Радий Хабиров: Я – ваш старший партнёр

Общение Радия Хабирова с молодежью состоялось 19 ноября. Организаторами встречи выступили министерство молодежной политики РБ и полномочное представительство РБ при президенте РФ. Цель мероприятия – широко информировать общественность о мерах поддержки оказываемой республикой молодежи из Башкортостана, которая учится в ведущих московских вузах. А также объединить студентов-земляков, укрепить их связь с малой родиной, развить взаимодействие молодежи с регионом.

Радий Хабиров второй год подряд лично встречается с студенческой молодежью вузов Москвы и Подмосковья, выходцами из Башкортостана. Глава региона не только представляет возможности нашей республики, но и слушает запросы студентов: от вопросов жилья и карьеры до участия в принятии решений. Такая практика формирует у молодых людей ощущение причастности к будущему республики и превращает их из потенциальных «утекших мозгов» в сознательных соавторов развития родного края.

В этот раз более 750 человек собрались в зале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, чтобы услышать и быть услышанными. Два часа непрерывного диалога, очередь к микрофону и горящие глаза – все свидетельствовало о том, что связь между родной республикой и ее детьми точно сохраняется. Управленческая команда Башкирии последовательно работает над возвращением молодых талантов домой, видит в этом важную часть долгосрочной стратегии развития республики.

– Вы нам, безусловно, дороги. Мы вами гордимся и не хотим разрывать ту тонкую и очень важную связь, которая есть между студентами, обучающимися в различных вузах страны, и Башкортостаном, – подчеркнул Радий Хабиров цель встречи.

Он при этом отметил, что решение о возвращении – это не выбор места работы, а выбор места жизни. И Башкортостан сегодня готов предложить молодым специалистам не просто работу, а достойную, интересную и перспективную жизнь.

– Республика развивается во всех направлениях – экономика, социальная инфраструктура, здравоохранение, образование, спорт, а также общая эстетика. Это поступательное движение вперед,– сказал глава республики.

Башкортостан сегодня входит в десятку регионов, формирующих половину ВВП России. В 2024 году промышленное производство выросло на 7,5%, а объем инвестиций – на 78% за шесть лет (вдвое выше среднего российского показателя). В регионе действуют: 12 индустриальных парков, 19 технопарков, особая экономическая зона «АЛГА» – самая динамично развивающаяся в стране. Два года подряд республика входит в тройку лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата.

В регионе строится лучший кампус Российской Федерации: 4,5 тысячи мест для студентов, 7 башен, самая высокая – 100 метров, ее будет видно даже от аэропорта. Развивается и наука. Евразийский научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня становится точкой притяжения для молодых ученых.

– Все 20 городов Башкортостана признаны комфортными по версии минстроя РФ, – напомнил глава республики, – Хотя еще недавно к этому числу можно было отнести не более половины из них.

От «утечки мозгов» до поддержки башкирского языка

После выступления Радия Фаритовича начался живой разговор в формате «вопрос-ответ». Студенты, не стесняясь, задавали личные, острые и даже неожиданные вопросы. Зашла речь и о таком явлении, как «утечка мозгов». Радий Хабиров признал, что миграция студентов в столицу вполне естественный и неизбежный процесс. Но при этом следует учитывать, что сегодня Башкортостан – равноценная альтернатива.

– Я пришел не как зазывала. Я пришел как ваш старший партнер – рассказать, чем мы живем, – подчеркнул руководитель региона.

Зашла речь и о таком важном моменте, как поддержка башкирского языка. Когда студент из Баймака Малик Валеев рассказал о создании разговорного клуба и о планах провести в Москве олимпиаду по башкирскому языку, Радий Фаритович поручил полпредству оказать инициативе поддержку.

Отвечая на вопрос о будущем экономики республики, Радий Хабиров отметил ключевые направления: глубокая нефтепереработка (новые заводы в Салавате), импортозамещение авиадвигателей, дронофикация, IT-технологии, высокотехнологичное сельское хозяйство, развитие малого производства. По его словам, все усилия направлены на то, чтобы регион начал производить то, что всегда покупал.

А еще глава республики призвал ребят болеть за наш хоккейный клуб «Салават Юлаев», отметив его бронзовые награды и успехи башкирских хоккейных школ. Ведь, практически половина нынешней команды состоит из воспитанников «Толпара» и школы ХК «Салават Юлаев», что немаловажно.

Затем студенты поинтересовались у высокого гостя, каким, на его взгляд, должен быть госслужащий?

– Первое – человек должен быть хорошим. Злой, конечно, может быть эффективным сотрудником, но во власти злобные люди не должны работать. Это моя принципиальная позиция, – заявил спикер.

При этом он сообщил, что студенты московских вузов могут проходить стажировки в любом госучреждении Башкортостана вне каких-либо лимитов. Точки входа: полпредство, землячества, министерство просвещения, Росмолодежь. В том числе и сам глава региона, который заметил, что, невзирая на занятость, его тоже можно считать такой «точкой».

Разумеется, студенты не обошли и тему награждения Егора Крида. Они поинтересовались, зачем певцу было присвоено звание Заслуженного артиста Башкортостана.

– Парень молодой, искренний, с хитами. Все формальные показатели выполнены. Я воспользовался своим правом главы республики, – пояснил Радий Хабиров.

В завершение встречи глава Башкирии рассказал, что когда он в свое время учился за границей, то всегда обращал внимание на улицах на машины с российскими номерами. Это была для него своего рода моральная поддержка.

– Ковид и СВО нас научили: мы в Башкортостане своих не бросаем. И вы тоже – свои. Если окажетесь в трудной ситуации – просто дайте знать. Не опускайте руки, всегда идите только вперед. Главное помните – вас ничто не может сломать, – напутствовал студентов Радий Хабиров.

Алексей Мухин: Глава Башкирии – амбассадор региона

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал состоявшееся общение Радия Хабирова со студенческой молодежью.

– На встрече стало понятно, что руководство региона готово останавливать «утечку мозгов», подходя к решению этой проблемы персонально, адресно обеспечивая условия локализации молодых специалистов. И пример Башкортостана тут особенный.

Во-первых, Радий Хабиров лично участвует в проекте возвращения талантов, выступая в роли амбассадора региона, позиционируя его как пространство возможностей для способной молодежи.

Во-вторых, полпредство региона в Москве также сориентировано соответствующим образом – на поддержку молодежи, перестав быть просто гостиницей для чиновников. Теперь там создан центр, штаб работы с молодежью, где проводятся сессии с ЛОМами, карьерными опциями и т. д.

В-третьих, происходит инструментализация молодежных землячеств, как канала обратной миграции для развития карьеры на родной земле (ранее землячества играли ровно противоположную роль).

В республике понимают, что технологический суверенитет строится на молодых инженерах, медиках, дипломатах и предпринимателях. И именно через такой диалог закладывается основа нового поколения региональной элиты, – подчеркнул федеральный эксперт.

Вито Сабиров: Наши ребята активны везде

Министр молодежной политики РБ Вито Сабиров отметил, что встречи со студентами из Башкортостана показывают: наши ребята активны везде.

– Они способны проявить себя, как на своей малой земле, так и в крупных городах страны. Сегодня мы собрали сотни молодых людей, которые заинтересованы в собственном развитии, у них есть интересные идеи и проекты на тему продвижения культуры и творчества, спорта, науки и других направлений. А уже 30 января мы ждем всех участников встречи в Уфе на масштабном студенческом фестивале #ДОМА, который традиционно проводим во Дворце борьбы, объединив несколько тысяч молодых людей, – рассказал министр.

Тем временем

Напомним, что в Москве для молодых выходцев из Башкортостана на сегодняшний день проведено 46 мероприятий, в которых приняли участие 2582 участника. Важным инструментом объединения студенческой молодежи являются Башкирские клубы. В настоящее время функционируют 27 Башкирских клубов при вузах Москвы и около 11 клубов в Санкт-Петербурге. Эти организации играют ключевую роль в поддержании коммуникации между студентами и обеспечении их социальной активности.

Фото с сайта главы РБ.