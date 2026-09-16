Как маков цвет

В День национального костюма на площади перед Государственным концертным залом «Башкортостан» состоялся Республиканский фестиваль «Славяне XXI века». Краски национальных костюмов, задушевные и задорные народные песни, звон колоколов и, конечно же, встречи с интересными людьми — праздник славянской культуры задумывался именно таким — ярким, позитивным и объединяющим людей разных национальностей.

На площади развернулась ярмарка народных промыслов. В мастеровых зонах ремесленники проводили мастер-классы: кто-то обучал желающих плетению узорных поясков, кто-то учил детей изготовлению кукол-оберегов. Кузнец помогал гостям отчеканить памятные монеты, позволяя ударить молотом по наковальне. Гости праздника могли приобщиться к звонарскому искусству и исполнить гармоничный колокольный звон под руководством отца Сергия, клирика храма Благовещения Пресвятой Богородицы города Благовещенска.

Особый интерес, конечно, — к расположившимся на площади национальным подворьям, которые организовали историко-культурные и национально-культурные центры Дома дружбы народов РБ: русскому, казачьему, белорусскому, украинскому и болгарскому.

Хозяйка болгарского подворья Татьяна Борисовна Коробова так радушно приглашала гостей на фотосессию в национальном костюме, что журналистам пришлось воспользоваться служебным положением, чтобы просочиться без очереди и сфотографироваться с настоящей болгарской скрипкой. Мы сразу прозвали ее болгаркой, но на самом деле называется этот трехструнный смычковый инструмент гадулкой. И прибыл он в Уфу из Болгарии, как и большинство экспонатов на этом подворье.

Например, мартиницы — обережные куколки, сплетенные из красных и белых ниток болгарскими ребятами. Таких, кстати, научили делать и гостей уфимского фестиваля.

1 марта в Болгарии — День бабы Марты, самый любимый праздник, обозначающий приход весны и начало хозяйственного года. На протяжении веков его встречают мартеничками, которые должны задобрить бабу Марту. А та, в свою очередь, порадует народ хорошими весной и летом. В Болгарии до сих пор делают веревочки на руку из белой и красной ниток, и 1 марта их носят все, начиная с президента страны. Мартенички на рога вешают и коровам.

О болгарских традициях и культуре историк Татьяна Коробова может рассказывать бесконечно, а ведь 15 лет назад, когда общество дружбы организовалось, она не так уж «Башкортостан — Болгария» много знала о болгарских братьях-славянах.

— Наша задача — познакомить молодежь с Болгарией, ее культурой, литературой, историей, людьми, потому что у нас очень много общего. В советские времена были общества интернациональной дружбы, многие ребята переписывались с болгарами — так дети расширяли кругозор. Да и просто получить письмо от далекого друга было очень волнующе. Сейчас мы работаем со студентами и школьниками, проводим мастер-классы. Если рассказываем о болгарском художнике, то берем и башкирского художника этого периода — мы же не зря называемся «Общество Башкортостан — Болгария». Очень дружим с педуниверситетом, там студенты изучают болгарский, проводим поэтические вечера, — рассказывает Татьяна Борисовна.

Интересно, что одним из самых активных участников, можно сказать, амбассадором общества когда-то стал студент Софийского университета, никогда не бывавший в Башкирии.

— Представляете, Симеон где-то прочел о существовании общества, узнал наши координаты и написал тогдашнему руководителю республики с предложением о сотрудничестве! Он несколько лет вел блог «Башкортостан — Болгария» на русском и болгарском, приезжал к нам, помогал устраивать наши выставки в Болгарии, — рассказывает Татьяна Коробова.

Рядом расположилась выставка религиозной утвари и традиционного церковного убранства Уфимской епархии. Экспозиция позволила гостям фестиваля глубже узнать историю православия и церковного искусства. Здесь нас встретила Лариса Калинина — живое воплощение служения: она работает в храме святого князя Александра Невского, учителем географии в школе, сестрой милосердия в доме престарелых, два раза съездила в Донбасс. Лариса Калинина познакомила посетителей с историей самого большого монастыря Уфимской губернии — Благовещенского женского. Особым событием праздника стало прибытие колокольной звонницы.

Всеобщее внимание на площади привлекали красавицы в богатых, алых с золотом нарядах и кокошниках, с ними всем хотелось сфотографироваться. А улыбчивые девушки то и дело начинали кружиться так, что широкий подол платья превращал его в большое красное солнце. Оказалось, что это певуньи из народного ансамбля русской песни «Маков цвет», приехавшие на фестиваль из Нефтекамска.

Еще одна изюминка фестиваля — экспозиция традиционных русских украшений, созданных Любовью Боковой. Она — заслуженный работник культуры РБ, руководитель творческих коллективов, художественный руководитель народного Дворца культуры «Йешлек» Куюргазинского района, воссоздает традиционные русские украшения центральной и южной России — ожерелья, гайтаны, разметки по музейным образцам.

— Все это богатство демонстрируется на сценических площадках коллективами нашего района, которые облачаются в них и показывают зрителям традиционную русскую культуру, — рассказывает Александр Тарасов, режиссер Дворца культуры «Йешлек».

Александр сам создает коллекции одежды разных губерний, а украшения коллеги дополняют образы. Александр рассказал, что однажды у него появилось желание создать стилизованный номер, где прямо на сцене происходило бы облачение девушки в свадебный наряд. Он обратился к народному костюму и нашел очень интересный комплекс рязанского русского костюма с богатыми двухметровыми рукавами. Молодой человек заинтересовался и теперь убежден, что народная одежда — это то, что наполнено смыслами и носит обережный характер.

Александр уверен, что любой работник культуры — это человек-ансамбль. Вот и он сам кроме того, что ставит спектакли и организует фестивали, создает дизайны для принтов тканей, головные уборы, шьет одежду разных национальностей и костюмы для своих спектаклей. К слову, симпатичный молодой человек не женат, и обещает, что если все же придет к свадьбе, то сам изготовит своей невесте наряд.

Как отметил на фестивале генеральный консул Республики Беларусь в Уфе Александр Ковалев, сегодня братство, основанное на нерушимом союзе, служит мощным ориентиром для сохранения славянского единства во всем мире:

— Мы искренне рады, что этот фестиваль перешагивает границы и собирает вокруг себя представителей государств и народов, объединенных общими ценностями. Фундаментом этого многонационального единения являются именно люди — те, кто бережно хранит культурные традиции своих предков, передает из поколения в поколение родное слово и уникальное творческое наследие.

Кульминацией праздника стал русский хоровод, который объединил всех участников. Также состоялось дефиле с участием ведущих театров моды и дизайнерских студий.