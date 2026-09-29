В БАГСУ состоялся круглый стол «Иван Аксаков и евразийское призвание России»

Мероприятие собрало представителей научного сообщества и экспертов в сфере гуманитарных наук, писателей и представителей общественных организаций из шести стран — России, Беларуси, Кыргызстана, Болгарии, Сербии и Финляндии.

В рамках круглого стола участники обсудили историческое наследие славянофильства и его связь с развитием евразийской мысли, особенности формирования представлений о России как самостоятельной цивилизации, а также вопросы национального единства и государственного устройства. Отдельное внимание было уделено осмыслению идей Аксакова Ивана Сергеевича и их месту в современном общественно-политическом и научном дискурсе.

Азат Бадранов, и.о. ректора Академии главы Республики Башкортостан, открывая круглый стол, отметил большую важность мероприятия и выступил с докладом на тему: «Иван Аксаков и будущее России. Неосмысленное наследие»:

— Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить тему, имеющую прямое отношение к нашему настоящему и будущему. Поскольку дела и труды Ивана Аксакова во многом были посвящены геополитическому положению России в XIX веке, Славянскому вопросу (то, что сегодня мы в значительной мере называем Русским миром) и в целом осмыслению исторической и цивилизационной миссии Российского государства, именно на его достаточно богатом эпистолярном наследии мы можем увидеть многое, схожее с геополитическими условиями современности, а также утвердиться в исторической обоснованности Русского мира и глубже осознать Россию как государство-цивилизацию.

В своем докладе Азат Бадранов представил анализ публицистического наследия Ивана Аксакова, в котором отразил движение от славянофильских построений к евразийскому тезису о России-Евразии как особом цивилизационном пространстве, а от него к современной концепции «Россия — государство-цивилизация»:

— Сегодня концепция «Россия — государство-цивилизация» обрела прямое политико-правовое звучание. Концепция внешней политики Российской Федерации 2023 года нормативно закрепила статус России как самобытного государства-цивилизации. Это не просто декларация — это фундаментальный сдвиг в понимании нашей государственности и нашего места в мире, основу которого заложили славянофильские построения и аксаковская критика «европейничанья».

В ходе работы круглого стола заведующий сектором философии права, истории и теории государства и права, руководитель междисциплинарного центра философско-правовых исследований, главный научный сотрудник Института государства и права РАН, доктор юридических наук Владимир Горбань отметил, что «обращение к концептосфере «государство-цивилизация» через призму идейного наследия славянофильства продиктовано насущной необходимостью выработки собственного научного языка для описания российской государственности, несводимого к западноевропейским аналитическим шаблонам».

Особый интерес у участников круглого стола вызвал достаточно содержательный и емкий доклад профессора Софийского университета им. Св. Климента Охридского, доктора исторических наук, профессора Дарины Григоровой из Болгарии.

Так, Дарина Григорова отметила, что «Россия, евразийский, русский мир, имеет очень сильный мессианский стержень. Вне России, Евразии он теряется. И если русский мир является духовной альтернативой Западу, то евразийство — это геополитическая альтернатива Западу. Потому что евразийство — это глобализация по-русски. И как раз сама Россия основана на балансе между тремя историческими качествами — это европейская культура, евразийская государственность, сверхцентрализованная, ну и православная духовность с толерантностью ко всем остальным вероисповеданиям. То есть это гармония, это и есть «цветущая сложность» по Константину Леонтьеву — вот это понятие России и Евразии». Также Григорова подчеркивает: «география русского мира и евразийского, безусловно, не совпадает с границами Российской Федерации и выходит за их пределы».

Интересным представляется взгляд болгарского историка на роль и влияние идеологий евразийства и пантюркизма на тюркские народы Российской Федерации:

— Евразийская идентичность защищает народы Российской Федерации от пантурцизма, и мне кажется, это очень важно. Я именно настаиваю на понятии «пантурцизм», а не «пантюркизм». Потому что есть турецкий мир и есть тюркский мир, и нужно разграничивать интересы тюркских народов Евразии и глобальную стратегию Турции, которая имеет очень серьезные амбиции в этом регионе. Поскольку турецкая Евразия — она нациоцентричная и она антитюркская, поскольку для Турции все казахи, татары и башкиры — они турки, а не тюрки. И мне кажется, что русская Евразия, в отличие от турецкой, она имперская и славяно-тюркская. И можно сказать, что со стороны русского мира к тюркскому миру нет никакого антагонизма, поскольку русская нация была государствообразующей, но не господствующей. И тюркские мусульманские народы в Российской империи и в Российской Федерации не находятся в бесправном статусе. Они инкорпорированы в русскую культуру, она европейская.

Доцент Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат исторических наук Максим Медоваров свое выступление посвятил уточнению соотношения концептов России — Евразии, истории России и истории Евразии в трудах основоположников евразийства (Г.В. Вернадский) с официально принятой ныне в России концепцией российского государства-цивилизации в свете ее трактовок современными авторами в 2025-2026 гг.

Доклад уфимского исследователя евразийства, доцента Уфимского университета науки и технологий, кандидата философских наук Рустема Вахитова был посвящен проблемам изучения критерия выделения народов цивилизации в рамках цивилизационного подхода. Им были представлены подходы Н.Я. Данилевского и русских евразийцев 20-х гг. ХХ в. Так, Р.Р. Вахитов отмечает, что «если Н.Я. Данилевский группировал народы цивилизации по языковому принципу, то для евразийцев в целом более важен был принцип географической близости». В этой связи, по мнению Вахитова, «концепция евразийцев более соответствует историко-политической практике».

Изучению эпистолярного наследия Ивана Аксакова и изданию его трудов были посвящены выступления Андрея Дмитриева из Санкт-Петербурга и Сергея Мотина из Уфы.

Так, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН, доктор филологических наук Андрей Дмитриев рассказал о проекте Пушкинского дома по изданию полного собрания сочинений И.С. Аксакова в 12 томах. С 2015 года издано четыре тома в пяти объемных книгах. Андрей Дмитриев анонсировал продолжение этой работы совместно с Башкирской Академией государственной службы и управления при главе Республики Башкортостан:

— Такой формат благодаря привлечению экспертов в области государственного управления придаст изданию дополнительный научный вес: оно станет не только академическим, но и практико-ориентированным инструментом для изучения наследия писателя в вузах и школах.

Также ученый отметил, что «национальный вопрос основополагающий в публицистике Ивана Аксакова. Он всегда решался с учетом геополитических обязательств и идейно-нравственного призвания Российской империи — мощного многонационального государства». Именно поэтому, по мнению Андрея Дмитриева, первое семитомное собрание сочинений писателя, изданное в 1886—1887 гг., «структурно ориентировано именно на национальную проблематику, которая вынесена в название томов: «Славянский вопрос», «Польский вопрос», Еврейский вопрос», «Прибалтийский вопрос».

В докладе уфимского исследователя, кандидата юридических наук Сергея Мотина представлены результаты изучения биографии и творчества Ивана Аксакова в ХХI веке. За этот период изданы 22 книги Ивана Аксакова, среди которых — четыре тома нового собрания сочинений в 12 томах (ИРЛИ РАН), том публицистики («Из истории отечественной философской мысли»), научное издание трудов братьев Аксаковых («Библиотека отечественной общественной мысли с древнейших времен до начала XX века»), трехтомник писем, переписка в серии «Славянофильский архив» с государственными и общественными деятелями. Исследователями опубликованы 10 монографий, творческая биография, воспоминания современников, альбом-каталог изобразительных материалов из собрания Пушкинского Дома, материалы для летописи жизни и творчества, библиографический указатель; защищены 10 кандидатских диссертаций (6 филологических, 2 исторических, по одной — философских и политических наук).

Эксперт Общественной палаты Республики Башкортостан, кандидат философских наук Сергей Семенов отметил, что «евразийство заложено в саму культуру наших народов, и с древних времен мы это видим». В своем докладе ученый обратился к выдающемуся этнологу Р. Н. Кузееву, «который выявил общий менталитет в различных народах Евразии».

— Историю России в рамках евразийского подхода следует рассматривать как сложный процесс интеграции народов, объединенных не только самой географией Евразии, но и общими духовными основами, — заключил Семенов.

В докладе ведущего научного сотрудника Центра гуманитарных исследований Министерства культуры Республики Башкортостан», кандидата исторических наук Азамата Буранчина рассмотрены вопросы цивилизационного разлома евразийского пространства на примере Украины:

— Если траекторию общественно-политического развития Украины до 2014 года еще как-то можно отнести к попыткам двигаться в рамках либерально-демократического курса, включая интеграцию в новый проект представителей «неукраинского» населения, то после Евромайдана произошел уже окончательный переход от концепции гражданского нациестроительства к формированию режима основанного на идеях радикального этнического национализма.

При этом, как отмечает Буранчин, «сегодня многие представители либеральной общественности, как в стране, так и за рубежом, часто выступают с обвинениями в адрес России за начало военной кампании, но при этом игнорируют откровенно неонацистскую мифологию в архитектуре политической системы Украины, в которой этнические ценности давно поглотили ценности демократии».

Профессор Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы, доктор исторических наук Шамиль Зайнетдинов отметил, что «наряду с пониманием принадлежности к единой евразийской общности правомерно говорить о наличии и феномена региональной идентичности», который «близок по содержанию к понятию местного патриотизма, но не идентичен ему». При этом, согласно позиции эксперта, региональная идентичность может существовать «только как составная часть формирующейся российской гражданской общности, гражданской идентичности», что в свою очередь способствует «дальнейшему прогрессу России не только как государства, но и как локального культурно-цивилизационного феномена».

Доцент Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан, кандидат исторических наук Сергей Севастьянов обратил внимание на взаимосвязь хозяйственно-экономических и управленческих практик местного населения в решении вопросов местного значения в нашем регионе в 70-80-е годы ХIХ века. В том числе ученый отметил, что «Иван Сергеевич Аксаков, застал земскую реформу 1864 года, он положительно оценивал потенциал деятельности земств. Они виделись Ивану Аксакову в перспективе как некая неполитическая форма организации народной жизни, где местное население без участия бюрократии решает свои насущные проблемы».

Значительная часть обсуждения на круглом столе была связана с Башкортостаном и его историко-культурным контекстом. В докладах затрагивались вопросы, связанные с историей семьи Аксаковых, развитием Уфы и Уфимской губернии, наследием Орды и пост-ордынских государств, региональной идентичностью и ее ролью в формировании общероссийского гражданского единства.

В ходе обсуждения участники смогли взглянуть на наследие Ивана Аксакова с разных сторон — через историю, философию, государственное устройство и современную общественную жизнь. Обсуждение показало, что многие вопросы, которые волновали мыслителей XIX века, продолжают оставаться актуальными и в данный момент.

Председатель Инициативного комитета по восстановлению русского воинского кладбища в г. Шипка из Республики Болгария Хаджиева Гина рассказала:

«Я живу в Шипке, там, где были сражения во время Русско-турецкой освободительной для нас войны. Есть такое кладбище, где похоронены все русские, которые жили в Болгарии после гражданской войны. Там много памятников. Что касается Ивана Аксакова, сам он в Болгарии не был, но сделал много для нашего освобождения как председатель и член Московского славянского комитета, все, что мог в это время, и деньги собирал для Болгарского ополчения, для всего того, что было нужно болгарам, которые сражались вместе с русскими воинами, и выступал в защиту Болгарии, и приветствовал ее воссоединение после 1885 года. Мы помним его, и он дорог нам, болгарам.

Болгаро-русское духовное родство насчитывает столетия. У нас общий алфавит, общая православная вера, общие герои и общие святыни.

Наследие, оставленное нам Сергеем Тимофеевичем Аксаковым и его потомками, огромное. А имя и деятельности Ивана Аксакова особенно известны и популярны, поскольку связаны с освобождением Болгарии от пятисотлетнего рабства.

Я из Шипки, из той Шипки, которая стала символом героизма, самопожертвования и болгаро-русского братства. Это имя связано с Русско-турецкой Освободительной войной 1877- 1878 года, с болгарским ополчением и генералом Столетовым. А боевое знамя ополченцев, дар от города Самары — Самарское знамя, также стало нашим общим символом.

Главной фигурой Московского славянского комитета был Иван Аксаков. Исключительно сложной была акция по приобретению оружие для болгар и она завершилась успешно. Комитет обеспечил все обмундирование и снаряжение для Болгарского ополчения. После победоносной Освободительной войны и Сан-Стефанского мирного договора от 3 марта 1878 года западные державы созывают Берлинский конгресс. О нем полковник Петр Д. Паренсов писал: «В Берлине заседают корысть, эгоизм, зависть и злоба»'.

Иван Аксаков в своей знаменитой речи от 22 июня 1878 года перед Московским славянским комитетом гневно осуждает решения Берлинского конгресса, которые расчленяют Сан-Стефанскую Болгарию.

С радостью Иван Аксаков приветствовал Объединение Болгарии, совершившееся 6 сентября 1885 года.

Напоминаю эти исторические факты, потому что они важны для нас, болгар, и является одной из тех нитей, которые очень крепко нас связывает».

Фото: БАГСУ