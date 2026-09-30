Осень Аксакова: 235 лет и один день

Гости из пяти стран, уроки чести в школах и училищах, посаженная сирень и словно на заказ бабье лето. Но главное — в республике вновь услышали голос писателя, который двести с лишним лет назад научил Россию видеть красоту родной земли.



Утро первого дня XXXVI Международного Аксаковского праздника началось не в фойе, не в концертном зале — а в классах. В трех местах одновременно шли уроки, и каждый со своим смыслом. В Уфимском филиале Волжского университета водного транспорта — Аксаковский урок чести. Перед курсантами — контр-адмирал Батыргарей Зулькарнаев, а рядом — гости, прилетевшие издалека: председатель Аксаковского комитета Самарской области Павел Коровин, историки из Германии Эрих Каттерфельд и Хельгард Лерхер. Молодым людям вручили студенческие билеты, и в этом простом акте была заложена главная мысль — о чести, понятии, которое для дворянина XIX века и курсанта сегодняшнего дня означает, в сущности, одно и то же.

В Аксаковской гимназии № 11 шел урок нравственности. Говорили о совести, о добре, о том, как литература формирует человека. В Башкирской академии государственной службы и управления при главе РБ собрался круглый стол — «Иван Аксаков и евразийское призвание России».

К полудню гости стали собираться у дома на улице Зайнуллы Расулева, 4. Этот старый деревянный дом — самое древнее строение Уфы. Здесь в 1794 — 1797 годах жила семья Аксаковых. Мальчик Сергей, которому предстояло стать патриархом русской литературы, именно в этих стенах впервые увидел мир, позднее описанный в «Детских годах Багрова-внука». В день праздника здесь открылась выставка «Аксаков и русские писатели», а в литературной гостиной прошли презентации журнала «Наш современник» и книги О. А. Титовой «Дворянский род Нагаткиных. Путь сквозь столетия».

Принимал гостей хозяин дома — Михаил Андреевич Чванов. Человек, который в 1969 году приехал в Надеждино молодым журналистом и вместо заказанной статьи о подготовке к севу написал репортаж «Я был в Аксакове…». Человек, который в восьмидесятые защитил этот деревянный особняк от сноса, а в девяностые — когда рушилось все, организовал безнадежное, казалось бы, дело: Аксаковский праздник. Потом создал Аксаковский фонд, открыл в Уфе Мемориальный дом-музей. Восстановили из руин Дмитриевский храм в Надеждино, где когда-то молились предки писателя. Народный писатель Башкортостана, почетный гражданин Уфы, автор двадцати с лишним книг — он в эти дни был просто хозяином Аксаковского дома, и кого-то радушнее него сыскать было трудно.

Из дома-музея гости и горожане отправились в Сад имени Аксакова. Парк гудел, дышал, жил. Раскинула ряды ремесленная ярмарка: керамика, береста, куклы-аксаковские персонажи, мед нового урожая. Под слоганом «Вкус уфимской осени» работал арт-пикник «Чаепитие у Аксаковых». Детей ждали «Усадебные забавы» с русскими и башкирскими играми, творческое пространство «Сказки ключницы Пелагеи» — той самой, что рассказывала маленькому Сереже истории, ставшие потом «Аленьким цветочком».

В театре оперы и балета — здании, которое в народе зовут Аксаковским народным домом, глава республики Радий Хабиров вручил награды. Литературную премию имени С. Т. Аксакова, присуждаемую раз в три года, получил в год своего 80-летия Николай Бурляев — актер, режиссер, писатель, автор десяти книг. Ордена Григория Аксакова были вручены Анне Гайнуллиной, первой заведующей Музеем семьи Аксаковых, Андрею Дмитриеву из Пушкинского Дома РАН, Зорице Савкович, профессору из Сербии, основательнице общества «Светлое сердце», помогающего слепым детям, Гине Хаджиевой из Болгарии, хранительнице памяти о русском воинском кладбище в Шипке. Радий Хабиров поблагодарил Михаила Чванова — бессменного руководителя Аксаковского фонда, инициатора и хранителя прекрасного праздника.

География прибывших гостей была обширной — они прибыли из Болгарии, Сербии, Германии, Финляндии, из Москвы, Самары, Вологды, Оренбуржья. Из Германии привезли немецкое издание «Семейной хроники» 1858 года. Сто шестьдесят восемь лет этой книге!

Во второй день праздник перешагнул границы Уфы. В селе Зубово Уфимского района посетителей встречали программой «Из века в век Аксаков единит народы». Здесь впервые прошла акция «Аксаковская сирень» — саженцы сирени и яблони высадили на памятной аллее. Саженцы привезли из села Страхово Оренбургской области, где находилось имение Григория Аксакова. В деревне Старые Киешки Кармаскалинского района гости посетили школу имени Аксакова. Дети показали постановку о детстве писателя — ведь именно в этих краях проходили его ранние годы. Во дворе школы посадили сирень. В селе Надеждино Белебеевского района, где находится музей семьи Аксаковых, тоже высадили саженцы. Три точки на карте — три молодые сиреневые аллеи. Это память, у которой есть будущее.

В Надеждино у восстановленного Дмитриевского храма звонили колокола. Они отлиты в городе Каменск-Уральский мастером Николаем Пятковым и подарены храму Аксаковским фондом. Они звучат и в православные праздники, и каждый год — в Аксаковские дни. Их слышно из окон поездов, стучащих по Транссибирской магистрали из Европы в Азию и обратно.

Михаил Чванов писал в автобиографической повести «Крест мой…»: «У каждого человека есть главное, чем он живет, и второстепенное, что он делает в жизни как бы по пути. И вдруг он с удивлением и не без горечи, порой только к концу жизни, приходит к выводу: то, что он считал второстепенным, и было главным, более того, может, его предназначением в жизни». Аксаков для Чванова и стал таким предназначением. Молодой спелеолог, исследовавший глубочайшие пещеры Урала, журналист, писатель — вдруг обнаружил, что главное в его жизни — это старый деревянный дом в Уфе, разрушенный храм в селе и память о человеке, который двести с лишним лет назад научил нас видеть красоту Отечества.

Так прошел тридцать шестой по счету праздник. И, возможно, один из самых теплых — не только по погоде. Бабье лето дарило солнце все дни, словно само решило задержаться в гостях у Аксакова.

Я часто думаю: что держит в нас память о писателе, чье главное произведение — воспоминания о детстве? Может быть, то, что Аксаков умел видеть мир так, как видит его ребенок: удивляясь первому снегу, запаху меда, рыбалке на заре, сказке на ночь. Мы взрослеем, и эта способность тускнеет, а порой и вовсе исчезает. Но раз в год в последние дни сентября Башкирия возвращает нам эти воспоминания. Дом. Сирень. Колокола. «Аленький цветочек». И снова все идет по-доброму в этом мире...