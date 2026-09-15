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Культура
15 Сентября , 04:15

Золотые руки Хафизы

Бывший учитель математики возрождает башкирский костюм

Ильгиз РАФИКОВ Хафиза Сагадатовна передает традиции молодому поколению.Ильгиз РАФИКОВ Хафиза Сагадатовна передает традиции молодому поколению.
Хафиза Сагадатовна передает традиции молодому поколению.Фото:Ильгиз РАФИКОВ

В селе Юлдыбаево Зилаирского района живет удивительная женщина — Хафиза Сагадатовна Амантаева, которая 35 лет проработала учителем математики в местной школе, а сегодня она — хранительница традиций башкирского национального костюма, руководитель народного клуба рукоделия «Агинэй».

— Сколько я себя помню — мама моя очень любила рукоделие. «У тебя золотые руки!» — восхищались односельчане моей мамой, — вспоминает Хафиза Сагадатовна.

С детства девочка впитывала любовь к рукоделию. Мама Хадиса Зайнулловна терпеливо учила дочку шить, вязать и вышивать. Эти навыки впоследствии стали основой ее жизни.

Путь к созданию башкирских национальных украшений начался в 1998 году, когда тетя попросила смастерить нагрудник к ее башкирскому платью. Хафиза Сагадатовна исполнила просьбу, а увидев, как родственница красуется в ярком наряде, захотела иметь свой костюм.

Вдохновленная поездками и увиденными в музеях образцами, она взялась за дело. В то время не было такого разнообразия материалов, как сейчас. Но это не останавливало мастерицу. Она начала изучать историю башкирского костюма разных родов, посещать семинары, искать старые образцы и реставрировать их.

В 2012 году в сельской библиотеке появилась студия «Канифа», где Хафиза Сагадатовна стала проводить бесплатные занятия для всех желающих. А позже вместе с единомышленницами организовала народный клуб «Агинэй», который сегодня является центром притяжения для рукодельниц со всего района.

Наша героиня знает о нагрудниках практически все. По словам мастерицы, нагрудник («селтэр») — это не просто аксессуар, а многозначный символ, в котором переплелись история, мифология и социальный статус. По селтэру можно было определить и возраст женщины, и ее семейное положение, и принадлежность к тому или иному роду. Самые скромные украшения носили девочки и девушки, нагрудник невесты достигал пика сложности и богатства, а у зрелой женщины он становился сдержаннее, но не терял значимости. Кораллы и серебро считались мощными оберегами. Красный цвет кораллов символизировал жизнь и солнце, а звон монет, по поверьям, отгонял злых духов.

— Воссоздавать национальную одежду наших предков — основная цель нашего творческого клуба, — подчеркивает Хафиза Сагадатовна.

В клубе она работает не одна. Миляуша Шагибаловна Муратова дает мастер-классы по изготовлению изделий из войлока. Это еще один почти утраченный сегодня башкирками навык.

Важно, что среди их учениц не только взрослые женщины, но и молодежь. Девушки приходят на занятия, интересуются, хотят научиться делать уникальные украшения и изделия из войлока своими руками. И это, пожалуй, главное достижение — ведь только так традиции продолжают жить.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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