Курай прорастает в космос

Каждому, кто сегодня въезжает в столицу Башкирии со стороны аэропорта, бросается в глаза новая архитектурная доминанта Уфы — межвузовский студенческий кампус. Точнее, вторая его очередь. IQ-парк и Геномный центр, относящиеся к объектам первой очереди, уже вовсю работают, совмещая в себе лаборатории и учебные аудитории пяти вузов республики. Новое здание, которое напоминает одновременно цветок курая и шестеренку — дань традициям и инновациям, — станет жилой зоной для более чем 4000 студентов и грандиозным общественным пространством для жителей и гостей города. Мы побывали на стройплощадке, чтобы своими глазами убедиться, что кампус будет отличным подарком для всех стремящихся к знаниям.

Стройка республиканского масштаба

Работа на строительной площадке не прекращается ни днем ни ночью: под арку стилобата, соединяющего семь башен, беспрестанно въезжают самосвалы, экскаваторы разравнивают грунт, а все пространство внутреннего кольца заставлено мешками с цементом, стопками панелей и стеклопакетов, ждущих своей очереди.

— На данный момент полностью завершены монолитные работы, а все остальные виды работ в самом разгаре: идет монтаж фасада — остекления, утепления, алюминиевых каркасов. Внутри здания проводятся инженерные и отделочные работы, — рассказывает руководитель проекта кампуса Мансур Абдуллаев. — Мы уже провели наружные сети и заканчиваем работы по благоустройству вокруг здания. Видите, по периметру уложена плитка, зеленеет газон, а на днях включим уличные светильники.

Сами башни осветятся чуть позже, когда завершатся фасадные работы. Но уже сейчас на углу одной из них можно увидеть двухметровую трубку светильника, установленного как пробный образец.

На территории кампуса работают посменно более тысячи человек и около 40 единиц техники. Было и больше, но поскольку стилобатная часть почти завершена, а на верхние этажи подняться можно только в люльках, часть механизмов убрали.

Контуры кампуса уже полностью очерчены и позволяют судить о грандиозности проекта: стометровое в диаметре кольцо стилобата, из него, как семь лепестков курая, прорастают семь башен от 11 до 29 этажей каждая. Самая большая — около100 метров в высоту. На внутреннюю площадь можно будет попасть через два арочных входа со стороны улиц Заки Валиди и Тукаева. Примечательно, что они будут полностью доступны для жителей города. Пропускная система будет действовать только во внутренних помещениях.

А на самой уличной площади планируется проводить концерты, фестивали и спортивные состязания. Центр же, по задумке проектировщиков, зимой можно будет отвести под ледовый каток с красавицей елкой.

— Шикарный проект, лучший в республике! — уверен Мансур Абдуллаев. — До этого я работал на Восточном выезде, тоже был интересный проект, но не заметный снаружи. А кампус виден со всех сторон города. При этом он очень красивый: башни имеют разные направления, уклоны, высоту. Я видел другие проекты кампусов, которые сегодня строятся в России, на некоторых стройплощадках бывал лично, и думаю, наш — самый красивый.

Профессора на кольцах Сатурна

Сегодня на различных видах работ задействованы около 40 подрядных организаций со всей России — из Москвы, Ростова-на-Дону, Кабардино-Балкарии. Например, фасадными работами занимается компания «Алюмтек» из Ростова-на-Дону. За дело она взялась в апреле этого года и должна закончить до ноября.

— Мы занимаемся утеплением и устанавливаем алюминиевый контур по всему зданию, — рассказывает главный инженер компании Михаил Ерунов. — Сейчас одна арка у нас завершена полностью, а вторая — на 97 процентов. Нижнее кольцо Сатурна готово на 70 процентов.

— Сатурна? — спрашиваю с удивлением. Вроде бы от Земли до шестой планеты от Солнца далековато…

— Да, части арки мы называем наружным и внутренним кольцами Сатурна — видите, как они плавно изгибаются?

В астрономической аналогии и вправду что-то есть: ведь и сам уфимский кампус — это архитектурное воплощение стремления к научным вершинам…

— По остальным участкам разная степень готовности — где 60 процентов, где 30, — продолжает наш собеседник. — А на все работы уйдет 10 тысяч квадратных метров утеплителя и семь тысяч квадратных метров алюминия. Панели у нас собственного производства. На монтаже задействовано одновременно 40 рабочих и шесть вышек.

А после окончания основных работ в арках установят декоративные панели с подсветкой с изображениями ученых, давших имена семи башням кампуса: Пифагора, Аристотеля, Авиценны, Шэнь Ко, Менделеева, Вернадского и Циолковского. Строители между собой называют эти панели «профессорами».

— Если честно, я восхищен! — не скрывает эмоций Михаил Ерунов. — Это очень интересный проект. Он и сложный за счет круговой формы, и в то же время максимально технологичный — взять хотя бы солнечные панели на крыше.

— Здорово, что в Уфе строятся такие объекты, город развивается, — добавляет уфимец Ильдар Гимазов, который работает монтажником в «Алюмтеке». –– И мне приятно быть причастным к такой стройке. Когда кампус заработает, смогу прийти сюда и показывать знакомым, где руку приложил. Красивое здание получается!

Внутри студенческого города

А как там внутри? Просим Мансура Абдуллаева показать сами комнаты, где будут жить студенты и преподаватели. Внутренности одной из башен представляют, на первый взгляд, хаос: где-то монтируется электрика, где-то уже установлена напольная плитка, а в конференц-зал даже завезли и установили динамики.

Жилые номера тоже в разной степени готовности: в некоторых до сих пор ведется внутренняя отделка, а в других уже стоят кровати, тумбочки и сантехника.

—Нам нужно было полностью собрать образец комнаты, чтобы посмотреть, насколько габариты мебели соответствуют расположению розеток, выключателей, пожарных извещателей, — пояснил руководитель проекта. — Прямо на месте решаем, нужно ли перенести эти элементы. А затем уже копируем расчеты на остальные номера этого типа.

Кстати, всего в кампусе около 1300 номеров 15 разных типов, рассчитанных на различное количество студентов – от трех до шести человек. Каждый из них в обязательном порядке оборудован собственным санузлом. А на каждый этаж спроектирована своя кухонная зона – с духовыми шкафами, микроволновками и холодильниками.

Образец такой кухни тоже уже готов: симпатичные столики расположены прямо у большого окна, выходящего на внутреннюю площадь кампуса. Так и представляется, как студенты расположились за ними и, попивая утренний кофе, заряжаются энергией учебной жизни.

А в трехэтажном стилобате, объединяющем семь башен между собой, разместятся библиотека, конференц-зал, фитнес-центр, дом быта, центр полиграфии и несколько кафе и кофеен.

«Всё для молодежи, всё для науки»

Под конец нашей экскурсии встречаемся с главным здесь человеком — директором по строительству, Заслуженным строителем РБ Фанузом Курбангалиевым, который раскрывает нам один из секретов будущего кампуса.

— Его проект разрабатывала московская компания, и в отделку заложили стройматериалы, произведенные в Подмосковье. Но мы проект немножко подкорректировали, — рассказывает Фануз Фаязович. — Например, взяли наш мансуровский гранит для бордюров. Стекло произвели в Салавате, а стеклопакеты из него сделали в Челябинске и Казани. А ведь оно у нас для облицовки используется, это 45 тысяч квадратных метров.

Словом, межвузовский кампус — это не только высокотехнологичный центр притяжения для молодежи, но и наглядный пример того, как при строительстве масштабных объектов используются местные материалы.

Конечно, работа была непростой. Самым сложным, по признанию директора по строительству, оказались геологические условия: проектные решения пришлось адаптировать к склону над рекой Белой, где были карстовые пустоты и мергельные породы. Решением стало укрепление грунтов. Под основание башен закачали в общей сложности 24 тысячи тонн цемента под давлением до 420 атмосфер. «Но мы же строители, проблем не боимся!» — замечает наш собеседник. Справились.

— Это самый большой объект в моей жизни, мой, как я его называю, дембельский аккорд — на днях мне исполняется 60 лет, — признается Фануз Курбангалиев, за плечами которого, например, строительство Центра спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина, Центра управления республикой. — Я очень рад и горжусь, что мои знания, опыт и характер пригодились. Говорят, что кампус станет одной из визитных карточек Уфы, и приятно, что я внес свою лепту в его создание. Постоянно вспоминаю, как сам приехал когда-то учиться в столицу Башкирии в финансовый техникум и жил у родственников. На второй год мне дали общежитие, и это был новый уровень свободы. Наш кампус — это общежитие нового уровня, красивое, комфортабельное. Нам нужно приучать молодежь, особенно сельскую, к культуре, воспитывать эстетический вкус. Все для молодежи! Все для науки!

Справка

Проект строительства межвузовского студенческого кампуса Уфы реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» по поручению президента Владимира Путина. На его значение для Башкирии неоднократно обращал внимание глава республики Радий Хабиров: «Кампус станет настоящим украшением Уфы. Мы создаем уникальную среду для студентов — не просто общежитие, а пространство для жизни, учебы, науки, спорта и культуры. Я действительно считаю, что мы строим один из лучших кампусов в стране».

Первая очередь кампуса открылась в феврале 2024 года, а в апреле 2025 года заработал Геномный центр. Строительство главного здания с общежитиями планируется завершить в декабре 2026 года, а уже в сентябре 2027-го оно встретит первых жильцов.

Фото Александра ДАНИЛОВА.