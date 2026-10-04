Цветочное настроение осени

Праздник «Тепло ваших сердец», состоявшийся в уютном конференц-зале библиотеки, стал данью глубокого уважения ко всем представителям старшего поколения и волонтерам села Киргиз-Мияки. О том, как прошло это событие, рассказала библиотекарь Ляля Муллабаева.

С Днем пожилого человека гостей поздравили директор библиотечной системы Миякинского района Светлана Гумерова и председатель совета ветеранов района Набира Фахрутдинова.

В рамках мероприятия были награждены памятными призами победители онлайн-фотоконкурса «Урожай-2026: страницы дачного сезона», проходившего с 1 июля по 31 августа. Примечательно, что в конкурсе, объявленном Миякинской библиотекой, могли участвовать люди «серебряного» возраста из всех уголков республики. Ветераны представили свои работы в пяти номинациях, каждая из которых раскрыла щедрость природы и талант фотографа.

Победителем в номинации «Ну и фрукт!» стала Гульнур Габидуллина. Фотографии 79-летней жительницы села Толбазы поразили красотой экзотического дерева — маньчжурского ореха, растущего на ее участке. Из его плодов она делает лекарственные настойки. Кстати, Гульнур Валиевна выращивает 60 видов растений!

В номинации «Цветочная феерия» победили две участницы. Великолепные георгины Зульфиры Файрузовой стали визитной карточкой и местом для фотографирования на въезде в село Киргиз-Мияки. Зульфира Вакилевна разбила красивый цветник на заложенной напротив ее дома аллее Славы. Настоящей симфонией красок стали цветочные композиции 84-летней Римы Валиевой из села Каран-Кункас. Рима Даминдаровна живет одна, но несмотря на почтенный возраст, ее дом оформлен в современном стиле, двор содержится в чистоте.

В номинации «Перезимуем с книгой» лучшей признана работа Назифы Мухамадиевой из Туксанбаево. 77-летняя сельчанка прислала фотографии своих заготовок на зиму, рецепты которых взяла из старинных поварских книг, сама она, к слову, регулярно читает журнал «Диляфруз» на татарском языке.

Дипломами за активное участие в конкурсе награждены председатель совета ветеранов села Зильдярово Альфия Саяхова и 77-летняя Нурия Рахимова из Ильчигулово.

Ну и какой же праздник без концерта?

Юная читательница, ученица 5-го класса Ерлыковской средней школы Екатерина Калинина спела для гостей песню «Бабушка». А ее двоюродная сестра Аделина Калинина, ученица 3-го класса Миякинской средней школы № 1, выступила с башкирским танцем, который подготовила вместе с художественным руководителем образцового ансамбля народного танца «Гульдар», заслуженным работником культуры РБ Рамилей Шариповой.

Ветеран библиотеки Рагида Гафурова спела свою любимую песню на татарском языке, а народный хор района «Ветеран» исполнил старинные песни. Гости с удовольствием участвовали в развлекательной программе — конкурсах «Угадай песню», «Загадки на грядках», викторине о природе. Здесь каждый мог проявить свое творческое начало, демонстрируя мудрость и жизненный опыт.