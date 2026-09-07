«Сердце» вместо «Оскара».

Красная дорожка, кинопоказы, золотые статуэтки — нет, это не Голливуд. И даже не Москва. Это Стерлитамак — город, который в этом году стал местом сразу нескольких интересных кинособытий: здесь впервые прошел форум-шоу «Искусство Преображения. Твой путь в мир кино» и фестиваль ИИ-фильмов «ТОКЕН:ФИЛЬМ». А 27 августа, в День кино, в Стерлитамаке впервые стартовал международный фестиваль мобильного кино «Юрек», организатор которого — продюсерский центр «Преображение» Юлии Белиховой — решил доказать: фильм, заслуживающий внимания зрителя, можно снять и на обычный сотовый телефон.

От телефона до фестиваля

Все началось с короткометражных фильмов, снятых жителем Стерлитамака Павлом Ильиным на мобильный телефон. Его «Уроки строгого режима», рассказывающие о школьном буллинге, неожиданно получили множество наград на российских и зарубежных фестивалях. Но, по словам Ильина, у «мобильных» авторов все равно оставалось ощущение, что они играют не на равных с теми, кто снимает на профессиональную камеру. Так родилась идея уравнять шансы и создать фестиваль, где главным инструментом становится телефон, а критерием — искренность, а не бюджет.

Режиссер, сценарист, председатель жюри фестиваля — по основной профессии инженер и работает на заводе. В свободное время штудировал книги по драматургии и кино. Его первый фильм, как он сам говорит, был наивный и простенький, но именно его он показал Юлии Белиховой.

— Юлия сказала: «Павел, это прекрасно, давайте работать!» Я своим ушам не мог поверить. Так началась наша совместная работа, которая привела к созданию фестиваля мобильного кино. За рубежом такие проводятся, а в России до сих пор не было, и мы очень рады, что успели стать первыми, — рассказал Ильин.

Генеральный продюсер и президент фестиваля — удивительная женщина, жительница Стерлитамака Юлия Белихова. По образованию она юрист, по жизни — предприниматель, но, как признается Юлия, с детства ее притягивает творчество, поэтому она попробовала себя и в роли режиссера, и в роли сценариста, и в роли актера, и в роли продюсера. Ее путь в кинопродюсировании начался с реалити-шоу «Жена года», в котором 10 девушек выполняли различные задания, и каждую неделю одна из них покидала шоу. Следом появилось реалити «Леди Статус».

Главное детище Юлии — благотворительный фонд «Преображение», под эгидой которого осуществляются творческие проекты.

— В определенный момент ко мне стали приходить люди со своими историями, и мне захотелось им помогать не только в рамках телепроектов, потому что количество их участников ограничено, а нуждающихся в помощи намного больше, — объясняет она. — Все наши проекты — социальной направленности. Например, когда к нам обратилась наша землячка, мама погибшего бойца СВО, мы сделали проект «Преображение» для женщин, чьи близкие находятся «за ленточкой». В течение месяца 10 женщин на безвозмездной основе с помощью специалистов проходили психологическую перезагрузку и преображались внешне.

«Кино из кармана, снятое сердцем»

Название фестиваля выбрали неслучайно. «Юрек» в тюркских языках означает «сердце». Идея перекликается с новым проектом — фильмом «Наследие шиханов», также снятым на телефон, в котором рассказывается легенда о сердце горы.

Слоган фестиваля, придуманный командой, «Кино из кармана, снятое сердцем», не просто красивые слова: по замыслу организаторов, мобильное кино — способ самовыражения, доступный каждому.

— Это своего рода андеграунд, самовысказывание, и оно более честное, более открытое, чем в обычном кино. Над большим дорогим фильмом работает огромное количество специалистов, а здесь люди все делают сами. Может получиться далеко не идеально, но абсолютно вдохновенно и искренне. Это ни с чем не сравнить, — уверен Павел Ильин.

Ну и, конечно, это специфическая визуальная эстетика, к которой давно прибегают известные кинорежиссеры.

В первый день фестиваля в кинотеатре «Кинопорт» состоялся показ всех конкурсных фильмов. В конкурсе участвовали короткометражки из Москвы, Московской области, Уфы, Челябинска, а также работы из Италии, Бразилии и Испании. В программе были представлены фильмы разных жанров: детское кино, психологическая драма, ужасы. После показов прошла панельная дискуссия «На связи с миром. Как мобильный кадр меняет кинематограф?», в которой приняли участие сценаристы, актеры и режиссеры.

— Многие зрители были удивлены, что на большом экране мобильная съемка выглядит действительно интересно. Гости отметили, что у такого формата есть свое уникальное обаяние, и главная задача — не потерять его в погоне за техническим совершенством.

Итоги фестиваля подвели в семи номинациях. Победителем в номинации «Лучший сценарий» стал 17-летний итальянец Джорджо Бенсайя с фильмом «Tutto Bene» («Все в порядке»). Он затронул в своем кино тему, которая особенно близка подросткам: о том, как порой друзья тебя забывают, и человек чувствует себя ненужным и начинает бросаться из крайности в крайность. Фильм на итальянском, но зрители смогли почувствовать то, что хотел выразить автор. Победителями в других номинациях стали авторы из Башкирии и Москвы. Они получили статуэтки в виде сердца — символа фестиваля.

Это — моя история

Одним из центральных событий фестиваля стала премьера трейлера фильма «Наследие шиханов». Эта картина, снятая Павлом Ильиным совместно с фондом «Преображение», непосредственно связана с главной природной изюминкой Стерлитамакского района.

Приключенческий фильм с элементами подростковой драмы, действие которого разворачивается на фоне современного Стерлитамака и древних легенд, также снят на мобильную камеру. Его создатели поставили перед собой задачу через мистический сюжет привлечь молодежь к изучению истории родного края.

— Я хотела упаковать эту историю красиво, так, как любит молодежь, — а она любит фэнтези и мистику, — рассказывает Юлия Белихова. — Но это только форма. Чтобы наполнить ее содержанием, мы изучали историю, легенды, мифы, ходили в наш краеведческий музей, общались с историками. Когда я показываю этот фильм молодым, они начинают интересоваться какими-то деталями, и я уверена, что кто-то из них пойдет и загуглит эту информацию и потихоньку начнет изучать свой родной край.

Сам процесс работы над фильмом изменил и самих создателей:

— Когда я углубилась в тему, то по-настоящему полюбила свой город, для меня слово Стерлитамак стало не просто названием, а большой эксклюзивной историей, частью которой являюсь и я.

Сейчас «Наследие шиханов» находится в стадии производства.

«Бисура»

Еще одним событием фестиваля стал эксклюзивный показ фрагмента полнометражного фильма «Бисура» режиссера Александры Бодрой (Москва). Уроженка Ишимбая, выпускница Высшей школы экономики по специальности «Журналистика» и Лондонской киноакадемии создала фэнтези по башкирской мифологии.

Сюжет «Бисуры» строится вокруг бизнесмена Урала, который возвращается из Москвы на родину, в Башкирию, чтобы построить завод. Здесь его планы осложняет дух леса. В фильме снимаются российские актеры Давид Сократян, Олег Чугунов и наш земляк, актер Московского театра мюзикла Марат Абдрахимов.

— Я могу днями рассказывать про сложности съемок, потому что их было очень-очень много, — признается Бодрая. — Например, сначала под Москвой мы строили, из пенопластовых блоков пещеру, где живет Бисура, зафактурили ее, потом разобрали, погрузили на фуры, привезли в Башкирию и загрузили эти блоки с помощью альпинистского оборудования на самое дно знаменитой Вертолетной пещеры, где снова их собрали. К этой же пещере мы три раза строили дорогу из щебня, потому что ее постоянно размывало дождем. Но в конце концов Кинобог нам помог, и я теперь в него верю. Съемки — это очень большой стресс, но и кайф. Я хотела создать башкирский «Властелин колец», чтобы весь мир узнал про Башкирию.

Съемки проходили в самых живописных локациях: Вертолетная, Идрисовская пещеры, Лимановский гребень, Нугуш, Мурадымовское ущелье... «Надеюсь, — говорит Бодрая, — что мой фильм покажет, что магический реализм жив не только в Латинской Америке».

Премьера «Бисуры» запланирована на зиму 2027 года. Бодрая призвала зрителей поддержать картину в прокате: «Пожалуйста, поддержите наш фильм рублем, потому что от этого зависят следующие фильмы. Я не буду тратить эти деньги на себя — я хочу снимать кино!»

А кто на красной дорожке?

Второй день фестиваля был торжественным. Гости и участники прошли по красной дорожке в кинотеатре «Кинопорт». Среди приглашенных были Юнир Аминев, директор киностудии «Башкортостан», актер Ирек Темирьянов и кинорежиссер Юрий Быков (Москва), режиссеры Андрей и Эльвира Шрайнер (Уфа) и хедлайнер фестиваля, известный актер кино Евгений Харитонов. Накануне при поддержке администрации Стерлитамакского района для гостей провели экскурсию по достопримечательностям города и района и устроили концерт с участием народных коллективов.

— Я очарован здешней красотой и гостеприимством, возникло даже желание остаться здесь еще недели на две. Я был в Башкирии один раз много лет назад на гастролях, но именно в этот раз за два дня мне показали, что это за край. По моим ощущениям, это что-то большое и мистическое. Я могу здесь не сутулиться и смотреть людям в глаза. И у меня мурашки бегут по коже от того, что мы посмотрели за эти дни на фестивале. То, что делают эти ребята, очень необычно и не совсем еще понятно для меня, но очень честно, — отметил Евгений Харитонов.

Преображение жизни

Продюсерский центр «Преображение» известен в Стерлитамаке не только кинофестивалем. Еще одним из интересных проектов стало реалити-шоу «Блогеры в деревне», которое команда презентовала накануне фестиваля. Идея принадлежит Оксане Бабиковой и ее сестре Марине Майской, которые обратились в продюсерский центр. Девушки захотели показать ценность сельской жизни, чтобы люди не уезжали из деревни, а, наоборот, приезжали. В проекте приняли участие десять блогеров, которые жили несколько дней в деревенском доме и выполняли различные задания. Некоторые из них потом признавались, что прониклись сельской жизнью и захотели пожить в деревне. Победителю проекта осуществить это желание поможет спонсор реалити, который предоставит ему участок земли в сельской местности в качестве приза. Премьера реалити-шоу состоится в сентябре, а пока организаторы сохраняют интригу: имя победителя держится в секрете до выхода последней серии.

Продюсер Юлия Белихова подчеркивает, что реалити-шоу — не просто развлечение, а социально значимый проект.

Фестиваль «Юрек» планируется сделать ежегодным. И хотя большинство конкурсных фильмов пока нельзя увидеть в открытом доступе — авторы берегут их для других фестивалей, — организаторы уверены: еще один шаг по поддержке молодых талантов сделан. Юлия Белихова мыслит масштабно:

— Я хочу сделать здесь наш Голливуд, со своим Оскаром, со своей Аллеей славы. Здесь мой город, здесь растут мои дети, и я хочу, чтобы они росли в здоровом обществе. Через 10 — 20 лет нашу жизнь будет определять нынешняя молодежь, и я хочу видеть свое будущее светлым и счастливым.

И еще Юлия уверена, что творчество помогает людям справляться с самыми сложными жизненными ситуациями.

— Я убеждена, что мы можем писать не только сценарии для фильмов и показывать придуманные истории, а писать сценарий собственной жизни. И именно в творчестве мы можем проявить свою свободу. А свобода — это, наверное, и есть счастье, — говорит она.

Фото Рината РАЗАПОВА.