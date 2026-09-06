Мест — больше, баллы — выше

По итогам приемной кампании в вузах Башкортостана выросло общее число бюджетных мест и средний балл ЕГЭ у поступивших.

Как сообщила на оперативном совещании в правительстве республики председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина, на 2026/2027 учебный год по программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры прием составил 17424 места — на 3,2 процента больше, чем в прошлом году. На программы бакалавриата и специалитета выделено чуть более 11 тысяч мест — этого достаточно, чтобы закрыть потребности 75 процентов выпускников школ республики. Бюджетные места выросли практически на всех уровнях подготовки: по бакалавриату — на 4,4 процента, по специалитету — на три процента, по программам среднего профессионального образования — на 13,7 процента, по аспирантуре — на 14,6 процента. На сегодня вузы региона полностью закрыли все бюджетные места, а прием на платные места еще не окончен.

Средний балл ЕГЭ по итогам приема вырос на 7,7 балла. Наибольший прирост зафиксирован по профильной математике, физике и информатике — этот тренд согласуется с приоритетами развития нефтехимии, машиностроения, энергетики и IТ-сектора, где востребованы естественно-научные компетенции.

Число стобалльников достигло 63 человек, победителей и призеров олимпиад — 248. Все чаще такие абитуриенты выбирают республиканские вузы. Среди лидеров по привлечению талантливой молодежи — Уфимский университет науки и технологий, Уфимский государственный нефтяной технический университет и Башкирский государственный медицинский университет. Как отметила Светлана Мустафина, эта динамика — результат системной профориентации, поддержки одаренных школьников и выстроенного взаимодействия школ с вузами региона.

Лидерами по количеству бюджетных мест традиционно стали УУНиТ и УГНТУ. Самый высокий средний балл ЕГЭ среди зачисленных — у медицинского университета, там же зафиксировано и наибольшее количество стобалльников. По числу победителей и призеров олимпиад также впереди Уфимский и нефтяной университеты. Отдельно была отмечена БАГСУ, где даже при небольшом объеме бюджетного приема средний балл поступивших составил 72,5 балла.

Прием на бюджетные места осуществлялся в рамках трех квот: целевой, отдельной (для участников СВО и их семей) и особой (для других льготных категорий). Объем особой и отдельной квот установлен на уровне не менее десяти процентов от общего числа бюджетных мест, целевая квота формируется исходя из заявок работодателей.

В рамках отдельной квоты зачислен 841 человек, что на четыре процента выше прошлогоднего показателя. По целевому набору на платформе «Работа в России» поступило 1295 заявок. Полностью выполнили план по целевой квоте аграрный и медуниверситеты. Как отметила председатель госкомитета, муниципальным образованиям республики было бы целесообразно провести прогнозный анализ потребности в целевой подготовке на ближайшие четыре-пять лет, чтобы своевременно формировать заявки и избегать дефицита специалистов.

Вузы республики продолжают расширять перечень образовательных программ. В 2026 году запущено 25 новых программ с общим плановым приемом более 400 мест. В рамках международного сотрудничества Уфимский университет совместно с китайским Университетом Чанчжоу открыл четыре программы бакалавриата с выдачей двойных дипломов. УГНТУ реализует совместную с Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом программу «Цифровые и сервисные технологии при эксплуатации нефтегазового оборудования».

В федеральную повестку включен проект «Подготовка топ-специалистов в сфере информационных технологий»: УУНиТ участвует в нем второй год, а с этого года к нему присоединился УГНТУ, получивший грант на открытие программы. Кроме того, Башкирский государственный педагогический университет с 2026 года запускает шесть программ с присвоением дополнительной квалификации.

Итоги приемной кампании показывают, что вузы Башкортостана не только сохраняют традиционные направления, но и активно осваивают новые, ориентируясь на запросы иностранных студентов, межрегиональный спрос и современные требования рынка труда.