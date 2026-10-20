Это наша история, это наша страна

Асхат Семенов работает тренером по волейболу в физкультурно-оздоровительном комплексе села Бурибай Хайбуллинского района. Но многие знают его еще и как создателя и хранителя музея советской эпохи, расположенного в селе Татырузяк.

— Они рядом находятся, эти села, — объясняет Асхат Геннадьевич, отвечая на вопрос, почему тренирует в одном населенном пункте, а музей расположился в другом. — Через речку. Вот я живу там, где музей находится, а работаю в ФОКе.

Поначалу у Семенова была мечта создать музей музыкальных инструментов — он сам неплохо музицирует. Под него ему выделили помещение на первом этаже двухэтажного административного здания — бывшей конторы совхоза «Октябрьский».

Затем музей пошел на «повышение» — глава сельской администрации Салават Байчурин выделил помещение на втором этаже, там условия лучше.

Так что первыми экспонатами нового музея стали музыкальные инструменты. Но затем поток раритетов, присылаемых и привозимых не только со всего района, но и из городов страны, стал нарастать. И не все они были музыкальными.

— Сейчас в музее более тысячи экспонатов, точно я даже не могу сказать, сколько, — признается Асхат Геннадьевич. — Мне помогали собирать их мои друзья, коллеги, родственники, односельчане. Из Санкт-Петербурга одна женщина прислала, хотя я ее даже не знал никогда. Она значки советской эпохи отправила, видимо, коллекция была. Привозили из Уфы, из оренбургского города Орска, из города Гая… Таким образом потихоньку собирал экспонаты — что-то мне дарили, что-то покупал, что-то обменивал. По всякому они мне доставались.

Само собой получилось так, что музей из чисто музыкального превратился в музей советской эпохи. И, нужно сказать, стал пользоваться популярностью.

— Посетители у нас разные, вход бесплатный, — рассказывает Асхат Семенов. — Дети приходят классами во время каникул или каких-то праздников. Приходят и взрослые. Этим летом во время встречи одноклассников 1966 года выпуска приехали из села Елдыбаево соседнего Зилаирского района. Также были летом выпускники пединститута из Уфы 1994 года выпуска. Посещают и семьями, приходят с родственниками...

Музей образован в 2020 году, в ноябре ему будет уже шесть лет. На вопрос, есть ли среди экспонатов предметы новейшего времени, Семенов отвечает:

— Нет, здесь экспонаты только советского периода, современный российский пласт я не беру. Придет время, найдется и у него свой хранитель.