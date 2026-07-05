«Хлеб дружбы и единства народов» испекли на сабантуе в Москве

Представители Башкирии предоставили участникам возможность соприкоснуться с богатым культурным наследием башкирского народа и открыть для себя неповторимые традиции. На большой интерактивной площадке в «Башкирском подворье» нашлись занятия по душе для зрителя любого возраста.

Тематика работы «Башкирской деревни» была полностью посвящена эпосу «Урал-батыр». Гостей встречали сам Урал-батыр (актер Ильнур Салимгареев) и Хомай (заслуженная артистка РБ Эльмира Юлдашева), а также родители национального героя Йэнбикэ и Йэнбирде (участники самодеятельных коллективов Зианчуринского района).

Председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова зачитала на главной сцене приветственный адрес Радия Хабирова на башкирском языке.

В нем говорилось: «Из поколения в поколение мы передаем потомкам традиционные семейные ценности, воспитываем в них уважение к труду и родной земле, культурам и языкам, обычаям народов нашей большой страны. Пусть и дальше Сабантуй остается живым символом нашей многовековой истории, уважения к труду хлеборобов, духовной силы и единения народов, которые вместе строят достойное будущее, защищают Отечество».

От себя Лилия Гумерова добавила: «Когда сегодня сам Урал-батыр проводил экскурсию по «Башкирской деревне» – это было незабываемое впечатление! Эпос «Урал- батыр» переведен на семь языков мира. Это – фундамент и кладезь нашей национальной культуры».

Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков отметил, что башкирская культура очень древняя и интересная, а впечатления от посещения «Башкирской деревни» сохранятся надолго.

Праздник плуга посетил Герой России, участник СВО Руслан Гарифуллин. Он подчеркнул, что бойцы СВО всегда ощущают поддержку всей Башкирии и ее главы Радия Хабирова, и поблагодарил жителей республики.

На сабантуе для детей была организована площадка с башкирскими развивающими играми и конкурсами, мастер-классами и демонстрацией фильмов на башкирском языке. Тут же была возможность подписаться на журнал «Акбузат». Кроме того, была презентована книга «Позывной «Башкир»» автора Ларисы Абдуллиной.

Особый интерес вызвала площадка Республиканского музея Боевой Славы, посвященная подвигам защитников Отечества и преемственности поколений. Здесь была представлена экспозиция из десяти исторических полотен, организованы акции «Письмо бойцу СВО» и «Судьба солдата», а также предметная выставка из фондов музея.

«Самым запоминающимся моментом Московского Сабантуя-2026 стал момент подготовки и выпекания «Хлеб Единства и дружбы народов» из зерна, собранного на необъятных полях многонациональной Республики Башкортостан. Все желающие смогли внести лепту в эту акцию. Презентация и дегустация хлеба прошли во время розыгрыша путевок на тур выходного дня в санатории Башкортостана. Эта акция стала особым моментом праздника – проявлением щедрости, гостеприимства и силы совместных традиций», — сообщает пресс-служба башгосфилармонии.

Фотографии Ирины ЗАХАРОВОЙ, Башгосфилармония им. Х.Ахметова.