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Культура
18 Сентября , 04:15

Душа украшения

История оживает в руках мастеров

автора Собрать карту Башкирии не так-то просто!автора Собрать карту Башкирии не так-то просто!
Собрать карту Башкирии не так-то просто!Фото:автора

В минувшую субботу жители и гости Уфы разных возрастов и национальностей стали участниками Большого этнографического праздника в Музее археологии и этнографии. Мероприятие было приурочено ко Дню национального костюма народов Республики Башкортостан и получилось ярким и насыщенным.

Погода радовала солнцем и теплом, на площадке перед входом в музей вовсю шло традиционное русское чаепитие: девушки в национальных костюмах угощали гостей душистым чаем из самовара и сладостями. Атмосфера царила добрая и уютная: бегали и смеялись дети, вели непринужденную беседу взрослые.

Тем временем внутри здания желающие уже примеряли костюмы народов Башкортостана, делали памятные снимки в специально обустроенной фотозоне и около юрты, а также принимали участие в мастер-классах.

Мальчишки и девчонки с удовольствием делали куколок из фоамирана под руководством Рашиды Минигуловой и посетили игровую зону с презентацией демоверсий компьютерных игр «Сердце Урала» и «Ель-Аша» на основе башкирского фольклора.

Гостей постарше привлекло кропотливое плетение из соломы вместе с Любовью Втюриной. Очень интересной оказалась лекция и мастер-класс по изготовлению брошей и мини-нагрудников Наили Хасановой.

«Кастомизация эко-мешочков» со Светланой Вахитовой и Анной Еремеевой заинтересовала многих — выбрать рисунок и перенести на льняной мешочек оказалось делом увлекательным, и почти каждый посетитель музея в этот день унес с собой мешочек. К тому же здесь предлагалась интересная игра: «собрать» Башкирию из деревянных пазлов. Занятие, как выяснилось, весьма трудоемкое. Не так-то просто вспомнить расположение районов нашей республики на карте!

Не менее кропотливым стало изготовление латунных украшений. Мастер Александр Куликов без устали посвящал «подмастерьев» в тонкости изготовления ювелирных изделий, и каждый участник сделал себе кольцо по душе.

Завершился праздник красочным этно-дефиле от уфимского дизайнера Александра Кирдякина, который известен работами с этническими мотивами, прежде всего — с элементами башкирского национального костюма.

Отрадно, что подобные мероприятия проводятся в Уфе регулярно. Привлечение ремесленников дает мастерам возможность показать свое дело, найти новых покупателей и единомышленников. А для республики такие события — важный шаг к поддержке местных брендов и развитию культурного туризма.

Большой этнографичесий праздник показал, как много в республике людей, которые не просто хранят традиции, а делают их частью сегодняшней жизни.

автора Модное дефиле от Александра Кирдякина.автора Модное дефиле от Александра Кирдякина.
Модное дефиле от Александра Кирдякина.Фото:автора
автора Уфимцев научили создавать латунные украшения.автора Уфимцев научили создавать латунные украшения.
Уфимцев научили создавать латунные украшения.Фото:автора
автора Плетение из соломки — настоящее искусство.автора Плетение из соломки — настоящее искусство.
Плетение из соломки — настоящее искусство.Фото:автора
Автор:Айгуль РАХМАТУЛЛИНА
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