«ГеоВызов» завершён: Как петербургские амазонки покорили недра Башкирии

Награждение победителей чемпионата по отдельным дисциплинам прошло еще накануне, но главное чествование — лучших в командном зачете — оставили напоследок. Гран-при «ГеоВызова» забрал Санкт-Петербургский горный университет, первое место — у МГУ им. М. Ломоносова, второе — у Санкт-Петербургского государственного университета. А «бронзу» разделили между собой сразу три команды: Уфимского университета науки и технологий, Воронежского государственного университета и Российского госуниверситета нефти и газа им. И. Губкина. В десятку сильнейших вошел еще один вуз Башкирии — Уфимский государственный нефтяной технический университет. У него шестое место.

— Отрадно, что университеты республики — в числе лучших, — подчеркнул министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов. — В первую десятку попали также представители Беларуси и Зимбабве. Нам очень приятно, что команды из других стран тоже достойно боролись за победу. А самое главное, что все эти дни за ходом чемпионата внимательно следили представители крупных предприятий и спонсоров. Они, можно сказать, занимались поиском своих будущих сотрудников. Многим из сегодняшних участников они уже предложили пройти стажировку.

Во время церемонии закрытия «ГеоВызова» Нияз Фазылов поблагодарил представителей Роснедр за поддержку и выбор Башкирии в качестве площадки для чемпионата, а также всех участников, руководителей команд, ректоров вузов, судей и волонтеров.

Любопытно, что для триумфаторов нынешнего чемпионата — команды Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II — это уже третья победа в «ГеоВызове». Исключением стал прошлый год, когда результат был чуть хуже, но в этом году вуз восстановил свою позицию безусловного лидера в геологическом образовании. Тем удивительнее, что нынче университет представляли одни лишь девушки.

— У нас замечательная команда! — заявил сопровождающий участниц доцент кафедры геологии нефти и газа СПГУ Юрий Нефедов. — Девушки очень настойчивые и самостоятельные. Когда у нас шел отбор на чемпионат, они настояли на своих кандидатурах, так что некоторым студентам с более высокими баллами даже пришлось отказать, и в итоге доказали, что достойны представлять университет. Причем, некоторые предметы — минералогию, палеонтологию — они изучали самостоятельно и показали очень хороший результат.

Как рассказала командир команды Лилиана Рахматуллина, все девушки впервые приехали на «ГеоВызов». Но они общались с участниками предыдущих чемпионатов и это помогло лучше подготовиться к соревнованиям.

— Здорово, что мы победили! — добавила студентка. — А еще рады, что можем сегодня надеть форму нашего горного университета и представить его на всю Россию.

Третье место команды УУНиТ прокомментировал ректор вуза Вадим Захаров.

— Радует, что команда Уфимского университета показывает отличные результаты на «ГеоВызове», — подчеркнул он. — Это еще раз доказывает, что наш вуз дает прекрасное образование для будущих геологов страны. Думаю, бронзовые награды наших сегодняшних героев станут их очередным шагом в профессию. Победители пройдут стажировку на ведущих предприятиях геологической отрасли республики, получат реальные предложения о трудоустройстве и смогут выбрать свой дальнейший путь.

Довольны результатом остались и студенты УГНТУ.

— В прошлые годы команда нашего университет занимала места пониже. А в этом году мы долго готовились, старались показать все, чему нас учили преподаватели, и выступили достойно, — отметил Амирхан Юсупов. — Особенно запомнился полевой день, который мы провели в Ишимбайском районе у речки Сикася. Смогли не только посоревноваться, но и полюбоваться красивой башкирской природой.

Ребята-«нефтяники» рассказали, что перешли на третий курс, скоро им предстоит производственная практика. И День карьеры с участием предприятий геологической отрасли, который прошел в рамках чемпионата, позволил им узнать много полезного для будущего трудоустройства.

В нынешнем чемпионате участвовали представители 13 стран мира. И это однозначно говорит об интересе зарубежных университетов к России и нашей республике, высокой оценке нашего геологического образования.

— Мы приехали не только соревноваться, но и изучить опыт проведения больших мероприятий в вашей стране, — отметила руководитель команды Китайского геологического университета (г. Пекин) Лин Фан. — Мы хотим, чтобы наши студенты выходили на международный уровень, находили новых друзей за границей и повышали свои знания. А еще геология — это стратегическое направление, она отвечает за развитие страны. Поэтому ее так важно изучать молодежи.

Лин Фан (кстати, она прекрасно говорит по-русски — когда-то училась в МГУ) добавила, что Китайский университет впервые побывал на «ГеоВызове», но с удовольствием приедет и на следующий год.

Насколько участники были готовы к геологическому чемпионату, рассказал корреспонденту «РБ» один из главных судей чемпионата, заместитель генерального директора Института минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов Виктор Татаринов.

— У всех разный уровень знаний. Ребята, которые представляли университеты с геологическим профилем, показывали превосходную подготовку. Я даже тревогу испытывал, как бы не ошибиться самому, когда проверял их работы. Тем, у кого смежные профили: геодезистам, землеустроителям, маркшейдерам, — было тяжеловато. Но они показывали свои знания, насколько могли, и при хорошей подготовке тоже справлялись и даже готовы были навязать борьбу будущим геологам.

Виктор Татаринов добавил, что в целом организация чемпионата в Башкирии была прекрасной. Об этом говорит уже тот факт, что участники прошлых лет возвращались, чтобы окунуться в соревновательную атмосферу, а некоторые вчерашние студенты становились руководителями команд своих университетов.

Ну а самой приятной новостью поделился напоследок советник руководителя Роснедр Алмаз Такиев.

— Мы уже обсуждаем подготовку и проведение следующего — пятого, юбилейного — «ГеоВызова», — заявил он. — Приглашаю всех, кто по регламенту сможет войти в состав команд, приехать через год, а кто станет постарше — войти в число руководителей команд или волонтеров.

А это значит, что «ГеоВызов» не заканчивается, он лишь берет паузу до следующего года. Уже сегодня закладывается фундамент юбилейного чемпионата, где вчерашние участники смогут стать наставниками, а новые команды — вписать свои имена в историю. И если геология учит читать прошлое Земли, то этот форум уверенно пишет ее будущее — молодыми, талантливыми и устремленными вперед.

Напомним, IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов» проводился в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Фото: Андрей СТАРОСТИН.