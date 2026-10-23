Уфимское разнолистье и воронежская осень

Его однокурсница по Башгосуниверситету, сотрудница газеты «Республика Башкортостан» Зинаида Соколова включилась в переписку и моментально «выдохнула» свои трогательные стихи об уфимском разнолистье. Допускаю, что Зину мог вдохновить и портрет Володи Тулупова, выполненный ИИ как попытка скопировать собирательный образ поэтов и художников Серебряного века — этакого франта в шляпе. В данном случае я лично приветствую ИИ за «вклад» в переписку земляков.
К грибам пристрастья не имею,
Но разделяю твой восторг.
В лесу осеннем я хмелею,
Забыв, где запад, где восток.
Здесь разноцветье, разнолистье,
И воздух тянется, как мед,
Иду в природы закулисье,
Как верующий в храм идет.
Внизу сучки, коряги, листья,
А наверху, куда ни кинь,
Деревья, как огромный миксер,
Размешивают неба синь.
Макнет в дожди октябрь кисти,
Чтоб погасить листвы огонь,
Летят березовые листья
Размером с детскую ладонь.
И листья кленов вдруг закружат
Прощально на закате дня
И, опадая, канут в лужах,
Аплодисментами звеня.
Пейзажи Владимира ТУЛУПОВА.