«Классные» перемены

О том, какие перемены ждут систему образования Башкирии, рассказал министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

Имеем право

Айбулат Хажин отметил, что регион в первую очередь ждет от федерального центра пересмотра системы оплаты труда для учителей. На данный момент базовая часть зарплаты педагога составляет 35 процентов, остальное — надбавки и доплаты. По убеждению министра, должно быть наоборот.

Педагоги вновь будут иметь право на санаторно-курортное лечение. Кроме того, повысится размер компенсации коммунальных услуг в сельской местности. Сегодня он составляет 600 рублей. Кроме того, в 2023 году 150 сельских учителей получат гранты в размере 690 тысяч рублей.

В качестве одной из основных проблем на сегодня Айбулат Хажин назвал дефицит кадров. Причем наиболее остро он ощущается в крупных городах. В Башкирии не хватает 1500 учителей. Только в Уфе требуется 200 педагогов начальных классов.

— В этом году в БГПУ поступили 240 студентов по целевому направлению. После окончания вуза они пять лет должны будут отработать в школах, — отметил спикер.

Большой ремонт

Начатая в 2022 году федеральная программа капитального ремонта школ продолжится. Так, в республике приведут в порядок 77 учебных заведений. На их ремонт, оснащение новым оборудованием, мебелью, благоустройство пришкольных территорий и закупку новых учебников выделят 3,6 миллиарда рублей из федерального и 700 миллионов из республиканского бюджетов.

Напомним, что в прошлом году по этой программе в Башкирии удалось отремонтировать 63 школы. Республика стала лидером среди всех российских регионов по этому показателю.

Кроме того, в 2023 и 2024 годах по договорам концессии будут построены шесть новых больших школ: три в Уфе и по одной в Уфимском районе, Стерлитамаке и Нефтекамске. В них будут получать новые знания в общей сложности 6540 учеников.

А к концу 2023 года в столице Башкирии завершится первый этап создания межвузовского кампуса. Для этого уже начали модернизировать здание IQ-парка.

Новое — это хорошо забытое старое

С большой долей вероятности Башкирия войдет в число регионов, где в новом учебном году в школьную программу добавится урок начальной военной подготовки. НВП ушла из школ в 90-е годы.

— Мы будем стучаться в эту программу, — отметил Айбулат Хажин. — Вопрос на данный момент заключается в материальной базе и кадровом потенциале.

Также министр напомнил, что в прошлом году в Башкирии открылся парк «Патриот», где все десятиклассники в обязательном порядке будут проходить пятидневные учебные сборы.

Дорогу профессионалам!

2022 год проходил под знаком модернизации профессионального образования, и самой заметной новацией в этой сфере в Башкирии стало появление программы «Профессионалитет». Первый кластер, направленный на совершенствование практических навыков студентов колледжей в области машиностроения, появился в Уфе: образовательное пространство объединило Уфимский машиностроительный колледж и ОДК-УМПО.

В 2023 году под эгидой «Профессионалитета» в республике появятся еще три кластера: химический (БСК и Стерлитамакский химико-технологический колледж), машиностроительный (АО «Механика» и Стерлитамакский политехнический колледж) и горнодобывающий (Уральская горно-металлургическая компания и Учалинский колледж горной промышленности). Для их создания из федерального бюджета выделят 300 миллионов рублей.

Поскольку система СПО в Башкирии сегодня активно развивается, а конкурс для поступающих порой превышает аналогичные показатели в вузах, решено в 2023 году увеличить на тысячу количество бюджетных мест. Сегодня их в колледжах республики 22,5 тысячи. Причем до 400 новых бюджетных мест откроется на IT-специальности — они пользуются особым спросом у выпускников и в целом отвечают потребностям современной экономики.

И ЕЩЁ...

- Количество сертификатов дошкольного образования увеличится с 2000 до 2150. Напомним: по ним дети до трех лет могут ходить в частные детские сады, при этом родители будут платить столько же, сколько платили бы, если бы посещали муниципальный. Разницу в оплате вносят республика и муниципалитет.

- Школьное питание станет дороже: завтрак будет стоить минимум 71 рубль, обед — 85 рублей. Для учеников начальных классов питание

по-прежнему бесплатное.

- К концу текущего учебного года должна заработать новая система электронного образования — «Башкирская цифровая школа». Кстати, в этом году в 240 школ республики поступило 6632 новых ноутбука.

Блиц-опрос

Работать в школе должно быть престижно

Мы спросили учителей и преподавателей, каковы их ожидания от предстоящего тематического года, в каких сферах своей профессиональной деятельности они хотели бы видеть изменения.

Галия ГИЛЬМАНОВА, заведующая кафедрой экологии, географии и природопользования БГПУ имени М. Акмуллы:

— Для меня первая ассоциация со словами «педагог» и «наставник» — преемственность поколений.

Как в любой профессии, так и в целом у каждого на жизненном пути. Поэтому предстоящий «титульный» год, мне кажется, призван способствовать укреплению связи поколений. Для этого государство и общество должны обратить особое внимание как на профессию учителя, так и на профессиональную преемственность в каждой отрасли.

В Акмуллинском университете уже много лет проводится прекрасный конкурс «Лучшая педагогическая династия», который является образовательным и культурно-просветительским мероприятием, объединяющим династии педагогических работников.

В этом году в рамках комплексной программы по модернизации и стратегическому развитию педвузов в нашем университете стартовал студенческий конкурс «Учитель будущего поколения России». Это хорошие примеры для мотивации молодежи выбрать профессию педагога в качестве своего жизненного пути.

Очень надеюсь, что мероприятия предстоящего года окажут именно такой эффект: у молодого поколения будет правильная мотивация прихода в педагогическую профессию, закрепления в ней и получения удовлетворения и удовольствия от работы.

Учителя во все времена заслуживают глубокого уважения, и предстоящий год — возможность сделать это открыто, на уровне всей страны. И хочется, чтобы такой подход сохранился на все последующие времена, даже когда 2023 год закончится.

Елена ВОРОБЬЕВА, директор уфимской школы № 61:

— От Года педагога и наставника ожидаем улучшения условий труда педагога. Это прежде всего повышение ставки учителя. Сегодня она составляет всего 8817 рублей. Ее повышение в два- три раза вернуло бы в школы педагогов и решило бы кадровую проблему — самую острую на сегодня.

Также хотелось бы, чтобы все ученики независимо от места проживания получили равные возможности. Сегодня большое финансирование получают образовательные учреждения, которые только возводятся, — они должны соответствовать новым требованиям. А школы старой постройки, удаленные от центров, остаются в стороне.

Еще один момент касается учебных программ. Сегодня у нас есть примерные программы, по которым должен работать учитель, но нет учебников, которые бы им соответствовали. В итоге учителям приходится самим выстраивать свои программы. А это сложно, особенно для молодых педагогов. Для меня педагог — это практик, который, придя в школу, должен получить стандарт, программу и учебник и по ним реализовывать то, чего требует государство.

Нужна четкая нормативная база на федеральном уровне.

Венера НУГУМАНОВА, заместитель директора по учебно-воспитательной работе уфимского Детского эколого-биологического центра:

— Мы как работали, так и будем работать. Радует, что к нам приходят молодые педагоги, а маститые делятся с ними опытом. Надеюсь, что следующий год принесет пользу в первую очередь нашим воспитанникам: больше будет практики, интересных идей, открытий и знаний.

Лилия МУЛЛАГАЛИЕВА, учитель русского языка и литературы Республиканской гимназии-интерната имени Г. Альмухаметова:

— В Год педагога и наставника жду интересных мероприятий для учителей: обучающие научно-практические семинары, полезные мастер-классы и открытые уроки лучших учителей республики.

Жду продолжения реализации таких успешных масштабных республиканских проектов, как педагогический марафон «Соты», форум «Педагогическая эмпирия», новых открытий в рамках конкурса «Учитель года Республики Башкортостан». Интересными будут телевизионные проекты «Школа диалога культур», «Литература учит» и другие, в которых мне хотелось бы принять участие.

Жду от следующего года повышения учительской зарплаты, которая остается очень низкой. Нагрузка педагогов 30 часов и более.

Это часто приводит к эмоциональному выгоранию, школьная рутина не оставляет места для творчества, рефлексии.

Ждем решения социальных проблем учительства, строительства новых современных школ.

Федан ГАФАРОВ, учитель биологии уфимской гимназии № 39 имени А. Файзуллина:

— От Года педагога и наставника я жду, в первую очередь, продолжения работы по повышению престижа нашей профессии.

Очень важно, чтобы будущие абитуриенты шли в педагогические вузы, понимая, насколько это нужная профессия, связанная с формированием новых поколений.

Распространение лучшего опыта наставничества через проведение открытых мероприятий позволит школам, работающим в разных условиях, добиваться лучших результатов.

Касательно изменений в своей работе, конечно, надеюсь продолжить участие в образовательных мероприятиях вместе с коллегами как из нашей республики, так и из других регионов, что, безусловно, будет способствовать развитию педагогического мастерства и получению бесценного опыта, который можно будет применить

на практике.