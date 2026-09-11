Нити традиций

В селе Канлы Кушнаренковского района, где переплетаются судьбы разных народов и бережно хранят память о предках, в преддверии Дня национального костюма случилось событие, наполненное для местных жителей особым смыслом. Здесь распахнул двери обновленный музей-библиотека удмуртской культуры.

Это пространство призвано стать не просто хранилищем экспонатов, а по-настоящему живым архивом истории и быта народа.

Открытие музея особенно символично в Год народного единства и Год большой и дружной семьи в Башкортостане.

Экспозиция музея — словно россыпь самоцветов: каждый предмет здесь — драгоценность, хранящая тепло рук мастеров и дыхание времени. В залах можно увидеть аутентичные предметы старины, национальные костюмы и украшения, выполненные с поразительной тонкостью и изяществом. Особое место занимают редкие фотографии, книжный фонд на удмуртском языке и стенды, посвященные выдающимся землякам. Эти материалы позволяют по-новому взглянуть на историю села, ощутить ее масштаб и глубину.

Важной частью проекта стала патриотическая зона. Она увековечивает память о героях села — участниках Великой Отечественной войны, воинах-интернационалистах и защитниках Отечества, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Так музей соединяет прошлое и настоящее, напоминая о том, что любовь к Родине начинается с любви к своему дому, к своим корням.

Само создание музея стало примером единства: ремонтные работы были профинансированы из местного бюджета, а в оснащении музея помогли меценаты: Эдуард Саитбаталов (ООО «УМЦ «ЭДВИС») и предприниматель Ансия Кельмухаметова, которые хотят сохранить культурное наследие для будущих поколений.

— Такие центры — фундамент нашего общего будущего, — подчеркивают в администрации района. — Сохраняя свои корни, мы укрепляем единство всей республики.

Сегодня музей в Канлах — это не просто выставочный зал, а настоящий центр притяжения для жителей района. Здесь же базируется прославленный фольклорный ансамбль «Италмас», который продолжает нести традиции удмуртского народа на сценах фестивалей и конкурсов. Благодаря ему удмуртская культура звучит ярко и современно, находит отклик у зрителей разных возрастов и национальностей.

— Открытие музея в Канлах продолжает важную традицию: в прошлом году в день Яблочного Спаса распахнул двери музейбиблиотека русской культуры в Старобаскаково. Теперь эстафету принимает село Канлы. Эти центры — не просто музеи, а мосты между поколениями, пространства диалога и взаимного уважения, — говорит директор централизованной библиотечной системы Минзиля Валиева. — Наш этнокультурный зал — это признание ценности каждой традиции, каждого голоса в многонациональной палитре района. Надеемся, музей станет местом, куда хочется возвращаться, где будет звучать удмуртская речь. Сюда будут приходить целыми семьями, школьники будут открывать для себя свои корни, а взрослые — уезжать с теплым чувством сопричастности к чему-то важному и настоящему.