на олимпиаде, ребята понимают, от кого этот кейс, а мы потом можем оценить их и сделать конкретное предложение по работе.

С этой точки зрения олимпиада «Я — профессионал» становится мостиком между студентом, вузом и работодателем.

Окно в Башкирию

Валерия Александровна рассказала о пользе для УГНТУ как для организатора одной из площадок.

— Чтобы стать организатором направления олимпиады, вуз проходит конкурсный отбор, то есть это подтверждение его компетенции, — подчеркнула она. — На финальные испытания сюда приедут лучшие студенты со всей страны, а значит, они увидят университет, местные предприятия. Кто-то, возможно, захочет продолжить здесь обучение или устроиться на работу.

Ректор УГНТУ Олег Баулин обратил внимание на то, что система высшего образования Башкирии впервые добилась права проведения олимпиады по химической технологии. До этого направление проводилось узкоспециализированными химическими вузами страны. Причем, на площадку в этом году зарегистрировалось уже более пяти тысяч студентов со всей России. Это уже больше, чем в прошлые сезоны, а регистрация еще продолжается.

— Это не просто факт подтверждения высоких компетенций университета, но и признак плотной работы с индустриальными партнерами в области нефтегазохимии, — отметил Олег Александрович.

А студентам он пожелал обязательно участвовать в олимпиаде, чтобы попробовать свои силы и вне зависимости от результатов сделать шаг к развитию и будущему успеху.

Мир возможностей

Ярким примером карьерного лифта стала история Тимура Маннанова, золотого медалиста олимпиады «Я — профессионал» и председателя Ассоциации наставников олимпиадного движения (АНОД).

— Участие в олимпиаде дало мне целый веер возможностей, начиная от повышенной стипендии во время обучения в бакалавриате, поступления в магистратуру без экзаменов до получения гранта президента России. Благодаря олимпиаде я впервые увидел Новосибирск, получил приглашение на форум «Территория смыслов», где выиграл грант на развитие АНОД, — рассказал он корреспонденту «РБ». — Но самое главное — это понимание того, в каком мире ты находишься и какие огромные возможности есть в России.

Сегодня Тимур учится в аспирантуре УФИЦ РАН и развивает олимпиадное движение для школьников, в частности, проводит Большую олимпиаду «Росхим» по химии и химической технологии для учеников 7 — 11 классов в УГНТУ.

— Очень радостно, что в этом году Уфимский нефтяной стал организатором направления химической технологии. Думаю, это станет новой точкой для развития олимпиадного движения в Башкирии, — подчеркнул он.

Как принять участие

Регистрация на юбилейный сезон олимпиады «Я — профессионал» продлится до 10 ноября. Студентам доступны 68 направлений на выбор, причем, один человек может участвовать в нескольких сразу, даже если они не совпадают с его университетской специальностью.

Отборочный этап пройдет с 13 по 29 ноября в онлайн-формате. Заключительный этап состоится с февраля по апрель 2027 года, причем, финальный тур будет очным в разных городах России. Уфа кроме химического направления примет лучших в математическом моделировании. Это направление уже седьмой год подряд организует Уфимский университет науки и технологий.

Задания для участников будут практико-ориентированными, они разрабатываются экспертами российских вузов совместно с индустриальными партнерами олимпиады. На сегодня их больше 750.

Имена победителей объявят в мае — июне. А торжественная церемония награждения золотых медалистов запланирована на 1 июля 2027 года в Москве.

Справка

Олимпиада «Я — профессионал» — один из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке министерства науки и высшего образования РФ. За девять лет участниками проекта стали более 1,6 миллиона студентов со всей страны, а свыше 31 тысячи дипломантов получили право на льготное поступление в ведущие вузы. Общий призовой фонд превысил 750 миллионов рублей. Более 330 тысяч участников олимпиады получили опыт карьерной навигации, а более 100 тысяч — прошли стажировки с возможностью последующего трудоустройства.

Фото: пресс-служба УГНТУ.