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Культура
8 Сентября , 04:15

Тепло башкирского очага

Семейные традиции народов России — одна из главных ценностей

Регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Башкирские хранительницы очага — в числе самых лучших.Регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Башкирские хранительницы очага — в числе самых лучших.
Башкирские хранительницы очага — в числе самых лучших.Фото:Регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России»

В парке «Оккервиль» города Кудрово на базе фестиваля русской культуры «Русское раздолье» состоялся финал областного фестиваля-конкурса этнокультурных организаций Ленинградской области «Хранительница очага», сообщило Региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России».

Мероприятие проводится в рамках Года единства народов России и направлено на сохранение и популяризацию семейных традиций, родных языков и культуры народов Ленинградской области.

В финал престижного состязания вышли участницы этнокультурных общественных организаций региона, которые представили русскую, татарскую, чувашскую, башкирскую, молдавскую, коми культуру и культуру народов Дагестана.

«Мы сегодня оценили вкус кулинарных традиций разных народов. Выбрать победительницу в этой номинации было очень сложно, потому что все участницы конкурса показали свое мастерство на самом высоком уровне», — отметил член жюри, заместитель начальника департамента межнациональных и межконфессиональных отношений комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Михаил Колотушкин.

Однако именно в номинации «Хранительница кулинарных традиций» диплом получила Айгуль Фазылова (Курултай башкир СПб и ЛО).

«В нашей башкирской семье испокон веков тепло, уют создавала жена, и очаг горел ярко благодаря ей — хозяйке дома.

Она бережно хранила секреты приготовления блюд, народных обычаев и все это рассказывала дочерям», — отметила Айгуль.

«Женщина у всех народов является не только хранительницей семейного очага, она бережет традиции, духовные ценности. И главная цель нашего фестиваля — показать, насколько похожи семейные устои народов России, составляющих нашу единую российскую нацию. Россия — семья семей», — подчеркнула руководитель регионального отделения Ассамблеи Елена Ермолина.

Конгресса (Курултая) башкир СПб и ЛО Кулинарные таланты Айгуль Фазыловой оценили на высшем уровне.Конгресса (Курултая) башкир СПб и ЛО Кулинарные таланты Айгуль Фазыловой оценили на высшем уровне.
Кулинарные таланты Айгуль Фазыловой оценили на высшем уровне.Фото:Конгресса (Курултая) башкир СПб и ЛО
Автор:Елена ШАРОВА
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