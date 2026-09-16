В правительстве Башкортостана обсудили престиж профессии учителя

Поддержка педагогов совсем недавно была подкреплена новыми законодательными актами: Указом Президента Российской Федерации от 20 июня текущего года № 498 «О дополнительных мерах поддержки учителей» и подписанным следом Указом главы Республики Башкортостан от 21 августа 2026 года № 808 «О повышении престижа педагогической профессии в Республике Башкортостан». Таким образом, престиж педагогов получает мощнейший государственный импульс и правовую основу.

— Это фундаментальная основа возвращения престижа педагогической профессии, фактически, того престижа, который был в советской школе. За этими документами, безусловно, будут следовать нормативно-правовые акты правительства Республики Башкортостан. Есть поручение правительства республики разработать соответствующий комплекс мер по реализации указов президента РФ и главы республики. Но самое главное, что мы закрепили на самом высоком уровне особый статус учителя, гарантии непрерывного профессионального развития, наставничества, расширения социальной поддержки, бесплатного доступа к цифровым ресурсам, музеям и многому другому. Наша задача — чтобы каждый учитель в каждом районе чувствовал реальную заботу государства, — отметил министр образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин.

В республике работает 65 тысяч педагогов, в том числе около 30 тысяч учителей, для которых действуют разнообразные меры поддержки. С 2019 года реализуется ежегодный грант молодым учителям, работающим в сельской местности. Размер гранта составляет 690 тысяч рублей. За эти годы данной мерой воспользовались 675 учителей. В прошлом году введен грант для молодых директоров школ, работающих на селе, где наблюдается дефицит таких кадров. С 2024 года учреждены гранты главы республики для воспитателей дошкольных образовательных организаций. Размер гранта — 500 тысяч рублей. 125 воспитателей получили эту поддержку. Немаловажно, что эти гранты не имеют целевого характера — педагог сам знает, куда их направить.

С 2024 года республика поддерживает студентов, выбравших педагогическую профессию и обучающихся по целевому направлению. Они получают по 10 тысяч рублей в месяц в дополнение к основной стипендии. Главное условие — после окончания обучения отработать в школе положенные три года.

В прошлом году, учитывая пожелания педагогов, впервые была введена практика выдачи сертификатов на санаторно-курортное оздоровление учителей. Тысяча педагогов получили сертификаты на сумму 56 тысяч рублей на оздоровление в здравницах республики.

Материальное поощрение выплачивается учителям, подготовившим выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ, наставникам победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников и самим талантливым ученикам. Цифры говорят, что такая мотивация работает, — республика в пятерке субъектов Российской Федерации, показавших наилучший результат в олимпиадном движении.

Решается и вопрос поддержки детей педагогов. Рекомендовано предусмотреть первоочередное зачисление их детей в в детские сады. В сентябре 19 педагогов уже воспользовались этой мерой поддержки, 20 детей направлены в дошкольные образовательные организации в первоочередном порядке.

Для признания особых заслуг учителей в республике планируется учредить две новые государственные награды. Медаль главы Республики Башкортостан будет учреждена для поощрения молодых педагогических работников, внесших существенные заслуги в сфере просвещения. Часто молодые учителя имеют впечатляющие результаты, но отмечать молодежь высокими наградами до сих пор как-то было непринято, их вручали в основном педагогам с большим стажем. Также предполагается и учреждение медали «Педагогическая слава» (второе рабочее название — «За развитие поколения»). Она будет вручаться работникам образования со стажем не менее 25 лет.

Учителя также смогут повышать квалификацию и получать методическую поддержку на протяжении всей карьеры. Молодых педагогов будут сопровождать прикрепленные наставники, работа которых будет оплачиваться. Тематика курсов повышения квалификации будет пересмотрена в соответствии с потребностями педагогов. Обучение построят на основании предварительной диагностики и индивидуального образовательного маршрута.

Большая роль в повышении престижа профессии отводится социальной рекламе и СМИ. О том, как работают в этом направлении СМИ республики, рассказала первый заместитель руководителя Агентства по печати и средствам массовой информации РБ Елена Арямнова. 28 августа впервые на электронных экранах и наружной рекламе по всей республике была запущена социальная рекламная кампания, посвященная повышению престижа педагогов. Планируется продолжить ее в октябре с обновлением участников. Впервые массово по всей республике на центральных городских таблоидах размещены фотографии учителей.

Принятие нового законодательства по поддержке учителей послужило самостоятельным информационным поводом: в СМИ вышла серия разноплановых материалов. В республике издается единственный профильный журнал «Учитель Башкортостана», где публикуется информация о лучших педагогических практиках. В День знаний во многих газетах на первых полосах вышли рассказы о молодых педагогах, руководителях и опытных учителях. В СМИ регулярно публикуются материалы об учительских династиях, об учителях-новаторах, освещаются примеры участия педагогов в профильных конкурсах.

На совещании прозвучали предложения от самих учителей. Педагоги, в частности, считают, что на престиж профессии негативно влияют отзывы в социальных сетях, где получивший двойку бросает тень на всю школу. Они предложили проработать вопрос о запрещении отзывов о школах и учителях на некоторых платформах.

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