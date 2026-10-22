Фольклор в «цифре»

«Башкирский фольклор в театре кукол будущего: диалог традиций с новыми технологиями» — проект, реализованный Башкирским государственным театром кукол при поддержке министерства культуры РБ и Ассоциации музыкальных театров. Инициатива вошла в программу международного проекта «Международные культурные центры — 2026» и была приурочена к Году единства народов России.

Проект ежегодно проходит в нескольких регионах страны на конкурсной основе, одна из главных его целей — позиционирование образа молодой, креативной России, открытой к творческому диалогу. Как отмечает директор Башкирского государственного театра кукол Альберт Имамутдинов, масштабная реконструкция 2023 года в рамках нацпроекта «Культура» позволила театру получить современную техническую базу, и участие в программе стало для театра серьезным профессиональным экзаменом. Через живой театральный опыт коллектив передает молодежи ценности нематериального этнокультурного достояния Башкортостана, где проживают представители более ста национальностей.

В рамках проекта зрителям представили спектакль «Озеро заколдованного коня», вошедший в сто лучших постановок России сезона 2023/2024 и номинированный на «Золотую маску». После просмотра прошла творческая встреча с актерами и постановщиками, экскурсия по закулисью и серия мастер-классов по созданию и работе с куклой — участники освоили техники изготовления планшетных и перчаточных кукол, изучили основы сценографии и бутафории. Также было подписано соглашение о сотрудничестве между Башкирским государственным театром кукол и Школой креативных индустрий Уфимского училища искусств (колледжа). Преподаватели Школы провели мастер-класс по созданию анимации и творческую встречу с учащимися.

Главным событием форума стала премьера мультимедийного перформанса «Акбузат» — первого театрального мультфильма в истории театра. Перформанс, созданный по мотивам башкирского эпоса «Акбузат» и спектакля «Озеро заколдованного коня», продемонстрировал переосмысление художественных образов на языке современного цифрового искусства.

— Театр кукол не конкурирует с новыми технологиями, а мгновенно превращает их в свои инструменты, а цифровой спектакль позволяет охватить удаленную аудиторию и разбудить «спящую» целевую, мотивировав ее прийти на живые постановки, — отметила начальник методического отдела ГАЦТК имени С. В. Образцова Рида Буранова.

Директор Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр» Баирма Дашидоржиева рассказала о своих впечатлениях от творчества башкирских коллег:

— Сохранить свой спектакль именно в цифровом формате, перевести живую материю сцены на экран — это огромный труд. Признаюсь, я не видела подобного проекта в России. И, конечно, мне очень хочется перенести этот опыт в свой регион, в Бурятию.