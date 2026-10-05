Рождение чудовищ

Московский криминальный журналист, автор книг о серийных убийцах «Фишер. По следу зверя» и «Спесивцев. Мама знает» Александр РОГОЗА в беседе с журналистом нашего издания поделился некоторыми подробностями расследования громких уголовных дел прежних лет о массовых убийствах. А также, уже в качестве отца двоих детей, дал несколько советов, как сегодня уберечь ребенка от преступников и интернет-ловушек.

Монстр № 1

— Первая ваша книга «Фишер. По следу зверя» рассказывает о «серийщике» времен Советского Союза. Почему выбор пал именно на него?

— Сергей Головкин по прозвищу Фишер — один из самых жестоких серийных убийц-педофилов советского времени. С 1986 по 1992 год он изнасиловал, замучил и убил в Московской области одиннадцать ребят в возрасте от 10 до 16 лет.

Изучая материалы, я понял, что именно этот негодяй пугает меня больше всего как родителя. То, что он творил, — запредельная кровожадность. И я не сразу решился на эту тему. Но взял себя в руки и подумал: справлюсь с данным материалом — потом будет не так страшно. Направил запрос в Московский областной суд с просьбой предоставить доступ к уголовному делу. Ответ пришел положительный, отступать было некуда.

Дело готовили к передаче в Центральный государственный архив Москвы, и мне дали неделю, чтобы с ним ознакомиться. За это время пришлось успеть перелопатить 95 толстенных томов. Затем побеседовать с участниками следствия: сотрудниками прокуратуры и милиции. Меня интересовали их эмоции, впечатления, наблюдения. Все, что обычно остается за рамками материалов уголовного дела.

Одноклассник — рок-музыкант

Кстати, даже удалось найти сверстника Сергея Головкина, с которым он десять лет учился в одном классе. Им оказался основатель известной рок-группы «Крематорий» Армен Григорян. Огромная удача для меня как журналиста, что он согласился на встречу. Лично я бы не захотел вспоминать о таком однокласснике. Григорян сумел себя пересилить.

Также мы обратились за комментариями к экспертам: психиатрам Василию Бейнаровичу (известному медицинскому блогеру и исследователю криминалистики Faust21century) и Ольге Бухановской (дочери советского психиатра Александра Бухановского, который в свое время исследовал маньяка Андрея Чикатило). Ведь цель, которую я перед собой поставил, — систематизировать полученную информацию, чтобы понять природу жестокости. Выяснить, какие триггеры сработали так, что обычный человек вдруг превратился в чудовище. При том, что Сергей Головкин не был психически больным, он все делал осознанно.

Книга «Фишер. По следу зверя» написана в жанре тру-крайм — это повествование, основанное на реальных фактах, документах и заключениях экспертов. Справедливости ради стоит отметить, что следователи проделали огромную и кропотливую работу, чтобы его поймать. Им пришлось проверить десятки тысяч мужчин по всей стране. С учетом технических возможностей того времени — задача сложная. Поиски Фишера заняли у них шесть лет.

Прикинулся ветошью и не отсвечивал

— Почему ему удавалось так долго скрываться?

— Если человек себя никак не проявляет, он незаметен для окружающих. К тому же Фишер менял тактику поведения. Вначале охотился на жертв в лесу. Потом построил гараж с подвалом, где оборудовал пыточную. Разъезжал по дорогам на своей машине, предлагал мальчикам прокатиться и увозил в свое логово.

Хотя задним числом можно сказать, что тревожные звоночки были. Например, в свои 32 года (столько ему исполнилось на момент задержания), несмотря на привлекательную внешность и высокий рост, он не имел спутницы. Все попытки сотрудниц конезавода, где он работал, привлечь к себе его внимание не увенчались успехом. Тогда это списали на стеснительность и комплексы.

— Сергей Головкин был последним преступником в Советском Союзе, в отношении которого была применена смертная казнь. Как он отреагировал на решение суда?

— Подал прошение на имя тогдашнего президента страны Бориса Ельцина, чтобы ему заменили смертную казнь на срок. Когда его задержали, заявлял, мол, делайте со мной что хотите. Однако потом струсил. Я воспринимаю данный момент как некую эмоциональную компенсацию. Ведь он не просто убивал, а намеренно растягивая весь ужас: в подробностях рассказывал детям, что он будет с ними делать, как они будут умирать, упиваясь их страхом. И те два года, которые он прожил в камере смертников в ожидании казни, ежеминутно прислушиваясь к шагам за дверью, в какой-то мере дали ему почувствовать себя на месте жертв.

Монстр № 2

— Ваша вторая книга называется «Спесивцев. Мама знает». Что в данном случае вас задело как криминального журналиста?

— Все происходило в Новокузнецке в начале 1990-х годов, когда в стране царили хаос и неразбериха. Если Головкин в течение шести лет замучил одиннадцать человек, то Спесивцев за девять месяцев— двадцать. И есть подозрение, что жертв было гораздо больше.

Такое беспрецедентное изуверство стало возможно, так как маньяку помогала его мать. Она заманивала жертв, расчленяла тела и прятала останки по всему городу. Поначалу я даже решил, что ее оговорили мои коллеги-журналисты, чтобы нагнать жути. Поскольку Спесивцев не такой раскрученный персонаж, как Чикатило или Фишер. Однако реальная история оказалась намного страшнее.

Особый ужас в том, что все происходило в обычной трехкомнатной квартире панельной девятиэтажки. На последнем этаже, где он жил, на лестничной площадке расположены четыре квартиры, то есть вокруг масса народу. Ну да, он постоянно включал на полную громкость музыку, типа тяжелого рока. Может, соседи устали с ним бороться и смирились. Хотя сложно поверить, что за все это время никто не заметил ничего подозрительного.

«Тараканы» по наследству?

— Спесивцев психически больной или результат слепой материнской любви?

— Мать, конечно, тоже со своими «тараканами». Когда от нее ушел муж, сыну было четыре года. И она полностью на нем сконцентрировалась, пытаясь доказать, что ее ребенок необыкновенный. Она настолько задавила его своей гиперопекой, что к 36 годам он ничего не умел делать. Мне кажется, это и послужило триггером психического заболевания, от которого он потом лечился в стационаре.

Но даже сумасшедшая любовь к собственному ребенку должна иметь границы. Мать видела, что сын становится опасен. За два месяца до начала убийств они с дочерью вынуждены были на какое-то время уйти из дома. Ночевали на скамейках в парке, скверах. Тем не менее, когда Спесивцев показал матери первые трупы, она просто взяла ножовку и принялась расчленять тела, чтобы потом их вынести из квартиры и спрятать.

— Как жертвы оказывались в его квартире?

— Нескольких девушек легкого поведения он привел с вокзала. Затем ему удалось заманить сразу шестерых детей-беспризорников, которых он пообещал накормить. Судя по документам, в 1996 году безнадзорных несовершеннолетних в городе было немало. В основном из неблагополучных семей. И это самый жуткий эпизод уголовного дела: четырех мальчиков Спесивцев зарезал в течение десяти минут.

С одним из детей маньяк двое суток играл, как кошка с мышкой. Ребенок прятался от него по всей квартире, забиваясь в шкафы и углы, а тот его «выковыривал» ножом. В какой-то момент мальчику удалось сбежать из квартиры. Но, к сожалению, тогда ребенок никому ничего не рассказал. Впоследствии, когда его мать посадили, мальчика забрали родственники.

Так он и жил с грузом пережитого кошмара. Пока уже в наши дни на него не вышла следователь. Одного из убитых беспризорников так и не удалось идентифицировать. И сотрудница следственного органа, пытаясь установить его личность, начала изучать списки всех детей, числившихся пропавшими без вести в 1996 году. Некоторых ей удалось разыскать. Конечно, это были уже взрослые люди. Один из них сообщил, что сбежал из квартиры Спесивцева.

Следователь вначале не поверила. Но мужчина совершенно точно указал расположение комнат, мебели, вещей, другие детали. Рассказал, где и как прятался, показал шрамы от ножевых ранений. Уникальный случай, когда удалось найти жертву маньяка спустя десятки лет. Он оказался единственным выжившим.

Еще была раненая девочка, которую оперативники обнаружили в квартире, но через несколько дней она умерла в больнице от сепсиса. Именно она успела дать ценные показания о роли матери, которая заманила ее в квартиру под предлогом, что дверной замок заело, и попросила помочь.

Искали воздушную пробку, а нашли расчленёнку

— Каким образом оперативникам удалось выйти на Спесивцева?

— Осенью 1997 года, когда дали отопление, хозяева квартиры этажом ниже вызвали слесаря из-за холодной батареи. Во время поквартирного обхода Спесивцев не пустил мастеров, и те вызвали участкового милиционера. В его присутствии они взломали замок (к счастью, тогда закон это позволял), зашли в квартиру и оцепенели: в ванной лежали расчлененные трупы двоих детей, а на полу в спальне — истекающая кровью еще живая девочка. Сам Спесивцев успел удрать через балкон. Его потом двое суток по всему городу ловили. Правоохранители даже не сразу поняли, что имеют дело с маньяком и что жертв гораздо больше.

Только во время допросов стали всплывать леденящие подробности. Мать Спесивцева показала, где выбрасывала останки. Их дом находился в самом центре Новокузнецка, и она прятала пакеты по всем окрестностям: на берегу, в реке, в лесу, на пустыре, во дворах, в парке. По сути, вся центральная часть города превратилась в братскую могилу.

— В результате какое наказание понесла эта семейка?

— Спесивцева отправили на принудительное психиатрическое лечение. Хотя по результатам первоначальной экспертизы он был признан вменяемым. Видимо, впоследствии у него начало прогрессировать какое-то заболевание.

По закону человек имеет право не свидетельствовать против своего родственника, какое бы преступление он ни совершил. Поэтому мать получила тринадцать лет за соучастие, отсидела, освободилась. Сейчас ей 80 лет. Живет замкнуто с 60-летней дочерью в небольшом городке неподалеку от Новокузнецка на пенсию сына, который признан инвалидом, ему государство выплачивает около тридцати тысяч рублей.

Когда во время следствия кого-либо из Спесивцевых привозили в квартиру, мгновенно образовывалась огромная толпа. Разъяренные люди раскачивали автозак и раздирали форму на конвое, пытаясь учинить самосуд. Поэтому сестру потом год прятали в изоляторе временного содержания, где она находилась вместе с бомжами и пьяницами. Доказательств ее причастности к преступлениям не нашли, и ей ничего не инкриминировали.

— Вы выяснили, что в данной истории послужило триггером?

— Один из спорных вопросов для психиатров: маньяками рождаются или становятся? Существуют разные точки зрения. На мой взгляд, склонность к жестокости есть у многих, просто одни с ней борются, а другие нет. Возможно, тому способствуют внешние обстоятельства.

Например, Головкин стал фантазировать на тему жестокости, еще будучи учеником начальных классов, когда понял, что получает от этого удовольствие. У Спесивцева такая склонность проявилась позже. Но у всех, как и у большинства серийных убийц, есть общий момент — до десяти лет они страдали энурезом, а родители не обращались к врачам. Хотя любой психиатр скажет: энурез допустим до шести лет, в более старшем возрасте он сигнализирует о серьезных проблемах.

— Почему если маньяк, то обязательно сексуальный?

— В действиях серийного убийцы всегда существует сексуальный подтекст. Даже если он импотент. Такие люди пытаются свою неполноценность компенсировать за счет тех, кто заведомо слабее — это дети и женщины. По жизни маньяк, как правило, инфантил и ничтожество. Зато в своих садистских фантазиях ему все подвластно.

Среди женщин такие тоже встречаются, но значительно реже. Рекомендую книгу ученого, специалиста в области криминологии, психиатрии и юридической психологии Юрия Антоняна. Он работал с маньяками, и у него много научных исследований на эту тему.

Как бы всё это развидеть…

— В одном из своих интервью вы говорили, что вам иногда хочется засунуть голову под какой-нибудь водопад, чтобы «вымыть из памяти» весь этот ужас. Зачем же травмировать собственную психику?

— Так сложилось, что моя работа — криминальная журналистика. И потом, всегда есть сверхзадача. В моем случае — рассказать об этой стороне нашей жизни так, чтобы люди не воспринимали ее как занимательную страшилку. Поскольку подобное происходит здесь и сейчас. Большинство уверены, что с ними ничего подобного не произойдет. Хотя всем известно, что в интернете существуют закрытые сайты с негативным контентом, педофильские чаты, сообщества каннибалов. И сегодня как никогда нужно оберегать детей, подростков, даже взрослых от их влияния. Конечно, не впадая в паранойю. Просто надо быть внимательными. Во всяком случае, всегда лучше проявить бдительность, чем потом оказаться в роли соседей Спесивцева.

— Почему вы берете фабулы преступлений прежних лет, а не современные?

— Современных историй подобного рода, к счастью, немного. Благодаря науке и технологиям маньяков находят уже после первых эпизодов. Экспертиза ДНК позволяет творить чудеса — буквально по чешуйке кожи, оставленной на теле жертвы, можно найти преступника. Или по крайней мере узнать его гаплотип — откуда он родом: из Красноярского края, Сибири, Дагестана или Рязанской области. Что значительно облегчает поиск.

— Вы будете выяснять причинно-следственные связи преступлений, например, битцевского маньяка Пичушкина?

— Не знаю, после Спесивцева мне хотелось бы отойти от темы серийных убийц и написать книгу, связанную с преступлениями иного характера. Пока не буду говорить, какого именно. Есть задумка исследовать одну историю. Если мне дадут доступ к материалам уголовного дела, то персонаж будет уже из наших дней.

— У вас есть и детская книга — приключенческая повесть «Добруши и кошули. Тайна башни»…

— Есть еще две книги для детей, надеюсь, что они тоже будут изданы. Одна из них написана в период, когда я погрузился в тему деяний Спесивцева, а потом взял отпуск и прилетел в Казань. Гуляя по городу, придумал волшебные приключения одного мальчика. На мой взгляд, получилась добрая книжка про детскую дружбу, мне она самому очень нравится.

— Так вы переключаете тумблер?

— Да, потому что долго находиться на волне негатива невозможно, это требует колоссального напряжения, и надо во время работы обязательно переключаться.

Защита детей — задача родителей

— Ваши книги рассчитаны на возрастную аудиторию 18+, а если такая книга попадет в руки несовершеннолетнему читателю?

— Во-первых, в книжном магазине не продают несовершеннолетним печатную продукцию с маркером 18+, во-вторых, мои книги упакованы в пленку и их нельзя открыть и пролистать. Теоретически они могут попасть в руки подростка, но это уже проблема его родителей. То же самое можно сказать и про алкоголь, который он может попробовать. Надеюсь, такого не случится.

— Как отец двоих детей что бы вы посоветовали родителям и самим подросткам? На что обращать внимание, как распознать опасность?

— Родителям следует обратить особое внимание на приступы агрессии у ребенка, на проявления жестокости, зоосадизма. При возникновении проблемы надо найти хорошего психолога, который подскажет, как ее решить. Про энурез я уже сказал. Главное — не превратиться во врага для своего ребенка и сохранить с ним доверительные отношения. Это очень важно, учитывая распространение интернет-ловушек и телефонных мошенничеств. Через мессенджеры злоумышленники могут повлиять на ребенка самым негативным образом. Повторюсь: наши дети очень уязвимы, даже если находятся дома.

Знать, чем живет ребенок, с кем дружит, общается, чем увлекается, как проводит свободное время — трудно, но необходимо. Только родители могут защитить его от злодеев.

— Некоторые считают, что книги про маньяков не нужны, что это пиар, разжигающий ненужный интерес к теме у людей с нестабильной психикой.

— Есть авторы, которые действительно зачем-то героизируют преступников, выносят их на первый план, начинают оправдывать, мол, их довели, спровоцировали и вообще — это общество виновато в том, что они стали убийцами. У меня другой посыл: даже если мы закроем глаза и уши и не будем думать о преступлениях, они никуда не денутся. К сожалению, это часть нашего бытия. Негодяи были, есть и всегда будут среди нас. А я хочу поделиться с читателями своими знаниями и советами, чтобы помочь от них защититься.