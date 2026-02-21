Ключ к самому себе

Чтобы язык жил, он должен шагать в ногу со временем, убеждена преподаватель башкирского языка и литературы Аскаровской гимназии имени Тагира Кусимова, заслуженный учитель республики Альбина Муллахметова. С родным Абзелиловским районом связана вся ее жизнь.

Родилась и выросла Альбина Ринатовна в деревне Ишкулово, там же пошла в школу и сделала первые шаги в профессии — начала работать старшей пионервожатой.

— Главными своими учителями я считаю родителей, — говорит она. — Отец, Ринат Муртазиевич, был талантливым и разносторонним человеком: учитель, комбайнер, заправщик, строитель, прораб, еще и рисовал прекрасно. Даже не могу представить, с чем бы он не справился. К каждому сабантую отец готовил праздничные плакаты, ему заказывали портреты Ленина. Он до последнего, уже когда тяжело болел, оставался для семьи опорой и давал мудрые наставления.

Дочь пошла по стопам матери: Расима Хадыевна, отличник образования РБ, посвятила преподаванию башкирского языка и литературы больше сорока лет. Сегодня в каждом уголке республики работают педагогами ее ученики, а Расима Хадыевна остается человеком активной жизненной позиции, много читает, всегда в курсе происходящего.

В 1996 году Альбина окончила БГПИ и вот уже 30 лет следует семейному призванию, успевая постоянно учиться и сама. Прошла переподготовку по направлению «Начальное общее образование», освоила роль тьютора — индивидуального наставника для особо одаренных учеников, который сопровождает их в проектной и исследовательской деятельности.

— Башкирский язык и литература для меня намного больше, чем просто предмет, — рассказывает Альбина Ринатовна о выборе пути. — Это миссия. Моя задача — не просто научить детей грамматике и правилам, а открыть дверь в целый мир, который достался им по праву рождения: в богатейшую культуру народа, в его историю, мудрость, хранимую в книгах. Хочу, чтобы они не просто знали, а прониклись красотой и мощью родного слова. Мне самой небывало повезло с учителями.

В институте, например, у нас преподавала сама Фирдаус Хисамитдинова, крупный ученый-тюрколог, специалист по башкирскому языку. Для меня она стала настоящим духовным наставником. Учила, что любовь к своей профессии и к родному языку неотделима от любви к Родине, от ответственности перед своим народом, и что наше призвание — передавать следующим поколениям как великую драгоценность основы национальной идентичности и культуры.

Бывает, родители учеников заявляют: мол, башкирский в жизни не пригодится, зачем на него время тратить. Альбина Ринатовна признается: слышать такое больно.

— Моя задача в этих случаях — не осуждать, а мягко, но настойчиво показывать детям и родителям важность знания родного языка, — говорит она. — И когда потом выпускник пишет смс на родном языке или благодарит за то, что я научила его не стесняться своих корней, — для меня это высшая награда.

По мнению собеседницы, учитель сегодня — уже не источник знаний, а скорее модератор диалога: между учеником и текстом, прошлым и настоящим, между разными культурами и дискурсами. И чтобы увлечь современных детей, нужно говорить с ними на одном языке — в прямом и переносном смысле.

— Я всегда стараюсь начинать с вопросов: «А что ты сам об этом думаешь?», «А в твоей жизни встречается подобное?». Литература должна отвечать на их собственные, пусть еще и не сформулированные внятно вопросы. Очень помогают проекты и исследования. Не просто прочитать биографию писателя, а создать о нем мультимедийный проект, документальный ролик. Не просто запомнить, какие есть диалекты, а записать интервью со старожилами села. Через цифровые инструменты мы создаем интерактивные плакаты, литературные карты, используем образовательные платформы для викторин. Очень помогают соцсети: можно вести тематический блог, обсуждать произведения в закрытых группах, — раскрывает секреты мастерства педагог, которая, между прочим, является лауреатом межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» и победителем республиканского конкурса «Педагог-исследователь».

На своих уроках Альбина Муллахметова не отделяет грамматику от литературы, а литературу — от реальной жизни. Сложное предложение ее ученики изу­чают на примере прекрасных строк Мустая Карима, разбирают фонетику, слушая, как звучат в его стихах слова «ил» (страна) и «тел» (язык). Правила — это каркас, скелет языка, а литература — его душа, плоть и кровь, одно невозможно без другого, убеждена учитель. А Мустай Карим, как и Акмулла, занимают в ее сердце особое, сокровенное место. Акмулла — мудрость истоков, голос учителя и просветителя, обращенный напрямую к душе народа. Мустай Карим — мудрость бытия, поэзия, возведенная в философию, глубокое осмысление целой эпохи.

Воспитать в детях любовь к Родине не получится на каком-то отдельном «уроке патриотизма», убеждена Муллахметова. Здесь нужна тонкая, ежедневная работа, которая естественным образом вплетается у нее в ткань каждого занятия. Как классный руководитель шаймуратовского класса она старается, чтобы ее ребята проявляли патриотизм не на словах, а в действии: знали и уважали историю своей семьи, села, народа, чувствовали свою ответственность за то, что происходит рядом с ними, и с уважением относились к языкам и культурам других народов нашей большой страны. К слову, в 2023 году в муниципальном конкурсе «Самый классный классный» она была признана лучшей.

Будущее башкирского языка Альбина Ринатовна видит в цифровом пространстве, в новых песнях и фильмах, в блогах и подкастах, в деловом общении и современных профессиях. Чтобы жить, язык должен шагать в ногу со временем, а для этого нужны совместные усилия всех, начиная с семьи. Самое важное — разговаривать на башкирском дома. Делиться новостями, шутить, смотреть фильмы и читать сказки на родном языке. В школе — показывать, что на башкирском можно не только читать классику, но и программировать, вести научный блог, творить, создавать цифровые произведения искусства. В обществе родной язык тоже может быть престижным и полезным, для чего необходим качественный и востребованный контент, от современных сериалов и музыки до деловых и научных изданий.

— Каждому из нас важно внутренне принять, что родной язык — это не пережиток прошлого, а ключ к уникальному культурному коду, к глубинному пониманию самих себя и особому взгляду на мир. Всем молодым людям, изучающим свой родной язык и культуру, я хочу пожелать самого главного — смелости быть самими собой. Не бойтесь казаться несовременными из-за любви к своим корням — наоборот, это и есть ваша уникальная сила и глубина в мире глобализма. Пусть язык станет для вас не только памятью о прошлом, но и живым инструментом для будущего: говорите на нем с друзьями, создавайте на нем контент, сочиняйте музыку, стройте бизнес. Цените свою культуру как прочный фундамент, с которого можно уверенно шагнуть в большую жизнь. И помните: настоящая свобода — это не отказ от своего наследия, а умение гармонично соединить его с вызовами современности, — такой совет дает молодым опытный педагог.

У самой Альбины Ринатовны двое детей: дочь уже совсем взрослая, живет в Санкт-Петербурге, сын учится в 11-м классе. Оба свободно говорят на башкирском, ведь с малых лет слышали дома только родную речь, росли в атмосфере, где уважение к своим корням считалось естественным и важным. Бесценной она называет поддержку супруга Рамазана Юлаевича — водителя по профессии и ее надежной опоры в жизни.

— Мне порой совестно, что из-за своей занятости я уделяю семье не так много внимания, как следовало бы, — признается Альбина Муллахметова. — Но мои близкие никогда не упрекают меня за это, они понимают, что значит быть учителем.

Настоящий учитель не просто ведет уроки. Порой встреча с ним — тем, кто видит в ребенке личность, зажигает искру интереса, — может задать вектор на всю его последующую жизнь. И в этом великая ответственность и миссия нашей профессии — стать для кого-то «той самой» встречей, подарить «ту самую» книгу. Даже если изменить к лучшему жизнь всего одного человека, это уже стоит того, чтобы посвятить школе свою жизнь. И когда я веду уроки башкирского языка, я вижу в этом не просто выполнение профессионального долга. Я исполняю важный завет: сохранить и передать дальше тот уникальный ключ к миропониманию, что был доверен нам предками.