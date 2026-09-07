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Культура
7 Сентября , 11:30

«Сердце» вместо «Оскара»

Как в Стерлитамаке создают своё кино

«Сердце» вместо «Оскара»«Сердце» вместо «Оскара»
«Сердце» вместо «Оскара»

Красная дорожка, кинопоказы, золотые статуэтки — нет, это не Голливуд. И даже не Москва. Это Стерлитамак — город, который в этом году стал местом сразу нескольких интересных кинособытий: здесь впервые прошел форум-шоу «Искусство Преображения. Твой путь в мир кино» и фестиваль ИИ-фильмов «ТОКЕН:ФИЛЬМ». А 27 августа, в День кино, в Стерлитамаке впервые стартовал международный фестиваль мобильного кино «Юрек», организатор которого — продюсерский центр «Преображение» Юлии Белиховой — решил доказать: фильм, заслуживающий внимания зрителя, можно снять и на обычный сотовый телефон.

От телефона до фестиваля

Все началось с короткометражных фильмов, снятых жителем Стерлитамака Павлом Ильиным на мобильный телефон. Его «Уроки строгого режима», рассказывающие о школьном буллинге, неожиданно получили множество наград на российских и зарубежных фестивалях. Но, по словам Ильина, у «мобильных» авторов все равно оставалось ощущение, что они играют не на равных с теми, кто снимает на профессиональную камеру. Так родилась идея уравнять шансы и создать фестиваль, где главным инструментом становится телефон, а критерием — искренность, а не бюджет.

Режиссер, сценарист, председатель жюри фестиваля — по основной профессии инженер и работает на заводе. В свободное время штудировал книги по драматургии и кино. Его первый фильм, как он сам говорит, был наивный и простенький, но именно его он показал Юлии Белиховой.

— Юлия сказала: «Павел, это прекрасно, давайте работать!» Я своим ушам не мог поверить. Так началась наша совместная работа, которая привела к созданию фестиваля мобильного кино. За рубежом такие проводятся, а в России до сих пор не было, и мы очень рады, что успели стать первыми, — рассказал Ильин.

Генеральный продюсер и президент фестиваля — удивительная женщина, жительница Стерлитамака Юлия Белихова. По образованию она юрист, по жизни — предприниматель, но, как признается Юлия, с детства ее притягивает творчество, поэтому она попробовала себя и в роли режиссера, и в роли сценариста, и в роли актера, и в роли продюсера. Ее путь в кинопродюсировании начался с реалити-шоу «Жена года», в котором 10 девушек выполняли различные задания, и каждую неделю одна из них покидала шоу. Следом появилось реалити «Леди Статус».

Главное детище Юлии — благотворительный фонд «Преображение», под эгидой которого осуществляются творческие проекты.

— В определенный момент ко мне стали приходить люди со своими историями, и мне захотелось им помогать не только в рамках телепроектов, потому что количество их участников ограничено, а нуждающихся в помощи намного больше, — объясняет она. — Все наши проекты — социальной направленности. Например, когда к нам обратилась наша землячка, мама погибшего бойца СВО, мы сделали проект «Преображение» для женщин, чьи близкие находятся «за ленточкой». В течение месяца 10 женщин на безвозмездной основе с помощью специалистов проходили психологическую перезагрузку и преображались внешне.

«Кино из кармана, снятое сердцем»

Название фестиваля выбрали неслучайно. «Юрек» в тюркских языках означает «сердце». Идея перекликается с новым проектом — фильмом «Наследие шиханов», также снятым на телефон, в котором рассказывается легенда о сердце горы.

Слоган фестиваля, придуманный командой, «Кино из кармана, снятое сердцем», не просто красивые слова: по замыслу организаторов, мобильное кино — способ самовыражения, доступный каждому.

— Это своего рода андеграунд, самовысказывание, и оно более честное, более открытое, чем в обычном кино. Над большим дорогим фильмом работает огромное количество специалистов, а здесь люди все делают сами. Может получиться далеко не идеально, но абсолютно вдохновенно и искренне. Это ни с чем не сравнить, — уверен Павел Ильин.

Ну и, конечно, это специфическая визуальная эстетика, к которой давно прибегают известные кинорежиссеры.

В первый день фестиваля в кинотеатре «Кинопорт» состоялся показ всех конкурсных фильмов. В конкурсе участвовали короткометражки из Москвы, Московской области, Уфы, Челябинска, а также работы из Италии, Бразилии и Испании. В программе были представлены фильмы разных жанров: детское кино, психологическая драма, ужасы. После показов прошла панельная дискуссия «На связи с миром. Как мобильный кадр меняет кинематограф?», в которой приняли участие сценаристы, актеры и режиссеры.

— Многие зрители были удивлены, что на большом экране мобильная съемка выглядит действительно интересно. Гости отметили, что у такого формата есть свое уникальное обаяние, и главная задача — не потерять его в погоне за техническим совершенством.

Итоги фестиваля подвели в семи номинациях. Победителем в номинации «Лучший сценарий» стал 17-летний итальянец Джорджо Бенсайя с фильмом «Tutto Bene» («Все в порядке»). Он затронул в своем кино тему, которая особенно близка подросткам: о том, как порой друзья тебя забывают, и человек чувствует себя ненужным и начинает бросаться из крайности в крайность. Фильм на итальянском, но зрители смогли почувствовать то, что хотел выразить автор. Победителями в других номинациях стали авторы из Башкирии и Москвы. Они получили статуэтки в виде сердца — символа фестиваля.

Это — моя история

Одним из центральных событий фестиваля стала премьера трейлера фильма «Наследие шиханов». Эта картина, снятая Павлом Ильиным совместно с фондом «Преображение», непосредственно связана с главной природной изюминкой Стерлитамакского района.

Приключенческий фильм с элементами подростковой драмы, действие которого разворачивается на фоне современного Стерлитамака и древних легенд, также снят на мобильную камеру. Его создатели поставили перед собой задачу через мистический сюжет привлечь молодежь к изучению истории родного края.

— Я хотела упаковать эту историю красиво, так, как любит молодежь, — а она любит фэнтези и мистику, — рассказывает Юлия Белихова. — Но это только форма. Чтобы наполнить ее содержанием, мы изучали историю, легенды, мифы, ходили в наш краеведческий музей, общались с историками. Когда я показываю этот фильм молодым, они начинают интересоваться какими-то деталями, и я уверена, что кто-то из них пойдет и загуглит эту информацию и потихоньку начнет изучать свой родной край.

Сам процесс работы над фильмом изменил и самих создателей:

— Когда я углубилась в тему, то по-настоящему полюбила свой город, для меня слово Стерлитамак стало не просто названием, а большой эксклюзивной историей, частью которой являюсь и я.

Сейчас «Наследие шиханов» находится в стадии производства.

«Бисура»

Еще одним событием фестиваля стал эксклюзивный показ фрагмента полнометражного фильма «Бисура» режиссера Александры Бодрой (Москва). Уроженка Ишимбая, выпускница Высшей школы экономики по специальности «Журналистика» и Лондонской киноакадемии создала фэнтези по башкирской мифологии.

Сюжет «Бисуры» строится вокруг бизнесмена Урала, который возвращается из Москвы на родину, в Башкирию, чтобы построить завод. Здесь его планы осложняет дух леса. В фильме снимаются российские актеры Давид Сократян, Олег Чугунов и наш земляк, актер Московского театра мюзикла Марат Абдрахимов.

— Я могу днями рассказывать про сложности съемок, потому что их было очень-очень много, — признается Бодрая. — Например, сначала под Москвой мы строили, из пенопластовых блоков пещеру, где живет Бисура, зафактурили ее, потом разобрали, погрузили на фуры, привезли в Башкирию и загрузили эти блоки с помощью альпинистского оборудования на самое дно знаменитой Вертолетной пещеры, где снова их собрали. К этой же пещере мы три раза строили дорогу из щебня, потому что ее постоянно размывало дождем. Но в конце концов Кинобог нам помог, и я теперь в него верю. Съемки — это очень большой стресс, но и кайф. Я хотела создать башкирский «Властелин колец», чтобы весь мир узнал про Башкирию.

Съемки проходили в самых живописных локациях: Вертолетная, Идрисовская пещеры, Лимановский гребень, Нугуш, Мурадымовское ущелье... «Надеюсь, — говорит Бодрая, — что мой фильм покажет, что магический реализм жив не только в Латинской Америке».

Премьера «Бисуры» запланирована на зиму 2027 года. Бодрая призвала зрителей поддержать картину в прокате: «Пожалуйста, поддержите наш фильм рублем, потому что от этого зависят следующие фильмы. Я не буду тратить эти деньги на себя — я хочу снимать кино!»

А кто на красной дорожке?

Второй день фестиваля был торжественным. Гости и участники прошли по красной дорожке в кинотеатре «Кинопорт». Среди приглашенных были Юнир Аминев, директор киностудии «Башкортостан», актер Ирек Темирьянов и кинорежиссер Юрий Быков (Москва), режиссеры Андрей и Эльвира Шрайнер (Уфа) и хедлайнер фестиваля, известный актер кино Евгений Харитонов. Накануне при поддержке администрации Стерлитамакского района для гостей провели экскурсию по достопримечательностям города и района и устроили концерт с участием народных коллективов.

— Я очарован здешней красотой и гостеприимством, возникло даже желание остаться здесь еще недели на две. Я был в Башкирии один раз много лет назад на гастролях, но именно в этот раз за два дня мне показали, что это за край. По моим ощущениям, это что-то большое и мистическое. Я могу здесь не сутулиться и смотреть людям в глаза. И у меня мурашки бегут по коже от того, что мы посмотрели за эти дни на фестивале. То, что делают эти ребята, очень необычно и не совсем еще понятно для меня, но очень честно, — отметил Евгений Харитонов.

Преображение жизни

Продюсерский центр «Преображение» известен в Стерлитамаке не только кинофестивалем. Еще одним из интересных проектов стало реалити-шоу «Блогеры в деревне», которое команда презентовала накануне фестиваля. Идея принадлежит Оксане Бабиковой и ее сестре Марине Майской, которые обратились в продюсерский центр. Девушки захотели показать ценность сельской жизни, чтобы люди не уезжали из деревни, а, наоборот, приезжали. В проекте приняли участие десять блогеров, которые жили несколько дней в деревенском доме и выполняли различные задания. Некоторые из них потом признавались, что прониклись сельской жизнью и захотели пожить в деревне. Победителю проекта осуществить это желание поможет спонсор реалити, который предоставит ему участок земли в сельской местности в качестве приза. Премьера реалити-шоу состоится в сентябре, а пока организаторы сохраняют интригу: имя победителя держится в секрете до выхода последней серии.

Продюсер Юлия Белихова подчеркивает, что реалити-шоу — не просто развлечение, а социально значимый проект.

Фестиваль «Юрек» планируется сделать ежегодным. И хотя большинство конкурсных фильмов пока нельзя увидеть в открытом доступе — авторы берегут их для других фестивалей, — организаторы уверены: еще один шаг по поддержке молодых талантов сделан. Юлия Белихова мыслит масштабно:

— Я хочу сделать здесь наш Голливуд, со своим Оскаром, со своей Аллеей славы. Здесь мой город, здесь растут мои дети, и я хочу, чтобы они росли в здоровом обществе. Через 10 — 20 лет нашу жизнь будет определять нынешняя молодежь, и я хочу видеть свое будущее светлым и счастливым.

И еще Юлия уверена, что творчество помогает людям справляться с самыми сложными жизненными ситуациями.

— Я убеждена, что мы можем писать не только сценарии для фильмов и показывать придуманные истории, а писать сценарий собственной жизни. И именно в творчестве мы можем проявить свою свободу. А свобода — это, наверное, и есть счастье, — говорит она.

Фото Рината РАЗАПОВА.

«Сердце» вместо «Оскара».«Сердце» вместо «Оскара».
«Сердце» вместо «Оскара».
Актер Евгений Харитонов.Актер Евгений Харитонов.
Актер Евгений Харитонов.
Павел Ильин.Павел Ильин.
Павел Ильин.
«Сердце» вместо «Оскара»«Сердце» вместо «Оскара»
«Сердце» вместо «Оскара»
Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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