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Культура
23 Октября , 04:15

Уфимское разнолистье и воронежская осень

Осень в России золотая. И ностальгическая. Что в Уфе, что в Воронеже. С города на Дону, где давно укоренился наш земляк и коллега Владимир Тулупов — ныне профессор, декан факультета журналистики ВГУ, в город на Белой, конкретно в Дом печати, он отправил на днях своим землякам вместе с подборкой стихов о донских просторах и изобилии грибов еще и фотоиллюстрации своих картин, исполненных в стиле импрессионизма, — не зря же в детстве окончил художественную школу в Черниковке, где родился и вырос.

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коллаж: Игорь КОПЫТИН Владимир Тулупов.коллаж: Игорь КОПЫТИН Владимир Тулупов.
Владимир Тулупов.Фото:коллаж: Игорь КОПЫТИН

Его однокурсница по Башгосуниверситету, сотрудница газеты «Республика Башкортостан» Зинаида Соколова включилась в переписку и моментально «выдохнула» свои трогательные стихи об уфимском разнолистье. Допускаю, что Зину мог вдохновить и портрет Володи Тулупова, выполненный ИИ как попытка скопировать собирательный образ поэтов и художников Серебряного века — этакого франта в шляпе. В данном случае я лично приветствую ИИ за «вклад» в переписку земляков.

К грибам пристрастья не имею,
Но разделяю твой восторг.
В лесу осеннем я хмелею,
Забыв, где запад, где восток.
Здесь разноцветье, разнолистье,
И воздух тянется, как мед,
Иду в природы закулисье,
Как верующий в храм идет.
Внизу сучки, коряги, листья,
А наверху, куда ни кинь,
Деревья, как огромный миксер,
Размешивают неба синь.
Макнет в дожди октябрь кисти,
Чтоб погасить листвы огонь,
Летят березовые листья
Размером с детскую ладонь.
И листья кленов вдруг закружат
Прощально на закате дня
И, опадая, канут в лужах,
Аплодисментами звеня.

Пейзажи Владимира ТУЛУПОВА.

Автор:Ринат Файзрахманов
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