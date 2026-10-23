Уфимское разнолистье и воронежская осень

Его однокурсница по Башгосуниверситету, сотрудница газеты «Республика Башкортостан» Зинаида Соколова включилась в переписку и моментально «выдохнула» свои трогательные стихи об уфимском разнолистье. Допускаю, что Зину мог вдохновить и портрет Володи Тулупова, выполненный ИИ как попытка скопировать собирательный образ поэтов и художников Серебряного века — этакого франта в шляпе. В данном случае я лично приветствую ИИ за «вклад» в переписку земляков.

К грибам пристрастья не имею,

Но разделяю твой восторг.

В лесу осеннем я хмелею,

Забыв, где запад, где восток.

Здесь разноцветье, разнолистье,

И воздух тянется, как мед,

Иду в природы закулисье,

Как верующий в храм идет.

Внизу сучки, коряги, листья,

А наверху, куда ни кинь,

Деревья, как огромный миксер,

Размешивают неба синь.

Макнет в дожди октябрь кисти,

Чтоб погасить листвы огонь,

Летят березовые листья

Размером с детскую ладонь.

И листья кленов вдруг закружат

Прощально на закате дня

И, опадая, канут в лужах,

Аплодисментами звеня.

Пейзажи Владимира ТУЛУПОВА.