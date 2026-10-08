Вернулась святая Русь

В Уфе осень.

Недавно минул сентябрь, который Нестеров любил больше всех других месяцев года — тихий, прозрачный, с золотом берез и сединой неба. Именно в это время в город, где родился художник, прибыла его главная картина — «Святая Русь».

Почти четыре метра в ширину — холст, который ждали здесь больше десяти лет.

В 2012 году, к 150-летию Нестерова, ее пытались привезти на родину. Но не вышло, полотно ждало реставрации. Ждали и не торопили. И вот — встреча. Картину доставили из Русского музея в Петербурге, где она хранится с 1921 года. В Уфе она впервые.

Выставку назвали «Михаил Нестеров. Святая Русь», и открылась она в Башкирском художественном музее — том самом, который носит имя художника. И который, по сути, тоже начался с него.

В 1905 году у Нестерова родилась мысль: открыть в родной Уфе художественный музей. В 1913-м живописец подарил городу сто две картины — свои и других русских художников. Музей открылся в 1920 году. А в 1954-м ему присвоили имя Нестерова. Теперь там сто девять его работ — это одна из крупнейших коллекций в стране.

И вот сейчас в залах музея встретились два собрания: двадцать шесть работ привезены из Петербурга.

Главный гость, конечно, «Святая Русь». Выставлены первый вариант «Пустынника», «Дмитрий-царевич убиенный», портрет академика Павлова, «Река Уфимка». Куратор выставки из Русского музея Павел Климов сказал: «Уфа — завершающий аккорд». Перед этим выставка побывала в Ростове Великом и Сергиевом Посаде. Но только в Уфу, на родину, привезли «Святую Русь».

Нестеров писал ее несколько лет, с 1901 по 1905 год. Ездил на Соловки — смотреть, как живут монахи среди суровой северной природы. Ходил по Мытищам, искал лица.

И нашел. На полотне — шестнадцать фигур. Старики, дети, монахи, молодая женщина, больная девушка. Все идут ко Христу. Каждое лицо на картине написано с натуры.

Монах-помор — с соловецкого монаха. Мальчик — с юноши, встреченного на Соловках. Нестеров отметил его болезненный вид и не скрыл ни болезни, ни увядания. Как не скрыл и красоту этих лиц.

Женщина в темном платке в центре — няня Серафима из Уфы. Схимонахиня в правом углу — мать художника, Мария Михайловна. Перед смертью она впервые позволила сыну написать свой портрет. Женщина, поддерживающая больную девушку, — сестра Александра. А под ее фигурой — написанное поверх изображение Максима Горького. Художник сначала хотел ввести писателя в картину, потом передумал — и закрасил. Так что Горький как будто и есть, и нет. Как тень.

На полотне — зима. Нестеров делал наброски и весенние, и осенние, но в окончательном варианте выбрал зиму. «Полгода зимы — удел русского народа», — скажет он позже. Снег, березы, маленькая деревянная церковь вдали… Все просто и знакомо. Все это — Русь.

Церемонию открытия выставки провела Светлана Владиславовна Игнатенко — заместитель директора музея по научной работе. Она сказала, что коллектив ждал этого события целый год, и отметила, что открытие пришлось на день святого праведного Симеона Верхотурского — словно само небо подсказало дату. Она говорила о концепции выставки — о том, как связаны между собой разные периоды творчества Нестерова: пейзаж, портрет, духовные искания, Сергиевский цикл, женская тема, поздние работы... Назвала одну из ключевых тем — идею стремления человека остаться наедине с природой и самим собой, чтобы переосмыслить свой путь. И отдельно — о женщинах, ушедших за стены монастыря.

«Святая Русь» задает вопросы, которые не теряют значения и сегодня: «Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?» Это, по словам Игнатенко, не просто центральный экспонат — картина объединяет разные периоды творчества художника и одновременно соединяет два музейных собрания.

Среди почетных гостей выставки были митрополит Уфимский и Башкортостанский Филарет и председатель Центрального духовного управления мусульман России, верховный муфтий Талгат Таджуддин. Православный и мусульманин смотрели на картину, где Христос встречает людей. В этом был свой особый смысл.

Митрополит Филарет сказал: «Бог — источник красоты и гармонии. Поэтому Михаил Нестеров как истинно верующий человек стремился познать Господа и отобразить его в своих картинах. Талант художника и заключается в том, чтобы принести в мир ту Божественную гармонию, которая есть в Творце».

Верховный муфтий Таджуддин отметил: человек на протяжении жизни задается вопросами — откуда он пришел, кто его создал, какой путь должен выбрать. И картины художника становятся поводом для собственного размышления. Нестеров ведь не про конфессии говорил в своих работах, говорил про людей. Про тех, кто идет, — несмотря на боль, холод, возраст. Идет к Свету.

…Нестеров родился в Уфе в купеческом доме на Центральной улице — теперь это улица Ленина. Того дома уже нет, на его месте гостиница с мемориальной доской на стене. До двенадцати лет мальчик жил здесь, бегал по этим улицам, рыбачил на Белой. Потом уехал учиться в Москву. Последний раз приезжал сюда в 1914 году — продал усадьбу земству и больше не возвращался. Но всегда вспоминал — о синих далях предгорий Урала, о прозрачных водах Белой…

И вот теперь его главная картина находится в родном городе. Среди работ, которые он подарил Уфе. Как будто ждал, пока придет время.

Выставка «Михаил Нестеров. Святая Русь» продлится до шестого декабря. До того момента, когда осень окончательно перейдет в зиму — ту самую нестеровскую зиму, «удел русского народа». Холст, шесть лет работы, шестнадцать лиц с натуры, и за всем этим — жизнь. Художник вернулся через сто двадцать лет. Вернулся в своей великой картине.

Специальная съемка автора.