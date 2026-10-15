Мы теперь — легенды

Уфимская группа «Чингисхан» отметила в прошлом году 35-летие. Уточним: «Чингисхан» — это художники, которые на рубеже 1990-х устроили в башкирском искусстве маленькую революцию.

В прошлом году в зале «Эрмитаж» Башкирского театра оперы и балета прошла мемориальная выставка одного из участников знаменитой группы — Василя Ханнанова — «Жизнь после жизни». Нынче, к 70-летию мастера (26 сентября он отметил бы юбилей), выставки его работ идут сразу на двух площадках. Обе организованы семьей художника: супругой Гульнарой и сыном Искандеором. В Национальном музее Республики Башкортостан открыта экспозиция «Башкирская рапсодия 2.

Ткань времени» — продолжение известного проекта художника, где в полотна вплетались башкирские шали, деревенские платки и старые ковры. Рядом с живописью — личные вещи мастера, архивные фотографии, афиши и выпуски основанного им журнала «ВХ». В Музее современного искусства имени Наиля Латфуллина, который Ханнанов возглавлял долгие годы, разворачивается выставка «ВХ в лицах».

Но это все сейчас. А тогда, много лет назад, группу основал художник Наиль Латфуллин, официально она оформилась 3 августа1990 года. Замысел, правда, родился еще в 1980-е: Латфуллин предложил собрать художников тюркского направления на совместную выставку. В первый состав вошли Василь Ханнанов, Ринат Харисов, Расих и Ильдар Ахметвалиевы, Ильдар Бикбулатов и Мирас Давлетбаев. Было и то общее, что их объединяло: все были из районов Башкирии и все безумно любили искусство. Иерархии внутри не было — каждый творил что и как хотел.

Название выбрали не случайно: «Чингисхан» ассоциировался у художников с понятием «победитель». Символом группы стал образ «Белого всадника», завоевателя Великой степи, воплощенный Латфуллиным в одноименной картине. Девизом стала его же фраза: «Завоевывать мир искусством и добротой».

Первой громкой заявкой стали межрегиональная выставка «ТатАрт» в Санкт-Петербурге в 1991 году и знаковая презентация группы в ленинградском ДК имени И. Газа. Успех был оглушительный: картину Ханнанова, на которой изображена корова, купили за 25 тысяч рублей. К слову, в те времена живая корова стоила тысяч 15. Распаковывая после выставки вещи в мастерской, Латфуллин сказал Ханнанову: «Ну все, Василь, теперь мы с тобой — легенды. Мы теперь — история».

Дальше группа повела себя совсем не по-провинциальному: в 1998 году — выставка «Неизвестная Россия» в США (Джерси-Сити, Нью-Йорк, Вашингтон), в 1999-м — «ЕВРО-АРТ 1999» в Барселоне, в 2000-м — модульная экспозиция в московском Манеже и проект «Традиции мусульманского искусства в России в современном аспекте» в посольстве Египта.

А еще «Чингисхан» изобрел собственный жанр — коллективные перформансы: «Науруз-байрам» и «Гравицапа-2» в Уфе, «Храм омовения» в Москве, «Принцессы Чингисхана», «Сульдэ», «Озаренная колесница» и другие. Группа была и инициатором международных проектов вроде «Сияния лун» (2001 — 2007).

Состав менялся мало — в этом тоже феномен группы: он практически не обновлялся с 1990-х. Наиль Латфуллин — основатель и идейный вдохновитель, живописец и график с экспрессивной, эмоциональной манерой письма; он умер рано, и с 1992 года группой руководил Василь Ханнанов — «мотор и локомотив», как называют его коллеги: со своей философской живописью, триптихами, работой с текстилем.

Расих Ахметвалиев — это узнаваемый стиль с декоративным цветом, фигурами женщин и всадников. Ринат Харисов узнаваем этническими мотивами и национальной символикой. У Наиля Байбурина — объекты, инсталляции, сценография. Позже к ним присоединились Рафаэль Муратшин и Мидат Мухаметов — с абстрактной живописью и «пейзажами состояний»...

Сама суть «Чингисхана» — в едином сплаве, которого раньше не было. В башкирской национальной мифологии, соединенной с приемами западного экспрессионизма и поп-арта. Это не эстетика «под народное», а живая современная живопись, говорящая национальным языком, — та, что «смотрит на Запад, но подпирается Востоком». Не случайно «Энциклопедия Башкирии» назвала их «самой радикальной в республике авангардистской группой».

После смерти Наиля Латфуллина именно Василь Ханнанов добился создания в Уфе Музея современного искусства имени Наиля Латфуллина, а в 2021 году, к 30-летию группы, вышел документальный фильм «Чингисхан».

…Сейчас, в дни работы экспозиций к работам Ханнанова пришли те, кто знал его лично: известный фотохудожник Алик Хасанов привел своих учеников, чтобы познакомить их с творчеством художника и показать живой пример того, как можно завоевать мир добротой.

На фото автора работы художника Василя Ханнанова.