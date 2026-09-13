Михаил Нестеров глазами современников

— Первая полная биография Михаила Нестерова была написана его другом Сергеем Дурылиным в 1945 году, также есть книга Алексея Михайлова 1958 года. Ни в коем случае не претендуя на лавры искусствоведов, изучавших его жизнь и творчество, я постаралась найти и открыть новые грани личности всемирно известного художника. Мой «Нестеров» — это не просто биография, но и анализ творческого пути на широком фоне общественной и художественной жизни эпохи и, в частности, Европы и даже Америки, куда в 2024 году была отправлена большая выставка картин русских художников, — говорит о своей седьмой книге член Союза писателей РФ Нина Тур (Турицына), первый и пока единственный автор из Башкирии, чьи произведения печатаются в серии ЖЗЛ.

Напомним, что Михаил Нестеров в 1909 году подарил Уфе свои картины и полотна лучших живописцев-современников, купленные им для будущего музея. Его коллекция стала основой Башкирского государственного художественного музея, который был открыт в 1920 году и носит теперь имя художника. Ему было с кого брать пример. Художник-маринист Алексей Боголюбов, внук Александра Радищева, в 1877 году подарил городу Саратову обширную коллекцию произведений искусства, которая заложила основы государственного художественного (Радищевского) музея, ставшего первым общедоступным музеем в провинции.

Еще несколько фактов. 1 июня 2012 года исполнилось 150 лет со дня рождения Нестерова. В честь этого юбилея в Уфу привезли картины художника со всей страны, из самых далеких музеев, вплоть до Дальневосточного, и сделали широкомасштабную выставку, во многом благодаря известному искусствоведу Светлане Игнатенко. Выставку посетило полгорода. Был заложен сквер имени знаменитого земляка. Открыли новую мемориальную доску на здании гостиницы «Агидель», на месте которого до 1956 года стоял дом купца Василия Ивановича Нестерова (1818 — 1904), отца художника. Михаилу было 16 лет, когда он нарисовал его портрет, хранящийся в Башкирском художественном музее.

XIX век был золотым веком русского искусства. Художников, равных по силе дарования Нестерову, было немало. Но именно его полотно «Святая Русь» (1905) стало первым из наиболее масштабных произведений изобразительного искусства на тему истории и духовной жизни России. И не только по размерам, но и по широте замысла.

Михаил Нестеров был не только талантливым художником. Он также обладал литературным даром, о чем свидетельствуют его обширная корреспонденция, полная глубоких наблюдений и одновременно юмора, и автобиография «Давние дни», над которой он работал до конца жизни. А еще он был меломаном, в своем последнем письме пригласил художника Павла Корина на концерт Надежды Обуховой. Ушел из жизни Нестеров 18 октября 1942 года.

Книга Нины Тур, вобравшая в себя большое количество документального материала, свидетельств современников, даже критику некоторых картин и метода работы, безусловно, найдет своего читателя.