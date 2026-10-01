Учитель возвращается в центр внимания

Новый учебный год Акмуллинский университет начал с подведения итогов приемной кампании: заявлений — на 44 процента больше, средний балл ЕГЭ вырос на 4 и составил 68,4 балла, а конкурс на отдельные программы достиг 20–33 человек на место. Об особенностях приемной кампании-2026, полилингвальном образовании, внедрении искусственного интеллекта и статусе педагога мы поговорили с ректором БГПУ имени М. Акмуллы Салаватом САГИТОВЫМ.

— Салават Талгатович, начался новый учебный год. А значит, уже можно обозначить основные тенденции приемной кампании-2026.

— Приемная кампания в БГПУ имени М. Акмуллы прошла успешно. Мы закрыли все 1744 бюджетных места для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры. На платные места прошли 630 студентов. Подрос и средний балл ЕГЭ для поступающих — с 64,5 в 2025 году до 68,4 в нынешнем. Максимальные баллы отмечались по программам «Дошкольная дефектология» — 85,83; «Лингвистика» — 85,72; «Генетика и биомедицинские технологии» — 72,29.

По конкурсу лидировали программы IT-направления с конкурсом до 33 человек на место. А среди педагогических специальностей самыми популярными стали «Обществознание, дополнительное образование (организация воспитательной работы и молодежной политики)» — 26 человек на место.

— Как вы думаете, такой рост количества поступающих связан с тем, что ребят все больше интересует педагогика или просто выпускников стало больше, поскольку на 2010-е годы пришелся пик рождаемости?

— Наверное, стоит говорить о совокупности факторов. Демографические процессы, конечно, влияют на приток абитуриентов. Но нельзя сбрасывать со счетов и внимание, которое уделяется сегодня в стране и педагогическому образованию, и в целом учителям. Да, мы пока ощущаем определенную нехватку педагогов в школах. Но в то же время видим, что популярность профессии учителя растет.

Не так давно было сложно набирать студентов на такие специальности, как учитель химии, биологии, физики, математики. А сегодня на них хороший конкурс с достаточно высокими баллами, причем не только на бюджете, но и на коммерческом отделении. Дети голосуют ногами, что называется, и это приятно.

Хорошо работает система целевых направлений. С этого года они оформляются через портал «Работа в России». Учреждения, где есть нехватка педагогов, сами заходят на портал, оставляют заявки. А абитуриенты смотрят эти заявки и подают заявления. В нынешнюю приемную кампанию мы 70 процентов заявок закрыли, значит, есть еще над чем работать. И конечно, свою роль должны сыграть указы президента России «О дополнительных мерах поддержки учителей» и главы Башкирии «О повышении престижа педагогической профессии в РБ», которые были изданы в июле и августе этого года.

— Каким образом БГПУ имени М. Акмуллы будет участвовать в исполнении этих указов?

— В той части, где речь идет о профессиональном развитии педагогов. У нас уже есть очень хорошая разработка — онлайн-платформа для диагностики учителей, которая помогает оценивать их методические, предметные и IT-компетенции. Если в ходе этой диагностики выявляются какие-то «красные зоны», педагогу тут же дается возможность посмотреть, скажем, небольшую видеолекцию на 15 минут. Это такое точечное восполнение профессионального дефицита. И оно удобнее длительных курсов повышения квалификации.

Платформа уже работает, на ней прошли диагностику 25 тысяч учителей из восьми регионов России. Ее активно используют в Донецкой и Луганской народных республиках, Карачаево-Черкесии, внедряют в Белгородской области, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае. В Башкирии, кстати, она пока недостаточно распространена, но, надеюсь, в ближайшее время министерство просвещения возьмет ее в работу.

Но, конечно, все меры, предусмотренные указами, должны работать в комплексе. Ведь их главная задача — вернуть уважение к профессии учителя.

— Недавно мы впервые отметили День языков народов России. Что университет делает для их сохранения и развития?

— В первую очередь, это наши наработки, связанные с полилингвальным образованием. Так получилось, что в 2019 году, когда глава республики Радий Хабиров поручил региональному министерству образования развивать сеть полилингвальных школ, мы одновременно получили задание минпросвещения России по изучению этого процесса по всей стране. Мы исследовали модели полилингвального образования в других регионах и выявили ключевые проблемы, с которыми сталкиваются педагоги.

И два года назад мы разработали полный пакет документов, включающий учебные планы для таких школ с 1 по 11 класс и дидактические материалы. Отдельные программы создали для детских садов: если уже с раннего возраста давать детям азы родного языка, в школе им будет гораздо проще его изучать.

Мы последовательно реализуем комплекс мер по поддержке и развитию башкирского языка в системе педагогического образования. На федеральном уровне разрабатывается концепция полилингвального образования, в основу которой легли именно наши разработки. А в декабре 2025 года Радий Хабиров одобрил идею создания при БГПУ всероссийского научно-методического центра для поддержки и развития полилингвального образования.

— Акмуллинский университет активно работает в Кыргызстане, продвигая российское образование и русский язык по поручению минпросвещения России. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этих проектах — какие направления приоритетны и каких результатов уже удалось достичь.

— С 2021 года там действуют Центры открытого образования на русском языке и обучения русскому языку, которые курируют наши преподаватели. В Киргизии бум рождаемости и очень большая нехватка учителей. Там в классах по 50-60 учеников!

Наше партнерство с этим дружественным государством — не просто проекты на бумаге, а живая, постоянная работа. Сейчас в университете учатся 200 ребят из Киргизии. В будущем многие из них, вернувшись на родину, станут работать в российско-киргизских школах, которые строятся по поручению президента России Владимира Путина. Наши студенты, в свою очередь, ездят на практику по программе «Российский учитель за рубежом». Что их больше всего приятно удивляет — там сохранилось уважительное отношение к учителю.

А вообще, сохранение языков — очень тонкая тематика. По классификации ЮНЕСКО русский язык относится к первой группе, у которой проблем нет. На самом деле проблемы есть, но они не внутреннего характера, а внешнего. Это когда «братские» славянские народы его отменяют. А вот башкирский относится к группе языков, в которую входят еще 19 языков народов России, и их состояние вызывает опасение. Потому что хотя в мире насчитывается 1400000 носителей башкирского языка, по факту их меньше. Да и уровень владения языком снижается. Поэтому День языков народов России, я считаю, имеет важнейшее для нас значение.

— В феврале на базе Акмуллинского университета заработала лаборатория искусственного интеллекта и математического моделирования в сотрудничестве с МГУ имени М. Ломоносова. С какой целью она была создана и есть ли уже какие-то результаты?

— Сейчас команда лаборатории решает прикладную задачу — сделать ИИ реальным помощником в организации учебного процесса. Цель — освободить управленцев в сфере образования от рутины, чтобы они могли сосредоточиться на содержательной работе. Первые результаты планируется представить уже к концу этого года.

Развитие направления идет и в образовательной плоскости: в следующем году в университете откроется новая специальность, посвященная работе с искусственным интеллектом. В нашем педагогическом колледже подобное направление реализуется с нового учебного года.

— А как вы смотрите на внедрение этого инструмента в процесс образования: школьного и вузовского?

— Я уверен: учителя искусственный интеллект заменить не может и не должен. Иначе люди деградируют. Можно использовать его для написания отчетов. Или вот учителя с утра до ночи тетради проверяют. Вот хорошо бы его для проверки приспособить. Тогда — пожалуйста! Мы уже видим, как те же студенты пишут с его помощью курсовые и дипломные работы. Диплом написан на уровне академика, а начинаешь спрашивать — ничего сказать не может.

Мы в этом году на ученом совете приняли решение допустить использование ИИ при написании работ, потому что от этого никуда не денешься. Но сгенерированный текст не должен превышать 10 процентов. Искусственный интеллект изначально было создан, чтобы избавить нас от рутины и освободить время для творческого развития.

— Педуниверситет совсем скоро отметит свое 60-летие. Глава региона уже подписал указ о праздновании. Что планируется — обновление инфраструктуры, новые программы?

— Акмуллинский университет развивается не от юбилея к юбилею, а поступательно. За последние годы мы сумели существенно обновить материально-техническую базу. На следующий год, например, полностью реконструируем пятое общежитие — на эти цели выделено более 300 миллионов рублей из федерального бюджета. Работы уже идут, и 1 сентября 2027 года модернизированное общежитие примет новую когорту акмуллинцев. Считаю это прекрасным подарком в юбилейный год.

По-моему, красивая дата — это возможность остановиться, посмотреть, что было сделано и наметить планы на будущее. А еще — с благодарностью вспомнить наших ветеранов, поощрить работающих преподавателей, дать наказы нынешним студентам. И работать дальше.